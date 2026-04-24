लग्जरी गाड़ियां, 4 आलीशान अपार्टमेंट्स, करोड़ों के मालिक हैं अरिजीत सिंह, लाइव कॉन्सर्ट के लिए लेते हैं मोटी रकम

लगभग एक दशक के करियर में अरिजीत सिंह ने हिंदी, बंगाली, मराठी और तेलुगु सहित कई भाषाओं में तकरीबन 300 से ज्यादा गाने गाए हैं. अपने सिंगिंग करियर में अरिजीत ने फेम के साथ-साथ शोहरत भी पाई है.