छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए अरबाज खान के बेटे अरहान हैं तैयार, मां मलाइका ने किया ऐसे रिएक्ट
Arhaan Khan Baby Sit: अरबाज खान और शूरा खान हाल ही में बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने हैं. खान परिवार में इस समय खुशियों का माहौल है. अरबाज खान के बेटे अरहान बहन का ध्यान रखने वाले हैं.
अरबाज खान की पहली शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी. इस कपल का एक बेटा अरहान खान है. अरहान अपनी फैमिली के बहुत क्लोज है और सबके साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं. अब वो अपनी छोटी बहन की देखभाल करने वाले हैं.
Published at : 07 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Tags :Arbaaz Khan Arhaan Khan Sshura Khan
