अरशद वारसी की वाइफ मारिया ग्लैमरस अंदाज से हीरोइनों को देती हैं टक्कर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

मारिया गोरेटी की मुलाकात अरशद वारसी से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और साल 1999 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद मारिया ने फिल्मों और टीवी की दुनिया से दूरी बना ली और अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस किया.