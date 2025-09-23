एक्सप्लोरर
अरशद वारसी की वाइफ मारिया ग्लैमरस अंदाज से हीरोइनों को देती हैं टक्कर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
Maria Goretti 10 Beautiful Pictures: मारिया गोरेटी अपनी सादगी और स्टाइल से आज भी सबका दिल जीत लेती हैं.उनकी खूबसूरती और ग्रेस देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वह इंडस्ट्री से दूर हैं.
मारिया गोरेटी, जो अरशद वारसी की पत्नी हैं, इंडस्ट्री से दूर रहने के बावजूद आज भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं. वह अपनी सादगी, स्टाइल और एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं और उनकी खूबसूरती समय के साथ और निखरती गई है.मारिया ने शुरुआत में मॉडलिंग और एंकरिंग की थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने परिवार को इंपॉर्टेंस दी.फिर भी उनकी पब्लिक अपीयरेंस और तस्वीरें देखकर साफ है कि वह अब भी बेहद ग्लैमरस और गॉर्जियस लगती हैं.
