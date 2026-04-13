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आशा भोसले की अंतिम विदाई, शान-अनूप जलोटा की सुरीली श्रद्धांजलि, आमिर खान-विक्की कौशल की आंखें भी हुईं नम
Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले की अंतिम विदाई ने हर किसी को झकझोर दिया है. शान और अनूप जलोटा ने उन्हें गाकर श्रद्धांजलि दी. वहीं आमिर खान, विक्की कौशल, अनु मलिक जैसे कई कलाकारों की आंखें नम दिखीं.
संगीत जगत की दिग्गज सिंगर आशा भोसले को आज पूरे सम्मान और नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई. मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए अंतिम संस्कार में बॉलीवुड, संगीत और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. इस दौरान माहौल बहुत भावुक हो गया, जब सिंगर शान और अनूप जलोटा ने अपनी सुरीली श्रद्धांजलि दी. वहीं आमिर खान और विक्की कौशल समेत कई सितारों की आंखें नम नजर आईं.
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Published at : 13 Apr 2026 09:44 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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