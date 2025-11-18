एक्सप्लोरर
अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, बिना शादी किए 2 बच्चों की बनी मां
Arjun Rampal Girlfriend 10 Photos: अर्जुन रामपाल के साथ-साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. बिना शादी किए उनके दो बच्चे भी है. आइए देखते है उनकी खूबसूरत तस्वीरें
अर्जुन रामपाल की पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स हमेशा अपने स्टाइल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. गैब्रिएला बिना शादी किए दो बच्चों की मां बन चुकी हैं और अपनी लाइफ को बेहद ग्रेसफुली संभालती नजर आती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 18 Nov 2025 08:20 PM (IST)
