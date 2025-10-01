हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखूबसूरती का दूसरा नाम हैं आशा पारेख, जवानी के दिनों में दिखती थी ऐसी, देखें 10 फोटोज

खूबसूरती का दूसरा नाम हैं आशा पारेख, जवानी के दिनों में दिखती थी ऐसी, देखें 10 फोटोज

Asha Parekh Beautiful Pics: अपनी जवानी के दिनों में आशा पारेख अपनी खूबसूरती और सादगी से सभी का ध्यान खींचा करती थीं. उनकी तस्वीरों में उनका ग्लैमरस और आकर्षक अंदाज साफ झलकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 08:27 PM (IST)
Asha Parekh Beautiful Pics: अपनी जवानी के दिनों में आशा पारेख अपनी खूबसूरती और सादगी से सभी का ध्यान खींचा करती थीं. उनकी तस्वीरों में उनका ग्लैमरस और आकर्षक अंदाज साफ झलकता है.

अपनी जवानी के दिनों में आशा पारेख अपनी अदाओं और खूबसूरती से सबका दिल जीत लेती थीं.उनकी तस्वीरों में सादगी और ग्लैमरस अंदाज दोनों साफ नजर आते हैं.उनकी खूबसूरती और स्टाइल के साथ उनका कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनैलिटी को और खास बनाता था.उनकी ये जवानी की झलक आज भी फैन्स को अट्रैक्ट करती है.

1/10
आशा पारेख इंडियन टेलीविजन की एक पॉपुलर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में फिल्म ‘मां’ से चाइल्ड एक्ट्रेस रोल के रूप में की थी.
आशा पारेख इंडियन टेलीविजन की एक पॉपुलर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में फिल्म ‘मां’ से चाइल्ड एक्ट्रेस रोल के रूप में की थी.
2/10
बड़े होने पर उन्होंने 1959 में फिल्म ‘दिल देके देखो’ से मुख्य रोल निभाई और 1960 के दशक में बॉलीवुड की मुख्य एक्ट्रेस बन गईं.
बड़े होने पर उन्होंने 1959 में फिल्म ‘दिल देके देखो’ से मुख्य रोल निभाई और 1960 के दशक में बॉलीवुड की मुख्य एक्ट्रेस बन गईं.
3/10
आशा पारेख ने 1959 से 1973 तक लगभग 95 फिल्मों में काम किया. इनमें ‘तीसरी मंजिल’ (1966), ‘कटी पतंग’ (1970), ‘साजन’ (1969), ‘मेरा गांव मेरा देश’ (1971), ‘कारवां’ (1971), ‘आन मिलो सजना’ (1970) और ‘काली’ (1981) जैसी हिट फिल्में शामिल हैं.
आशा पारेख ने 1959 से 1973 तक लगभग 95 फिल्मों में काम किया. इनमें ‘तीसरी मंजिल’ (1966), ‘कटी पतंग’ (1970), ‘साजन’ (1969), ‘मेरा गांव मेरा देश’ (1971), ‘कारवां’ (1971), ‘आन मिलो सजना’ (1970) और ‘काली’ (1981) जैसी हिट फिल्में शामिल हैं.
4/10
1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और 2020 में उन्हें दादासाहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया. उन्होंने 1998 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी ‘अक्रुति’ भी शुरू की और ‘पलाश के फूल’, ‘कागज के फूल’, ‘बाजे पायल’ जैसे टीवी शो बनाए.
1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और 2020 में उन्हें दादासाहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया. उन्होंने 1998 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी ‘अक्रुति’ भी शुरू की और ‘पलाश के फूल’, ‘कागज के फूल’, ‘बाजे पायल’ जैसे टीवी शो बनाए.
5/10
आशा पारेख ने 1998 से 2000 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की चेयरमैन के रूप में काम किया.
आशा पारेख ने 1998 से 2000 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की चेयरमैन के रूप में काम किया.
6/10
पर्सनल लाइफ में, आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की. उन्होंने कहा कि शादी और मादरहुड उनके लिए नहीं थे और वह इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं.
पर्सनल लाइफ में, आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की. उन्होंने कहा कि शादी और मादरहुड उनके लिए नहीं थे और वह इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं.
7/10
उनकी गहरी दोस्ती फिल्म प्रोड्यूसर नासिर हुसैन के साथ थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी पब्लिकली रूप से स्वीकार नहीं किया.
उनकी गहरी दोस्ती फिल्म प्रोड्यूसर नासिर हुसैन के साथ थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी पब्लिकली रूप से स्वीकार नहीं किया.
8/10
उन्होंने अपने अकेलेपन और मुश्किल समय में दोस्ती और समाजसेवा को सहारा माना.
उन्होंने अपने अकेलेपन और मुश्किल समय में दोस्ती और समाजसेवा को सहारा माना.
9/10
उनकी जीवनी ‘द हिट गर्ल’ (2017) में उनके फिल्मी करियर,पर्सनल लाइफ और सोशल वर्क के पहलुओं को विस्तार से बताया गया है.
उनकी जीवनी ‘द हिट गर्ल’ (2017) में उनके फिल्मी करियर,पर्सनल लाइफ और सोशल वर्क के पहलुओं को विस्तार से बताया गया है.
10/10
आज भी आशा पारेख इंडियन टेलीविजन की एक इंस्पिरेशन और इजदार पर्सनेलिटी के रूप में जानी जाती हैं.
आज भी आशा पारेख इंडियन टेलीविजन की एक इंस्पिरेशन और इजदार पर्सनेलिटी के रूप में जानी जाती हैं.
Published at : 01 Oct 2025 08:27 PM (IST)
Tags :
Birthday Asha Parekh

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Alia Bhatt का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
आलिया भट्ट का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
ट्रेंडिंग
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
जनरल नॉलेज
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget