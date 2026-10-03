अर्चना पूरन सिंह ने खरीदा नया बंगला, करोड़ों में है कीमत, देखें घर की इनसाइड तस्वीरें

घर में एक मास्टर बेड रूम भी है, जिसे देख अर्चना हैरान रह गई. घर के सारे रूम काफी बड़े हैं. रूम में खिड़कियां भी है, जहां से बाहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है.