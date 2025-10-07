हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडछोटी बहन का ध्यान रखने के लिए अरबाज खान के बेटे अरहान हैं तैयार, मां मलाइका ने किया ऐसे रिएक्ट

छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए अरबाज खान के बेटे अरहान हैं तैयार, मां मलाइका ने किया ऐसे रिएक्ट

Arhaan Khan Baby Sit: अरबाज खान और शूरा खान हाल ही में बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने हैं. खान परिवार में इस समय खुशियों का माहौल है. अरबाज खान के बेटे अरहान बहन का ध्यान रखने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Arhaan Khan Baby Sit: अरबाज खान और शूरा खान हाल ही में बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने हैं. खान परिवार में इस समय खुशियों का माहौल है. अरबाज खान के बेटे अरहान बहन का ध्यान रखने वाले हैं.

अरबाज खान की पहली शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी. इस कपल का एक बेटा अरहान खान है. अरहान अपनी फैमिली के बहुत क्लोज है और सबके साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं. अब वो अपनी छोटी बहन की देखभाल करने वाले हैं.

1/8
अरहान खान के पिता अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं. शूरा ने बेटी को जन्म दिया है जिसके बाद से हर कोई खुश है.
अरहान खान के पिता अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं. शूरा ने बेटी को जन्म दिया है जिसके बाद से हर कोई खुश है.
2/8
अरबाज खान के बेटे अरहान अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए तैयार हैं.
अरबाज खान के बेटे अरहान अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए तैयार हैं.
3/8
अरहान ने सोशल मीडिया पर ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो अर्पिता के बच्चों आयत और अरहान के साथ खेलते नजर आ रहे हैं.
अरहान ने सोशल मीडिया पर ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो अर्पिता के बच्चों आयत और अरहान के साथ खेलते नजर आ रहे हैं.
4/8
इन सभी में अरहान ने शूरा के बेबी शावर की इनसाइड फोटो भी शेयर की है.
इन सभी में अरहान ने शूरा के बेबी शावर की इनसाइड फोटो भी शेयर की है.
5/8
इस पूरे पोस्ट में अरहान बच्चों के साथ खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं. मगर सभी का ध्यान आखिरी फोटो पर है.
इस पूरे पोस्ट में अरहान बच्चों के साथ खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं. मगर सभी का ध्यान आखिरी फोटो पर है.
6/8
अरहान आयत को कंधे पर बैठाकर घुमाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- बिग ब्रदर बूटकैंप.
अरहान आयत को कंधे पर बैठाकर घुमाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- बिग ब्रदर बूटकैंप.
7/8
इस पोस्ट में आखिरी फोटो एक शख्स की बेबी सिटिंग करते हुए है. इस फोटो ने सबका ध्यान खींचा है. हर कोई कह रहा है कि अरहान अब अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
इस पोस्ट में आखिरी फोटो एक शख्स की बेबी सिटिंग करते हुए है. इस फोटो ने सबका ध्यान खींचा है. हर कोई कह रहा है कि अरहान अब अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
8/8
जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा है वो मलाइका का कमेंट है.मलाइका ने फोटो पर कमेंट किया- आखिरी फोटो. इसके साथ ही हार्ट इमोजी पोस्ट की.
जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा है वो मलाइका का कमेंट है.मलाइका ने फोटो पर कमेंट किया- आखिरी फोटो. इसके साथ ही हार्ट इमोजी पोस्ट की.
Published at : 07 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Arhaan Khan Sshura Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में सीट बंटवारे पर मंथन, Chirag Paswan की 40 सीटों की मांग
First Snowfall: पहाड़ों पर बर्फबारी का 'आगाज', मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड
Taliban Foreign Minister India Visit: Afghanistan के FM Muttaqi का Delhi दौरा, Pakistan में खलबली!
Truck Accident: बीकानेर में भीषण हादसा, NH6 पर दो Truck भिड़े, एक की जलकर मौत
खेसारी लाल यादव गए पवन सिंह ⁠के खिलाफ, भाभी ज्योति का दिया साथ | पावर स्टार बनाम ट्रेंडिंग स्टार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
शिक्षा
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
जनरल नॉलेज
Room Construction Cost: 10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
ब्यूटी
Leaves Juice For Glowing Skin: 55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
Embed widget