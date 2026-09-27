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अर्जुन-नेहा का वेकेशन मोड ऑन, खूबसूरत नजारों के बीच बिता रहे क्वालिटी टाइम
अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी इन दिनों वेकेशन पर हैं. दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं. ट्रिप की तस्वीरों में उनके अलग-अलग लुक्स और वेकेशन की झलक दिख रही है.
अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी ने वेकेशन के दौरान खूबसूरत नजारों के बीच बिताए खास पल. ट्रिप की तस्वीरों में दोनों का स्टाइलिश अंदाज भी देखने को मिला.
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Published at : 27 Sep 2026 02:07 PM (IST)
Tags :Arjun Bijlani
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