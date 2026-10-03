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अर्चना पूरन सिंह ने खरीदा नया बंगला, करोड़ों में है कीमत, देखें घर की इनसाइड तस्वीरें
एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में मड आइलैंड में एक और नया बंगला ले लिया है. अपने हालिया व्लॉग में उन्होंने अपने पूरे परिवार संग घर का होम टूर दिया है.
अर्चना पूरन सिंह ने अपने परिवार के साथ नए बंगले का होम टूर कराया है. मड आइलैंड में बने इस नए घर की झलक उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाई, जहां उनके पति परमीत सेठी और बेटे आर्यमान और आयुष्मान भी नजर आए. वहीं बेटों की पार्टर्नस भी मौदूज थी. खास बात ये है कि ये बंगला उनके मौजूदा घर से कुछ ही दूरी पर है.
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Published at : 03 Oct 2026 05:01 PM (IST)
Tags :Archana Puran Singh
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