हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' से पहले इन फिल्मों में विलेन बनकर अर्जुन रामपाल ने मचाया था भौकाल, ओटीटी पर निपटा लें

‘धुरंधर’ से पहले इन फिल्मों में विलेन बनकर अर्जुन रामपाल ने मचाया था भौकाल, ओटीटी पर निपटा लें

Arjun Rampal Birthday: बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो रहे अर्जुन रामपाल इन दिनों फिल्मों में विलेन बनकर भौकाल मचा रहे हैं. यहां देखें उनकी बेस्ट फिल्मों की लिस्ट...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Nov 2025 07:49 PM (IST)
Arjun Rampal Birthday: बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो रहे अर्जुन रामपाल इन दिनों फिल्मों में विलेन बनकर भौकाल मचा रहे हैं. यहां देखें उनकी बेस्ट फिल्मों की लिस्ट...

एक्टर अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल फिल्म में एक्टर एक खूंखार विलेन का रोल निभा रहे हैं. इसको लेकर वो सोशल मीडिया पर भी छाए हुए है. लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है. इससे पहले भी एक्टर कई फिल्मों में ग्रे शेड किरदार निभाकर लोगों को दिल जीत चुके हैं. नीचे देखिए लिस्ट....

1/7
ओम शांति ओम - शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म में अर्जुन रामपाल ने विलेन का रोल निभाया था. उनके किरदार का नाम मुकेश मेहरा था. जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
ओम शांति ओम - शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म में अर्जुन रामपाल ने विलेन का रोल निभाया था. उनके किरदार का नाम मुकेश मेहरा था. जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
2/7
धाकड़ - साल 2002 में आई कंगना रनौत की इस फिल्म में भी अर्जुन रामपाल विलेन के किरदार में नजर आए थे. इसमें एक्टर की खूब तारीफ हुई थी. ये जी 5 पर है.
धाकड़ - साल 2002 में आई कंगना रनौत की इस फिल्म में भी अर्जुन रामपाल विलेन के किरदार में नजर आए थे. इसमें एक्टर की खूब तारीफ हुई थी. ये जी 5 पर है.
3/7
डैडी - इस फिल्म में अर्जुन रामपाल ने एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन अरुण गवली का किरदार निभाया था. फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी. इसे आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
डैडी - इस फिल्म में अर्जुन रामपाल ने एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन अरुण गवली का किरदार निभाया था. फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी. इसे आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
4/7
रॉय - रणबीर कपूर के साथ आई इस फिल्म में भी अर्जुन को ग्रे शेड रोल में देखा गया था. फिल्म में एक्टर एक फिल्ममेकर बने थे. ये फिल्म सोनी लिव पर उपलब्ध है.
रॉय - रणबीर कपूर के साथ आई इस फिल्म में भी अर्जुन को ग्रे शेड रोल में देखा गया था. फिल्म में एक्टर एक फिल्ममेकर बने थे. ये फिल्म सोनी लिव पर उपलब्ध है.
5/7
रा-वन - शाहरुख खान की इस फिल्म में भी अर्जुन कपूर को नेगेटिव रोल में ही देखा गया था. इसमें भी उनके काफी को खूब तारीफे मिली थी. फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
रा-वन - शाहरुख खान की इस फिल्म में भी अर्जुन कपूर को नेगेटिव रोल में ही देखा गया था. इसमें भी उनके काफी को खूब तारीफे मिली थी. फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
6/7
बता दें कि इन दिनों अर्जुन रामपाल ‘धुरंधर’ को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्टर की ये फिल्म इसी साल 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है.
बता दें कि इन दिनों अर्जुन रामपाल 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्टर की ये फिल्म इसी साल 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है.
7/7
‘धुरंधर’ में मेन लीड किरदार रणवीर सिंह निभा रहे हैं. इनके अलावा इसमें संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे दमदार एक्टर्स भी हैं.
'धुरंधर' में मेन लीड किरदार रणवीर सिंह निभा रहे हैं. इनके अलावा इसमें संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे दमदार एक्टर्स भी हैं.
Published at : 26 Nov 2025 07:49 PM (IST)
Tags :
Arjun Rampal Ra.One Om Shanti Om Dhurandhar

Embed widget