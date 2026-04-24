ननद-भाभी की क्यूट जोड़ी, अर्जुन तेंदुलकर की नई नवेली दुल्हनिया संग बेस्ट बॉन्ड शेयर करती हैं बहन सारा, देखिए फोटोज

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Saaniya Chandhok-Sara Tendulkar GQ Photos: सारा तेंदुकलर बीती रात भाभी सानिया चंडोक के साथ एक इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान दोनों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Apr 2026 02:25 PM (IST)
Saaniya Chandhok-Sara Tendulkar GQ Photos: सारा तेंदुकलर बीती रात भाभी सानिया चंडोक के साथ एक इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान दोनों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे और क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर ने 5 मार्च, 2026 को अपनी बचपन की दोस्त सानिया चंडोक से शादी रचाई थी. अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर और उनकी पत्नी सानिया चंडोक के बीच भी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है. दोनों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर बीती रात अपनी भाभी सानिया चंडोक के साथ GQ अवॉर्ड्स नाइट इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली.
क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर बीती रात अपनी भाभी सानिया चंडोक के साथ GQ अवॉर्ड्स नाइट इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली.
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अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया और उनकी बहन सारा के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है. दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है, चाहे कोई इवेंट हो या फैमिली फंक्शन.
अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया और उनकी बहन सारा के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है. दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है, चाहे कोई इवेंट हो या फैमिली फंक्शन.
Published at : 24 Apr 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Sara Tendulkar Saaniya Chandhok

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