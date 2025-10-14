हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल

बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल

Yogita Bihani Pics: अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू योगिता बिहानी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. वे अपनी एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरों से इंटरनेट पर खूब आग लगाए रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Yogita Bihani Pics: अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू योगिता बिहानी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. वे अपनी एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरों से इंटरनेट पर खूब आग लगाए रहती हैं.

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ की जज और बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह सास बनने वाली हैं. दरअसल उनके बेटे आर्यमन सेठी ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस योगिता बिहानी से सगाई की थी. अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू भी बला की हसीन हैं. योगिता सोशल मीडिय़ा पर भी काफी एक्टिव हैं और अपन तस्वीरें सो इंटरनेट पर छाई रहती हैं.

1/10
अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के बेटे आर्यमान सेठी से सगाई करने वाली योगिता बिहानी इंडियन एंटरटेनमेंट जगत में एक उभरता हुआ नाम हैं.
अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के बेटे आर्यमान सेठी से सगाई करने वाली योगिता बिहानी इंडियन एंटरटेनमेंट जगत में एक उभरता हुआ नाम हैं.
2/10
7 अगस्त, 1995 को बीकानेर में जन्मी और दिल्ली में पली-बढ़ी योगिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी और फिर 2016 तक उन्होंने एक स्टार्टअप में काम किया.
7 अगस्त, 1995 को बीकानेर में जन्मी और दिल्ली में पली-बढ़ी योगिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी और फिर 2016 तक उन्होंने एक स्टार्टअप में काम किया.
3/10
योगिता को साल 2018 में बड़ा ब्रेक मिला था उस दौरान उन्होंने राजस्थान ब्यूटी पेजेंट में टॉप 3 में जगह बनाई थी.
योगिता को साल 2018 में बड़ा ब्रेक मिला था उस दौरान उन्होंने राजस्थान ब्यूटी पेजेंट में टॉप 3 में जगह बनाई थी.
4/10
उसी साल, सलमान खान के साथ
उसी साल, सलमान खान के साथ "दस का दम" के प्रोमो की शूटिंग के बाद, उन्होंने एकता कपूर का ध्यान खींचा और उन्हें टीवी शो "दिल ही तो है" में करण कुंद्रा के साथ लीड रोल मिल गया था. इसके बाद वह 2019 में "कवच... महाशिवरात्रि" में नज़र आईं.
5/10
योगिता ने साल 2020 में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप स्टारर
योगिता ने साल 2020 में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप स्टारर "एके वर्सेस एके" से फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी.
6/10
उसके बाद योगिता साल 2022 में ऋतिक रोशन के साथ
उसके बाद योगिता साल 2022 में ऋतिक रोशन के साथ "विक्रम वेधा" के हिंदी रीमेक में नज़र आईं थीं.
7/10
साल 2023 की कॉन्ट्रोवर्शियल फ़िल्म
साल 2023 की कॉन्ट्रोवर्शियल फ़िल्म "द केरल स्टोरी" में अदा शर्मा के साथ भी उन्होंने काम किया था और इस फिल्म से उन्हें पहचान भी मिली.
8/10
उन्होंने
उन्होंने "अलोन" (कपिल शर्मा, गुरु रंधावा), "इश्क का असर" (स्टेबिन बेन) जैसे म्यूजिक वीडियो में काम किया है. उन्होंने अपने मंगेतर आर्यमान के साथ भी "छोटी बातें" और "मधुबाला" वीडियो में काम किया है.
9/10
अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू योगिता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी ग्लैम तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई किए रहती हैं.
अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू योगिता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी ग्लैम तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई किए रहती हैं.
10/10
योगिता की तस्वीरों पर फैंस खूब दिल हारते हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते हैं.
योगिता की तस्वीरों पर फैंस खूब दिल हारते हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते हैं.
Published at : 14 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Archana Puran Singh Yogita Bihani

