हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड

ट्रांसपेरेंट ड्रेस में अवनीत कौर को देख थमी फैंस की सांसे, कर्वी फिगर से नजरें हटाना मुश्किल

Avneet Kaur New Post: अवनीत कौर हमेशा अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस का दिल काबू कर लेती हैं. अब उनका ये ट्रांसपेरेंट ड्रेस लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिनपर फैंस की निगाहें थम गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 07:18 PM (IST)
Avneet Kaur New Post: अवनीत कौर हमेशा अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस का दिल काबू कर लेती हैं. अब उनका ये ट्रांसपेरेंट ड्रेस लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिनपर फैंस की निगाहें थम गई हैं.

अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है. उनके नए ट्रांसपेरेंट ड्रेस ने सबका ध्यान खींचा और अब हर जगह अदाकारा के इस नए लुक को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

अवनीत कौर उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो अपने ग्लैमरस अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरती हैं. स्टाइल और फैशन के मामले में हसीना टॉप मॉडल्स को टक्कर देती हैं.
आज एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे. सोशल मीडिया पर अवनीत कौर का ये सिजलिंग अंदाज लाइमलाइट में है.
वैसे तो एक्ट्रेस का हर आउटफिट ही स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. इस बार भी उन्होंने अपनी खूबसूरती से फैंस को अपना मुरीद बना लिया है.
अदाकारा के आउटफिट से लेकर हेयर, मेकअप और ज्वेलरी सभी बिल्कुल टॉप नॉच लग रहे हैं. अपने इस स्टाइलिश आउटफिट में उन्होंने अलग–अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं.
वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अवनीत कौर ने सिल्वर कलर का ट्रांसपेरेंट ड्रेस कैरी किया है. उनके पूरे आउटफिट में हेवी एंब्रॉयडरी की गई है जो उनके ओवरऑल लुक को और भी रॉयल बना रहा है. इन तस्वीरों में अवनीत कौर का लुक देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा.
वहीं मेकअप और एक्सेसरीज की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने इस स्टाइलिश आउटफिट के साथ हेवी मेकअप भी किया है. आंखों पर उन्होंने शिमरी आई मेकअप किया और ग्लॉसी लिप्स के साथ उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया है. स्टेटमेंट इयरिंग्स और खुले बालों में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं.
बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अवनीत कौर टीवी इंडस्ट्री पर अपने एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस को इंप्रेस कर रही हैं. हाल ही में उन्हें शांतनु माहेश्वरी के साथ 'लव इन वियतनाम' में देखा गया था.
Published at : 19 Nov 2025 07:15 PM (IST)
Avneet Kaur Love In Vietnam

बिहार
राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
