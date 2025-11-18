हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, बिना शादी किए 2 बच्चों की बनी मां

अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, बिना शादी किए 2 बच्चों की बनी मां

Arjun Rampal Girlfriend 10 Photos: अर्जुन रामपाल के साथ-साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. बिना शादी किए उनके दो बच्चे भी है. आइए देखते है उनकी खूबसूरत तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Nov 2025 08:20 PM (IST)
Arjun Rampal Girlfriend 10 Photos: अर्जुन रामपाल के साथ-साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. बिना शादी किए उनके दो बच्चे भी है. आइए देखते है उनकी खूबसूरत तस्वीरें

अर्जुन रामपाल की पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स हमेशा अपने स्टाइल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. गैब्रिएला बिना शादी किए दो बच्चों की मां बन चुकी हैं और अपनी लाइफ को बेहद ग्रेसफुली संभालती नजर आती हैं.

1/10
अर्जुन रामपाल की 21 साल की शादी के बाद 2019 में मेहर जेसिया से तलाक हुआ था. जिसके बाद अब वो गैब्रिएला डेमेट्रियड्स को डेट कर रहे हैं.
अर्जुन रामपाल की 21 साल की शादी के बाद 2019 में मेहर जेसिया से तलाक हुआ था. जिसके बाद अब वो गैब्रिएला डेमेट्रियड्स को डेट कर रहे हैं.
2/10
उनकी मुलाकात 2018 में कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी और उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था.
उनकी मुलाकात 2018 में कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी और उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था.
3/10
बता दें, अर्जुन रामपाल ने गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स से शादी नहीं की है.
बता दें, अर्जुन रामपाल ने गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स से शादी नहीं की है.
4/10
दोंनें साथ लिव-इन रिलेशनशिप में हैं. और आज इस कपल के दो बच्चे भी हैं.
दोंनें साथ लिव-इन रिलेशनशिप में हैं. और आज इस कपल के दो बच्चे भी हैं.
5/10
उन्होंने जुलाई 2019 में अपने पहले बेटे, अरिक का वेलकम किया और जुलाई 2023 में दूसरे बेटे, अरिव का वेलकम किया.
उन्होंने जुलाई 2019 में अपने पहले बेटे, अरिक का वेलकम किया और जुलाई 2023 में दूसरे बेटे, अरिव का वेलकम किया.
6/10
वहीं गैब्रिएला डेमेट्रियड्स की बात करें तो वो एक एक्ट्रेस, मॉडल और फैशन डिजाइनर हैं.
वहीं गैब्रिएला डेमेट्रियड्स की बात करें तो वो एक एक्ट्रेस, मॉडल और फैशन डिजाइनर हैं.
7/10
गैब्रिएला अपने फैशन ब्रांड 'Deme by Gabriella' के लिए भी जानी जाती हैं.
गैब्रिएला अपने फैशन ब्रांड 'Deme by Gabriella' के लिए भी जानी जाती हैं.
8/10
इसके अलावा गैब्रिएला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
इसके अलावा गैब्रिएला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
9/10
इंस्टाग्राम पर उनके 670k से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
इंस्टाग्राम पर उनके 670k से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
10/10
आए दिन ये हसीना अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
आए दिन ये हसीना अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
Published at : 18 Nov 2025 08:20 PM (IST)
Tags :
Arjun Rampal Gabriella Demetriades

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sheikh Hasina Death Penalty: शेख हसीना के पास क्या हैं विकल्प? INSIDE STORY | ABPLIVE
Dr Umar का पुराना वीडियो हुआ वायरल, कर रहा है जिहादी मानसिकता का समर्थन | ABPLIVE
SRINAGAR BLAST UPDATE: NOWGAM धमाके में क्या-क्या हुआ... शुरू से अंत तक जानिए पुरी कहनी!
India फिर आया Trump के tariff तूफान की चपेट में? | ABPLIVE
Sheikh Hasina Death Penalty: दुनिया में ऐसे कितने पीएम हैं जिन्हे मिली फांसी की सजा? | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: दुकान में घुसे खूंखार लुटेरे ने दुकानदार पर किया हमला तभी छोटी बच्ची की इस हरकत से पिघला दिल- वीडियो देख लोग हैरान
दुकान में घुसे खूंखार लुटेरे ने दुकानदार पर किया हमला तभी छोटी बच्ची की इस हरकत से पिघला दिल- वीडियो देख लोग हैरान
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget