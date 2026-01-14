एक्सप्लोरर
पूर्व सैनिक दिवस: नाना पाटेकर से रुद्राशीष मजूमदार तक, बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने एक्टिंग से पहले देश की रक्षा की
Armed Forces Veterans Day: 14 जनवरी सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस पर बॉलीवुड सितारों ने सेना को सम्मान दिया. नाना पाटेकर, गुफी पेंटल, रुद्राशीष मजूमदार जैसे कई कलाकार पहले सेना में रह चुके हैं.
हर साल 14 जनवरी को पूरे देश में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है. ये दिन उन बहादुर पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के लिए है जिन्होंने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा दी और देश की रक्षा की. खास बात ये है कि बॉलीवुड में भी कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने वर्दी पहनकर देश की सेवा की और अब स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रहे हैं.
1/9
2/9
Published at : 14 Jan 2026 04:04 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
नाना पाटेकर से रुद्राशीष मजूमदार तक, बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने एक्टिंग से पहले देश की रक्षा की
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड सेलेब्स ने धूमधाम से मनाई लोहड़ी, ढोल पर परिवार संग खूब नाचीं शिल्पा शेट्टी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
'वंडर मैन' से 'द बॉयज सीजन 5' तक, साल 2026 में रिलीज होंगी ये 7 धमाकेदार सुपरहीरो सीरीज
बॉलीवुड
7 Photos
बहन नुपूर के वेडिंग रिसेप्शन में कृति सेनन ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, हॉल्टर नेक ब्लाउज से ढाया कहर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हमारे पास कुछ नहीं, फाइल्स ममता बनर्जी ले गईं', I-PAC रेड मामले में हाईकोर्ट में बोली ED
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
बॉलीवुड
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बादशाह, बोले- उनकी ताकत सत्ता नहीं, संवेदना है
क्रिकेट
156 के औसत से बनाए 469 रन, राजकोट में इतिहास रचने से चूके विराट कोहली
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
नाना पाटेकर से रुद्राशीष मजूमदार तक, बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने एक्टिंग से पहले देश की रक्षा की
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड सेलेब्स ने धूमधाम से मनाई लोहड़ी, ढोल पर परिवार संग खूब नाचीं शिल्पा शेट्टी, देखें तस्वीरें
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion