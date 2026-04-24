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ननद-भाभी की क्यूट जोड़ी, अर्जुन तेंदुलकर की नई नवेली दुल्हनिया संग बेस्ट बॉन्ड शेयर करती हैं बहन सारा, देखिए फोटोज
Saaniya Chandhok-Sara Tendulkar GQ Photos: सारा तेंदुकलर बीती रात भाभी सानिया चंडोक के साथ एक इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान दोनों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे और क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर ने 5 मार्च, 2026 को अपनी बचपन की दोस्त सानिया चंडोक से शादी रचाई थी. अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर और उनकी पत्नी सानिया चंडोक के बीच भी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है. दोनों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 02:25 PM (IST)
Tags :Sara Tendulkar Saaniya Chandhok
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