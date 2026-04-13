एक्सप्लोरर
आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, पोती जेनाई को बंधाया ढांढस
Asha Bhosle Death: क्रिकेटर मोहम्मद सिराज आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे. वहां से उनकी कई फोटोज सामने आई हैं. जिसमें वो आशा भोसले की पोती जेनाई को हौंसला देते दिखे.
दिग्गज सिंगर आशा भोसले का कल, 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में निधन हो गया. आज, उनका अंतिम संस्कार होना है, जिससे पहले कई सेलेब्स उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे. मोहम्मद सिराज भी आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे.
1/6
2/6
Published at : 13 Apr 2026 04:17 PM (IST)
Tags :Asha Bhosle Mohammed Siraj
बॉलीवुड
6 Photos
आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, पोती जेनाई को बंधाया ढांढस
बॉलीवुड
7 Photos
दारा सिंह की पोती अमेलिया रंधावा की खूबसूरती के आगे फीकी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, देखिए ग्लैमरस फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
सीएम देवेंद्र फडणवीस से जावेद अख्तर तक, अंतिम विदाई देने आशा भोसले के घर पहुंचे सेलेब्स
बॉलीवुड
7 Photos
समर लुक हो तो ऐसा! ओवरसाइज शर्ट और जींस में ट्विंकल खन्ना का दिखा स्वैग, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सचिन तेंदुलकर को बेटे जैसा मानती थीं Asha Bhosle, हर खास पल में शामिल रहे, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
शाइनी आहूजा से रिमी सेन तक, कभी बड़े पर्दे पर जमाई थी धाक, फिर कहां गायब हो गए ये सितारे
बॉलीवुड
10 Photos
मलाइका अरोड़ा ने मिरर सेल्फी में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, कैप्शन ने खींचा हर किसी का ध्यान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
लाइव: ‘आशा भोसले अमर रहें’ के नारों संग निकली अंतिम यात्रा, सेलेब्स ने दी भावुक श्रद्धांजलि
मनोरंजन
दीपिका कक्कड़ की तबीयत को लेकर घबराए शोएब इब्राहिम, बोले-हर समय डर बना रहता है
मनोरंजन
लाइव: ‘आशा भोसले अमर रहें’ के नारों संग निकली अंतिम यात्रा, सेलेब्स ने दी भावुक श्रद्धांजलि
मनोरंजन
आशा भोसले के निधन से सदमे में अमिताभ बच्चन, बोले- 'उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी'
Advertisement
बॉलीवुड
6 Photos
आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, पोती जेनाई को बंधाया ढांढस
बॉलीवुड
7 Photos
दारा सिंह की पोती अमेलिया रंधावा की खूबसूरती के आगे फीकी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, देखिए ग्लैमरस फोटोज
प्रेम कुमारJournalist
Opinion