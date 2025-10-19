हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडट्रांसपेरेंट ड्रेस में अवनीत कौर की 10 तस्वीरें, थाई पर बना टैटू देखते रह गए फैंस

ट्रांसपेरेंट ड्रेस में अवनीत कौर की 10 तस्वीरें, थाई पर बना टैटू देखते रह गए फैंस

Avneet Kaur Glamorous Photos: अवनीत कौर हमेशा ही अपनी ग्लैमरस अदाओं से सुर्खियां बटोरती हैं. उनका हर अंदाज फैंस का दिल जीत लेता है. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें देखकर फैंस का नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 04:59 PM (IST)
Avneet Kaur Glamorous Photos: अवनीत कौर हमेशा ही अपनी ग्लैमरस अदाओं से सुर्खियां बटोरती हैं. उनका हर अंदाज फैंस का दिल जीत लेता है. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें देखकर फैंस का नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.

अवनीत कौर अपने हर अंदाज से फैंस को मुरीद बना लेती हैं. सभी उनके इस ग्लैमरस अंदाज को बहुत पसंद करते हैं. अब उनकी लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर छा गई हैं.

1/10
पॉपुलर सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस अवनीत कौर हमेशा ही अपने हुस्न की बिजलियां गिराती हैं. आज एक बार फिर उन्होंने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.
पॉपुलर सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस अवनीत कौर हमेशा ही अपने हुस्न की बिजलियां गिराती हैं. आज एक बार फिर उन्होंने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.
2/10
वायरल तस्वीरों में अवनीत ने अपने टोंड फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट किया है. इन तस्वीरों को देखकर फैंस की भी धड़कनें तेज हो गई हैं.
वायरल तस्वीरों में अवनीत ने अपने टोंड फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट किया है. इन तस्वीरों को देखकर फैंस की भी धड़कनें तेज हो गई हैं.
3/10
एक्ट्रेस स्टाइल और फैशन के मामले में दिग्गज हसीनाओं को टक्कर देती हैं. आज हसीना ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. ब्लैक ट्रांसपेरेंट ड्रेस में उनका ये अंदाज तारीफे लूट रहा है.
एक्ट्रेस स्टाइल और फैशन के मामले में दिग्गज हसीनाओं को टक्कर देती हैं. आज हसीना ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. ब्लैक ट्रांसपेरेंट ड्रेस में उनका ये अंदाज तारीफे लूट रहा है.
4/10
इन तस्वीरों में अवनीत ब्लैक ट्रांसपेरेंट कॉरसेट ड्रेस में नजर आ रही हैं. अलग–अलग पोज देते हुए उन्होंने अपनी कई तस्वीरे शेयर की हैं. लेकिन अवनीत कौर के थाई का टैटू सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है.
इन तस्वीरों में अवनीत ब्लैक ट्रांसपेरेंट कॉरसेट ड्रेस में नजर आ रही हैं. अलग–अलग पोज देते हुए उन्होंने अपनी कई तस्वीरे शेयर की हैं. लेकिन अवनीत कौर के थाई का टैटू सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है.
5/10
इस हाई स्लिट कट ड्रेस में अवनीत कौर ने अपना टैटू फ्लॉन्ट किया है. ये वन शोल्डर ट्रांसपेरेंट ड्रेस उनपर काफी जच भी रही है. हसीना ने मैचिंग हील्स के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया.
इस हाई स्लिट कट ड्रेस में अवनीत कौर ने अपना टैटू फ्लॉन्ट किया है. ये वन शोल्डर ट्रांसपेरेंट ड्रेस उनपर काफी जच भी रही है. हसीना ने मैचिंग हील्स के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया.
6/10
वहीं मेकअप और एक्सेसरीज की बात करें तो अवनीत कौर का लुक सटल ही दिखा, लेकिन ये लिप ग्लॉस उनके इस लुक को काफी इन्हैंस कर रहा था. स्लीक बन हेयरस्टाइल में अवनीत कौर काफी क्लासी लग रही हैं.
वहीं मेकअप और एक्सेसरीज की बात करें तो अवनीत कौर का लुक सटल ही दिखा, लेकिन ये लिप ग्लॉस उनके इस लुक को काफी इन्हैंस कर रहा था. स्लीक बन हेयरस्टाइल में अवनीत कौर काफी क्लासी लग रही हैं.
7/10
अपने आई मेकअप को भी अवनीत ने सिंपल ही रखा था. विंग्ड आईलाइनर और मस्कारा लगा रहा है उन्होंने अपने नेचुरल फीचर्स को हाइलाइट किया है. वहीं चंकी गोल्डन इयरिंग्स उनके इस आउटफिट के साथ परफेक्ट लग रहे हैं.
अपने आई मेकअप को भी अवनीत ने सिंपल ही रखा था. विंग्ड आईलाइनर और मस्कारा लगा रहा है उन्होंने अपने नेचुरल फीचर्स को हाइलाइट किया है. वहीं चंकी गोल्डन इयरिंग्स उनके इस आउटफिट के साथ परफेक्ट लग रहे हैं.
8/10
इस दौरान उनके हाथ पर भी टैटू बना नजर आया जो काफी एस्थेटिक लग रहा था.
इस दौरान उनके हाथ पर भी टैटू बना नजर आया जो काफी एस्थेटिक लग रहा था.
9/10
पोस्ट शेयर करने के बाद मिनटों में ही वायरल हो गया और फैंस ने एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला शुरू कर दिया है. सभी अवनीत कौर के इस ग्लैमरस अंदाज को देख उनके दीवाने बन गए हैं.
पोस्ट शेयर करने के बाद मिनटों में ही वायरल हो गया और फैंस ने एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला शुरू कर दिया है. सभी अवनीत कौर के इस ग्लैमरस अंदाज को देख उनके दीवाने बन गए हैं.
10/10
वर्कफ्रंट की बात करें तो अवनीत कौर को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ 'टीकू वेड्स शेरू' में देखा गया. इस फिल्म में खुद से बड़े एक्टर के साथ इंटीमेट सीन्स दे कर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं. इसके बाद हसीना शांतनु माहेश्वरी संग 'लव इन वियतनाम' में नजर आईं .
वर्कफ्रंट की बात करें तो अवनीत कौर को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ 'टीकू वेड्स शेरू' में देखा गया. इस फिल्म में खुद से बड़े एक्टर के साथ इंटीमेट सीन्स दे कर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं. इसके बाद हसीना शांतनु माहेश्वरी संग 'लव इन वियतनाम' में नजर आईं .
Published at : 19 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Avneet Kaur Love In Vietnam

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

खेसरी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव का संघर्ष | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
BSF जवानों ने इस अंदाज में मनाई दिवाली | ABP NEWS
त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
हेल्थ
Super Antibiotic Nefithromycin: डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
यूटिलिटी
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget