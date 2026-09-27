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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअर्जुन-नेहा का वेकेशन मोड ऑन, खूबसूरत नजारों के बीच बिता रहे क्वालिटी टाइम

अर्जुन-नेहा का वेकेशन मोड ऑन, खूबसूरत नजारों के बीच बिता रहे क्वालिटी टाइम

अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी इन दिनों वेकेशन पर हैं. दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं. ट्रिप की तस्वीरों में उनके अलग-अलग लुक्स और वेकेशन की झलक दिख रही है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2026 02:07 PM (IST)
अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी इन दिनों वेकेशन पर हैं. दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं. ट्रिप की तस्वीरों में उनके अलग-अलग लुक्स और वेकेशन की झलक दिख रही है.

अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी ने वेकेशन के दौरान खूबसूरत नजारों के बीच बिताए खास पल. ट्रिप की तस्वीरों में दोनों का स्टाइलिश अंदाज भी देखने को मिला.

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अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी इन दिनों छुट्टियों का आनंद उठाते हुए वेकेशन पर नजर आ रहे हैं.
अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी इन दिनों छुट्टियों का आनंद उठाते हुए वेकेशन पर नजर आ रहे हैं.
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अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी ने वेकेशन से कई तस्वीरें शेयर की है जिसमें दोनों बहुत खुश और एक साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं.
अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी ने वेकेशन से कई तस्वीरें शेयर की है जिसमें दोनों बहुत खुश और एक साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं.
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वेकेशन के दौरान दोनों ही अपने स्टाइलिश, कूल और एलिगेंट लुक में दिखाई दिए और अपनी लुक्स से दोनों ने फैंस का ध्यान खींचा.
वेकेशन के दौरान दोनों ही अपने स्टाइलिश, कूल और एलिगेंट लुक में दिखाई दिए और अपनी लुक्स से दोनों ने फैंस का ध्यान खींचा.
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अर्जुन और नेहा साथ में वक्त बिताने के साथ-साथ वेकेशन की खूबसूरत लोकेशन और आसपास के खूबसूरत नाजारो का भी आनंद उठाते नजर आ रहे हैं.
अर्जुन और नेहा साथ में वक्त बिताने के साथ-साथ वेकेशन की खूबसूरत लोकेशन और आसपास के खूबसूरत नाजारो का भी आनंद उठाते नजर आ रहे हैं.
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अर्जुन और नेहा की तस्वीरों में उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है. और दोनों एक-दूसरे के साथ मस्ती करते भी नजर आ रहे हैं.
अर्जुन और नेहा की तस्वीरों में उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है. और दोनों एक-दूसरे के साथ मस्ती करते भी नजर आ रहे हैं.
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अर्जुन ने तस्वीर शेयर करते हुए एक मज़ेदार कैप्शन भी लिखा जिसमें उन्होंने खुद को और नेहा को चुंबक जैसा बताया और लिखा फिलहाल दोनों के बीच कोई पंगा नहीं है.
अर्जुन ने तस्वीर शेयर करते हुए एक मज़ेदार कैप्शन भी लिखा जिसमें उन्होंने खुद को और नेहा को चुंबक जैसा बताया और लिखा फिलहाल दोनों के बीच कोई पंगा नहीं है.
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काम के बीच मिला यह ब्रेक अर्जुन और नेहा के लिए सुकून भरा समय है. दोनों फिलहाल अपनी छुट्टियां पूरी तरह एन्जॉय कर रहे हैं.
काम के बीच मिला यह ब्रेक अर्जुन और नेहा के लिए सुकून भरा समय है. दोनों फिलहाल अपनी छुट्टियां पूरी तरह एन्जॉय कर रहे हैं.
Published at : 27 Sep 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Arjun Bijlani

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