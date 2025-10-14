बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल

उसी साल, सलमान खान के साथ "दस का दम" के प्रोमो की शूटिंग के बाद, उन्होंने एकता कपूर का ध्यान खींचा और उन्हें टीवी शो "दिल ही तो है" में करण कुंद्रा के साथ लीड रोल मिल गया था. इसके बाद वह 2019 में "कवच... महाशिवरात्रि" में नज़र आईं.