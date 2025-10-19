ट्रांसपेरेंट ड्रेस में अवनीत कौर की 10 तस्वीरें, थाई पर बना टैटू देखते रह गए फैंस

वर्कफ्रंट की बात करें तो अवनीत कौर को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ 'टीकू वेड्स शेरू' में देखा गया. इस फिल्म में खुद से बड़े एक्टर के साथ इंटीमेट सीन्स दे कर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं. इसके बाद हसीना शांतनु माहेश्वरी संग 'लव इन वियतनाम' में नजर आईं .