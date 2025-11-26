एक्सप्लोरर
‘धुरंधर’ से पहले इन फिल्मों में विलेन बनकर अर्जुन रामपाल ने मचाया था भौकाल, ओटीटी पर निपटा लें
Arjun Rampal Birthday: अर्जुन रामपाल का अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' में उनका लुक खूब छाया हुआ है. वो पहले भी फिल्मों में विलेन बनकर भौकाल मचा चुके हैं जिन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.
एक्टर अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल फिल्म में एक्टर एक खूंखार विलेन का रोल निभा रहे हैं. इसको लेकर वो सोशल मीडिया पर भी छाए हुए है. आपको बता दें कि इससे पहले भी एक्टर कई फिल्मों में ग्रे शेड किरदार निभाकर लोगों को दिल जीत चुके हैं.
Published at : 26 Nov 2025 07:49 PM (IST)
Tags :Arjun Rampal Ra.One Om Shanti Om Dhurandhar
बॉलीवुड
Advertisement
