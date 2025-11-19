एक्सप्लोरर
ट्रांसपेरेंट ड्रेस में अवनीत कौर को देख थमी फैंस की सांसे, कर्वी फिगर से नजरें हटाना मुश्किल
Avneet Kaur New Post: अवनीत कौर हमेशा अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस का दिल काबू कर लेती हैं. अब उनका ये ट्रांसपेरेंट ड्रेस लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिनपर फैंस की निगाहें थम गई हैं.
अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है. उनके नए ट्रांसपेरेंट ड्रेस ने सबका ध्यान खींचा और अब हर जगह अदाकारा के इस नए लुक को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
Published at : 19 Nov 2025 07:15 PM (IST)
