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'शादी टूट रही थी, मां को कैंसर था', अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर छलका अर्जुन रामपाल का दर्द
Arjun Rampal: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के सबसे भयावह दौर के बारे में खुलकर बात की. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.
बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर अर्जुन रामपाल इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसमें उन्होंने मेजर इकबाल का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके काम को खूब सराहा गया. अब अर्जुन रामपाल अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, अर्जुन रामपाल ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद किया. इस दौरान वो काफी भावुक हो गए.
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Published at : 10 Jun 2026 09:04 AM (IST)
Tags :Arjun Rampal
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