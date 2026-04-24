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लग्जरी गाड़ियां, 4 आलीशान अपार्टमेंट्स, करोड़ों के मालिक हैं अरिजीत सिंह, लाइव कॉन्सर्ट के लिए लेते हैं मोटी रकम
Arijit Singh Net Worth: मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह 25 अप्रैल को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आइए ऐसे में जानते हैं वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं.
मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. वो आज के दौर के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक हैं. देश हीं नहीं, बल्कि दुनियाभर में उनके प्रशंसक छाए हुए हैं. अरिजीत सिंह के पास पैसा, रुतबा और शोहरत की कोई कमी नहीं है. इसके बावजूद वो सादगी से भरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं. आइए अरिजीत सिंह के 39वें बर्थडे पर उनकी टोटल नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 08:51 PM (IST)
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