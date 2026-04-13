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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआशा भोसले की अंतिम विदाई, शान-अनूप जलोटा की सुरीली श्रद्धांजलि, आमिर खान-विक्की कौशल की आंखें भी हुईं नम

आशा भोसले की अंतिम विदाई, शान-अनूप जलोटा की सुरीली श्रद्धांजलि, आमिर खान-विक्की कौशल की आंखें भी हुईं नम

Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले की अंतिम विदाई ने हर किसी को झकझोर दिया है. शान और अनूप जलोटा ने उन्हें गाकर श्रद्धांजलि दी. वहीं आमिर खान, विक्की कौशल, अनु मलिक जैसे कई कलाकारों की आंखें नम दिखीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Apr 2026 09:44 PM (IST)
Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले की अंतिम विदाई ने हर किसी को झकझोर दिया है. शान और अनूप जलोटा ने उन्हें गाकर श्रद्धांजलि दी. वहीं आमिर खान, विक्की कौशल, अनु मलिक जैसे कई कलाकारों की आंखें नम दिखीं.

संगीत जगत की दिग्गज सिंगर आशा भोसले को आज पूरे सम्मान और नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई. मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए अंतिम संस्कार में बॉलीवुड, संगीत और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. इस दौरान माहौल बहुत भावुक हो गया, जब सिंगर शान और अनूप जलोटा ने अपनी सुरीली श्रद्धांजलि दी. वहीं आमिर खान और विक्की कौशल समेत कई सितारों की आंखें नम नजर आईं.

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आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी. आनंद बहुत इमोशनल दिखे.
आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी. आनंद बहुत इमोशनल दिखे.
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एक्टर विक्की कौशल भी आशा भोसले को अंतिम विदाई देने श्मशान पहुंचे और इस दुख की घड़ी में जेनाई को हिम्मत दी.
एक्टर विक्की कौशल भी आशा भोसले को अंतिम विदाई देने श्मशान पहुंचे और इस दुख की घड़ी में जेनाई को हिम्मत दी.
Published at : 13 Apr 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Asha Bhosle VICKY KAUSHAL Asha Bhosle Death Asha Bhosle Funeral

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