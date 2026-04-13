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दूध-मलाई की शौकीन आशा भोसले को घर में मिले थे पहलवान, पठान और मोटी बिल्ली जैसे नाम
हिंदी सिनेमा की दिग्गज सिंगर आशा भोलसे अब हमारे बीच नहीं रहीं. आशा भोसले बचपन में काफी शरारती हुआ करती थीं. उनकी बहन लता मंगेशकर उन्हें घर में पहलवान और मोटी बिल्ली कहकर बुलाती थीं.
को सुरों से सजाने वाली आशा भोसले भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सदाबहार गाने हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे. उनके साथ काम करने वाले लोगों का मानना है कि आशा ताई हमेशा चेहरे पर मुस्कान और दिल से प्यार देने वाली सिंगर्स में से एक थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा भोसले बचपन में बहुत शरारती थी और यही कारण था कि उनकी बहन लता मंगेशकर उन्हें घर में पहलवान और मोटी बिल्ली कहकर बुलाती थीं.
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Published at : 13 Apr 2026 05:13 PM (IST)
Tags :Lata Mangeshkar Asha Bhosle
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