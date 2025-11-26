एक्सप्लोरर
‘धुरंधर’ से पहले इन फिल्मों में विलेन बनकर अर्जुन रामपाल ने मचाया था भौकाल, ओटीटी पर निपटा लें
Arjun Rampal Birthday: बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो रहे अर्जुन रामपाल इन दिनों फिल्मों में विलेन बनकर भौकाल मचा रहे हैं. यहां देखें उनकी बेस्ट फिल्मों की लिस्ट...
एक्टर अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल फिल्म में एक्टर एक खूंखार विलेन का रोल निभा रहे हैं. इसको लेकर वो सोशल मीडिया पर भी छाए हुए है. लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है. इससे पहले भी एक्टर कई फिल्मों में ग्रे शेड किरदार निभाकर लोगों को दिल जीत चुके हैं. नीचे देखिए लिस्ट....
26 Nov 2025
बॉलीवुड
