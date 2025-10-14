एक्सप्लोरर
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
Yogita Bihani Pics: अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू योगिता बिहानी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. वे अपनी एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरों से इंटरनेट पर खूब आग लगाए रहती हैं.
‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ की जज और बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह सास बनने वाली हैं. दरअसल उनके बेटे आर्यमन सेठी ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस योगिता बिहानी से सगाई की थी. अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू भी बला की हसीन हैं. योगिता सोशल मीडिय़ा पर भी काफी एक्टिव हैं और अपन तस्वीरें सो इंटरनेट पर छाई रहती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 14 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Tags :Archana Puran Singh Yogita Bihani
बॉलीवुड
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख खान की मैनेजर की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गौरी को भी टक्कर देती हैं पूजा ददलानी
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख की बेटी सुहाना खान साड़ी में लगती हैं बेहद खूबसूरत, यहां देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
सारा तेंदुलकर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर में जाह्नवी-खुशी से आगे हैं सचिन की बेटी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
हरियाणा
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
क्रिकेट
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख खान की मैनेजर की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गौरी को भी टक्कर देती हैं पूजा ददलानी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion