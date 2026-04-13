दूध-मलाई की शौकीन आशा भोसले को घर में मिले थे पहलवान, पठान और मोटी बिल्ली जैसे नाम

आशा भोसले और लता मंगेशकर के स्वभाव में जमीन-आसमान का अंतर था. जहां एक तरफ लता जी शांत और सुलझी हुई थीं, वहीं आशा चुलबुली और हमेशा खेल-कूदने वाली थी. वे स्कूल में इतनी शरारत करती थी कि घर तक शिकायत पहुंच जाती थी.