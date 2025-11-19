ट्रांसपेरेंट ड्रेस में अवनीत कौर को देख थमी फैंस की सांसे, कर्वी फिगर से नजरें हटाना मुश्किल

वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अवनीत कौर ने सिल्वर कलर का ट्रांसपेरेंट ड्रेस कैरी किया है. उनके पूरे आउटफिट में हेवी एंब्रॉयडरी की गई है जो उनके ओवरऑल लुक को और भी रॉयल बना रहा है. इन तस्वीरों में अवनीत कौर का लुक देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा.