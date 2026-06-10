जब इंटरव्यू में अर्जुन रामपाल से उनकी जिंदगी के सबसे अकेलेपन भरे दौर के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने कहा, 'मेरी शादी टूट रही थी. मैं बहुत दुखी था, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार हमेशा के लिए नहीं होता है. प्यार बदलता रहता है. जिंदगी में सबकुछ बदलता रहता है. हम वक्त के साथ बदलते रहते हैं. कभी-कभी बदलते-बदलते हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं.'