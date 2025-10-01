हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अर्जुन कपूर की बहन की 10 तस्वीरें, ट्रांसफॉर्मेशन देख लग जाएगा झटका, करने जा रही हैं अब सगाई

अर्जुन कपूर की बहन की 10 तस्वीरें, ट्रांसफॉर्मेशन देख लग जाएगा झटका, करने जा रही हैं अब सगाई

Arjun Kapoor Sister 10 Photos: अर्जुन कपूर की बहन इन दिनों काफी चर्चा में है. उन्होनें अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को चौका दिया है. इसी के साथ उनकी सगाई की खबरें सामने आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 08:05 PM (IST)
Arjun Kapoor Sister 10 Photos: अर्जुन कपूर की बहन इन दिनों काफी चर्चा में है. उन्होनें अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को चौका दिया है. इसी के साथ उनकी सगाई की खबरें सामने आ रही हैं.

अर्जुन कपूर की बहन इन दिनों काफी चर्चा में है. उन्होंने अपने स्टाइल और लुक में जबरदस्त बदलाव किया है, जिसे देखकर फैन्स हैरान रह गए है. उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन ने सोशल मीडिया पर भी धमाल मचा दिया है. और खबर है कि वह जल्द ही सगाई करने वाली हैं, जो उनके फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. आइए, देखते हैं उनकी 10 खास तस्वीरें.

1/10
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर का भले ही फिल्मों और एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो स्टार्स की तरह ही अक्सर चर्चा में रहती हैं.
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर का भले ही फिल्मों और एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो स्टार्स की तरह ही अक्सर चर्चा में रहती हैं.
2/10
अंशुला कपूर ने अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को हैरान कर दिया है.
अंशुला कपूर ने अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को हैरान कर दिया है.
3/10
अंशुला अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिसे देख साफ पता चलता है कि उन्होंने अपना वजन बहुत कम कर लिया है.
अंशुला अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिसे देख साफ पता चलता है कि उन्होंने अपना वजन बहुत कम कर लिया है.
4/10
कुछ समय पहले अंशुला ने वर्कआउट करते समय अपनी एक फोटो शेयर की थी.
कुछ समय पहले अंशुला ने वर्कआउट करते समय अपनी एक फोटो शेयर की थी.
5/10
जिसमें उन्होंने बताया था कि, उनका स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा नहीं था और उन्हें अंदर ही अंदर कुछ खा रहा था. इसलिए उन्होंने अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया.
जिसमें उन्होंने बताया था कि, उनका स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा नहीं था और उन्हें अंदर ही अंदर कुछ खा रहा था. इसलिए उन्होंने अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया.
6/10
आप उनकी तस्वीरें पहले की तस्वीरों से कंपेयर करेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी फिटनेस के लिए और ट्रांसफॉरमेशन के लिए अंशुला ने कितनी मेहनत की है.
आप उनकी तस्वीरें पहले की तस्वीरों से कंपेयर करेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी फिटनेस के लिए और ट्रांसफॉरमेशन के लिए अंशुला ने कितनी मेहनत की है.
7/10
बता दे कि इन दिनों अंशुला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में है.
बता दे कि इन दिनों अंशुला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में है.
8/10
अंशुला बहुत जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.
अंशुला बहुत जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.
9/10
अंशुला और रोहन की इंगेजमेंट से जुड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं.
अंशुला और रोहन की इंगेजमेंट से जुड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं.
10/10
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, अंशुला कपूर की इंगेजमेंट सेरेमनी 2 अक्टूबर यानी कल होगी.
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, अंशुला कपूर की इंगेजमेंट सेरेमनी 2 अक्टूबर यानी कल होगी.
Published at : 01 Oct 2025 08:05 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor Arjun Kapoor

Photo Gallery

View More
