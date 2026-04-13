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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडAsha Bhosle Death:जावेद अख्तर से CM देवेंद्र फडणवीस तक, आशा भोसले को अंतिम विदाई देने पहुंचे दिग्गज

Asha Bhosle Death:जावेद अख्तर से CM देवेंद्र फडणवीस तक, आशा भोसले को अंतिम विदाई देने पहुंचे दिग्गज

Asha Bhosle Death: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद उनके घर पर सितारों का जमावड़ा लग गया. राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक कई बड़ी हस्तियां अंतिम दर्शन के लिए पहुंचीं और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

By : नम्रता अरविंद दुबे  | Updated at : 13 Apr 2026 08:14 AM (IST)
Asha Bhosle Death: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद उनके घर पर सितारों का जमावड़ा लग गया. राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक कई बड़ी हस्तियां अंतिम दर्शन के लिए पहुंचीं और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

12 अप्रैल 2026 को दिग्गज गायिका आशा भोसले ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनके निधन से पूरी फिल्म और संगीत जगत शोक में डूबी हुई है. अस्पताल से कुछ देर पहले आशा भोसले के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया है, जिसके बाद राजनीति से बॉलीवुड तक, कई लोग उनके अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे है. इसी बीच आइए इनकी तस्वीरें देखते हैं.

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जावेद अख्तर अपनी पत्नी शबाना आजमी के साथ इस मुश्किल समय में भोसले परिवार की हिम्मत बढ़ाने पहुंचे और आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी.
जावेद अख्तर अपनी पत्नी शबाना आजमी के साथ इस मुश्किल समय में भोसले परिवार की हिम्मत बढ़ाने पहुंचे और आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी.
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उनकी पत्नी शबाना आजमी भी सफेद सूट में इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने और हिम्मत बढ़ाने पहुंची.
उनकी पत्नी शबाना आजमी भी सफेद सूट में इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने और हिम्मत बढ़ाने पहुंची.
Published at : 13 Apr 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Asha Bhosle Asha Bhosle Death

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