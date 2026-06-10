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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'शादी टूट रही थी, मां को कैंसर था', अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर छलका अर्जुन रामपाल का दर्द

'शादी टूट रही थी, मां को कैंसर था', अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर छलका अर्जुन रामपाल का दर्द

Arjun Rampal: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के सबसे भयावह दौर के बारे में खुलकर बात की. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jun 2026 09:04 AM (IST)
Arjun Rampal: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के सबसे भयावह दौर के बारे में खुलकर बात की. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर अर्जुन रामपाल इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसमें उन्होंने मेजर इकबाल का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके काम को खूब सराहा गया. अब अर्जुन रामपाल अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, अर्जुन रामपाल ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद किया. इस दौरान वो काफी भावुक हो गए.

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अर्जुन रामपाल ने हाल ही में 'कैंसल्ड टू क्राउन' पॉडकास्ट पर शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर के बारे में खुलकर बात की. एक्टर ने बताया कि एक समय ऐसा आया था जब उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो रहा है और वो निराशा के अंधेरे में डूबते जा रहे थे.
अर्जुन रामपाल ने हाल ही में 'कैंसल्ड टू क्राउन' पॉडकास्ट पर शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर के बारे में खुलकर बात की. एक्टर ने बताया कि एक समय ऐसा आया था जब उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो रहा है और वो निराशा के अंधेरे में डूबते जा रहे थे.
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जब इंटरव्यू में अर्जुन रामपाल से उनकी जिंदगी के सबसे अकेलेपन भरे दौर के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने कहा, 'मेरी शादी टूट रही थी. मैं बहुत दुखी था, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार हमेशा के लिए नहीं होता है. प्यार बदलता रहता है. जिंदगी में सबकुछ बदलता रहता है. हम वक्त के साथ बदलते रहते हैं. कभी-कभी बदलते-बदलते हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं.'
जब इंटरव्यू में अर्जुन रामपाल से उनकी जिंदगी के सबसे अकेलेपन भरे दौर के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने कहा, 'मेरी शादी टूट रही थी. मैं बहुत दुखी था, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार हमेशा के लिए नहीं होता है. प्यार बदलता रहता है. जिंदगी में सबकुछ बदलता रहता है. हम वक्त के साथ बदलते रहते हैं. कभी-कभी बदलते-बदलते हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं.'
Published at : 10 Jun 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
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