हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअरशद वारसी की वाइफ मारिया ग्लैमरस अंदाज से हीरोइनों को देती हैं टक्कर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

अरशद वारसी की वाइफ मारिया ग्लैमरस अंदाज से हीरोइनों को देती हैं टक्कर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Maria Goretti 10 Beautiful Pictures: मारिया गोरेटी अपनी सादगी और स्टाइल से आज भी सबका दिल जीत लेती हैं.उनकी खूबसूरती और ग्रेस देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वह इंडस्ट्री से दूर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 08:53 AM (IST)
Maria Goretti 10 Beautiful Pictures: मारिया गोरेटी अपनी सादगी और स्टाइल से आज भी सबका दिल जीत लेती हैं.उनकी खूबसूरती और ग्रेस देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वह इंडस्ट्री से दूर हैं.

मारिया गोरेटी, जो अरशद वारसी की पत्नी हैं, इंडस्ट्री से दूर रहने के बावजूद आज भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं. वह अपनी सादगी, स्टाइल और एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं और उनकी खूबसूरती समय के साथ और निखरती गई है.मारिया ने शुरुआत में मॉडलिंग और एंकरिंग की थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने परिवार को इंपॉर्टेंस दी.फिर भी उनकी पब्लिक अपीयरेंस और तस्वीरें देखकर साफ है कि वह अब भी बेहद ग्लैमरस और गॉर्जियस लगती हैं.

1/10
मारिया गोरेटी भारतीय टेलीविजन और मॉडलिंग की दुनिया का जाना-पहचाना नाम रही हैं. वह बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की पत्नी हैं और अपनी सादगी, खूबसूरती और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं.
मारिया गोरेटी भारतीय टेलीविजन और मॉडलिंग की दुनिया का जाना-पहचाना नाम रही हैं. वह बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की पत्नी हैं और अपनी सादगी, खूबसूरती और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं.
2/10
भले ही उन्होंने फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से वह हमेशा फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं.
भले ही उन्होंने फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से वह हमेशा फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं.
3/10
मारिया एक समय में म्यूजिक चैनलों पर बतौर होस्ट और एंकर भी नजर आ चुकी हैं. उनकी मीठी आवाज और कॉन्फिडेंट स्टाइल ने उन्हें उस दौर की जानी-मानी एंकर बना दिया था. यहीं से उनकी पहचान बनी और उन्हें इंडस्ट्री में काम करने के मौके भी मिले.
मारिया एक समय में म्यूजिक चैनलों पर बतौर होस्ट और एंकर भी नजर आ चुकी हैं. उनकी मीठी आवाज और कॉन्फिडेंट स्टाइल ने उन्हें उस दौर की जानी-मानी एंकर बना दिया था. यहीं से उनकी पहचान बनी और उन्हें इंडस्ट्री में काम करने के मौके भी मिले.
4/10
मारिया गोरेटी की मुलाकात अरशद वारसी से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और साल 1999 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद मारिया ने फिल्मों और टीवी की दुनिया से दूरी बना ली और अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस किया.
मारिया गोरेटी की मुलाकात अरशद वारसी से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और साल 1999 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद मारिया ने फिल्मों और टीवी की दुनिया से दूरी बना ली और अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस किया.
5/10
भले ही उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी हो, लेकिन उनकी पब्लिक अपीयरेंस आज भी चर्चा में रहती है. जब भी वह किसी इवेंट या फंक्शन में अरशद वारसी के साथ नजर आती हैं. उनकी खूबसूरती और एलिगेंस सबका ध्यान खींच लेती है.
भले ही उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी हो, लेकिन उनकी पब्लिक अपीयरेंस आज भी चर्चा में रहती है. जब भी वह किसी इवेंट या फंक्शन में अरशद वारसी के साथ नजर आती हैं. उनकी खूबसूरती और एलिगेंस सबका ध्यान खींच लेती है.
6/10
वह अक्सर इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही लुक्स में देखी जाती हैं और हर बार उनका स्टाइल फैन्स को इंप्रेस कर देता है.
वह अक्सर इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही लुक्स में देखी जाती हैं और हर बार उनका स्टाइल फैन्स को इंप्रेस कर देता है.
7/10
मारिया का लाइफस्टाइल बेहद सिंपल है. वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहतीं, लेकिन उनके फैन पेज़ और पब्लिक अपीयरेंस की तस्वीरें खूब वायरल होती रहती हैं.
मारिया का लाइफस्टाइल बेहद सिंपल है. वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहतीं, लेकिन उनके फैन पेज़ और पब्लिक अपीयरेंस की तस्वीरें खूब वायरल होती रहती हैं.
8/10
मारिया को लोग अक्सर यह कहते हैं कि मारिया की खूबसूरती पर उम्र का कोई असर नहीं हुआ है. उनकी सादगी और नेचुरल चार्म ही उन्हें और भी खास बनाता है.
मारिया को लोग अक्सर यह कहते हैं कि मारिया की खूबसूरती पर उम्र का कोई असर नहीं हुआ है. उनकी सादगी और नेचुरल चार्म ही उन्हें और भी खास बनाता है.
9/10
कुल मिलाकर, मारिया गोरेटी भले ही एक्टिंग करियर में ज्यादा एक्टिव नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने बतौर मॉडल, एंकर और स्टार वाइफ अपनी अलग पहचान बनाई है.
कुल मिलाकर, मारिया गोरेटी भले ही एक्टिंग करियर में ज्यादा एक्टिव नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने बतौर मॉडल, एंकर और स्टार वाइफ अपनी अलग पहचान बनाई है.
10/10
आज भी उनका चार्म और ग्लैमर वैसा ही बरकरार है, जैसा वह अपने शुरुआती दिनों में हुआ करता था.
आज भी उनका चार्म और ग्लैमर वैसा ही बरकरार है, जैसा वह अपने शुरुआती दिनों में हुआ करता था.
Published at : 23 Sep 2025 08:53 AM (IST)
Tags :
Arshad Warsi Maria Goretti

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
विश्व
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
विश्व
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से निकाला गया, भूमि पेडनेकर-तबु ने फीस बढ़ाने और 7 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर किया रिएक्ट
दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से निकाला गया, भूमि पेडनेकर-तबु ने फीस बढ़ाने और 7 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर किया रिएक्ट
यूटिलिटी
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
जनरल नॉलेज
Countries With Drone Technology: दुनिया के किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा ड्रोन, किस नंबर पर आता है अपना भारत?
दुनिया के किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा ड्रोन, किस नंबर पर आता है अपना भारत?
ट्रेंडिंग
ये भारत है यहां पैसा नहीं चलता! चाचा को पैसों का घमंड दिखा रहा था विदेशी व्लॉगर, फिर यूं मिला जवाब- वीडियो वायरल
ये भारत है यहां पैसा नहीं चलता! चाचा को पैसों का घमंड दिखा रहा था विदेशी व्लॉगर, फिर यूं मिला जवाब- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget