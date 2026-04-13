एक्सप्लोरर
Asha Bhosle Death:जावेद अख्तर से CM देवेंद्र फडणवीस तक, आशा भोसले को अंतिम विदाई देने पहुंचे दिग्गज
Asha Bhosle Death: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद उनके घर पर सितारों का जमावड़ा लग गया. राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक कई बड़ी हस्तियां अंतिम दर्शन के लिए पहुंचीं और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
12 अप्रैल 2026 को दिग्गज गायिका आशा भोसले ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनके निधन से पूरी फिल्म और संगीत जगत शोक में डूबी हुई है. अस्पताल से कुछ देर पहले आशा भोसले के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया है, जिसके बाद राजनीति से बॉलीवुड तक, कई लोग उनके अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे है. इसी बीच आइए इनकी तस्वीरें देखते हैं.
1/8
2/8
Published at : 13 Apr 2026 07:06 AM (IST)
Tags :Asha Bhosle Asha Bhosle Death
बॉलीवुड
8 Photos
सीएम देवेंद्र फडणवीस से जावेद अख्तर तक, अंतिम विदाई देने आशा भोसले के घर पहुंचे सेलेब्स
बॉलीवुड
7 Photos
समर लुक हो तो ऐसा! ओवरसाइज शर्ट और जींस में ट्विंकल खन्ना का दिखा स्वैग, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सचिन तेंदुलकर को बेटे जैसा मानती थीं Asha Bhosle, हर खास पल में शामिल रहे, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
शाइनी आहूजा से रिमी सेन तक, कभी बड़े पर्दे पर जमाई थी धाक, फिर कहां गायब हो गए ये सितारे
बॉलीवुड
10 Photos
मलाइका अरोड़ा ने मिरर सेल्फी में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, कैप्शन ने खींचा हर किसी का ध्यान
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड की वो हसीनाएं, जिन्होंने 60-80 के दशक में अपने ग्लैमरस लुक्स से मचाई थी खलबली, देखें फोटोज
बॉलीवुड
9 Photos
हानिया आमिर-माहिरा खान नहीं, ये हैं पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस, बॉलीवुड अभिनेत्रियों से नहीं मुकाबला
बॉलीवुड
8 Photos
आदित्य धर से एटली तक, इन टॉप डायरेक्टर्स ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
चौथे संडे फिर दहाड़ी 'धुरंधर 2', कर डाली शानदार कमाई, ये सॉलिड रिकॉर्ड भी बनाया
मनोरंजन
LIVE: आज होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए घर पहुंच रहे सेलेब्स
मनोरंजन
गीतकार समीर अंजान ने आशा भोसले के निधन पर जताया शोक, बोले-' गाना मिलते ही उनको लगता था ...'
मनोरंजन
'क्या हमने संघर्ष नहीं किया?' इंडस्ट्री में काम ना मिलने पर जब आशा भोसले ने कही थी ये बात
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
सीएम देवेंद्र फडणवीस से जावेद अख्तर तक, अंतिम विदाई देने आशा भोसले के घर पहुंचे सेलेब्स
बॉलीवुड
7 Photos
समर लुक हो तो ऐसा! ओवरसाइज शर्ट और जींस में ट्विंकल खन्ना का दिखा स्वैग, देखें तस्वीरें
प्रेम कुमारJournalist
Opinion