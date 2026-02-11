एक्सप्लोरर
'मुझे पैनिक अटैक...' जब अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन शेट्टी ने झेला डिप्रेशन
Aaryamann Sethi: अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी ने व्लॉग में बताया कि कैसे वो डिप्रेशन के शिकार हुए थे. उन्होंने बताया की छोटी उम्र में इंग्लैंड जाकर फुटबॉल खेलने का उनका सपना था.
कई बार बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है लेकिन अंदर की लड़ाई कोई नहीं देख पाता है. ऐसा ही कुछ अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी के साथ भी हुआ. कम उम्र में बड़ा सपना देखने वाले आर्यमन ने हाल ही में अपने मां व्लॉग में बताया कि कैसे फुटबॉल में करियर बनाने का उनका सपना टूट गया और वो डिप्रेशन व एंग्जायटी से जूझने लगे थे.
Published at : 11 Feb 2026 12:51 PM (IST)
