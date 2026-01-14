पूरे देश में हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है. ये दिन उन बहादुर पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के लिए समर्पित है जिन्होंने भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा दी और वर्दी पहन राष्ट्र की सुरक्षा की. ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 14 जनवरी 1953 को फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा ने सेवानिवृत्ति ली थी. स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर-इन-चीफ रहे करियप्पा का योगदान 1947 के युद्ध में ऐतिहासिक रहा. 2017 से ये दिवस मनाया जा रहा है.