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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअर्चना पूरन सिंह ने खरीदा नया बंगला, करोड़ों में है कीमत, देखें घर की इनसाइड तस्वीरें

अर्चना पूरन सिंह ने खरीदा नया बंगला, करोड़ों में है कीमत, देखें घर की इनसाइड तस्वीरें

एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में मड आइलैंड में एक और नया बंगला ले लिया है. अपने हालिया व्लॉग में उन्होंने अपने पूरे परिवार संग घर का होम टूर दिया है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 03 Oct 2026 05:01 PM (IST)
एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में मड आइलैंड में एक और नया बंगला ले लिया है. अपने हालिया व्लॉग में उन्होंने अपने पूरे परिवार संग घर का होम टूर दिया है.

अर्चना पूरन सिंह ने अपने परिवार के साथ नए बंगले का होम टूर कराया है. मड आइलैंड में बने इस नए घर की झलक उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाई, जहां उनके पति परमीत सेठी और बेटे आर्यमान और आयुष्मान भी नजर आए. वहीं बेटों की पार्टर्नस भी मौदूज थी. खास बात ये है कि ये बंगला उनके मौजूदा घर से कुछ ही दूरी पर है.

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अर्चना पूरन सिंह ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में इस नए बंगले का टूर दिया. पूरी फैमिली कार में बैठ कर नए घर पहुंची.
अर्चना पूरन सिंह ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में इस नए बंगले का टूर दिया. पूरी फैमिली कार में बैठ कर नए घर पहुंची.
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अर्चना ने बताया कि घर खरीदने के बाद पहली सब एक साथ आए है यहां पर. इस दौरान उनके बेटों की पार्टनर्स योगिता और समीक्षा भी मौजूद थी.
अर्चना ने बताया कि घर खरीदने के बाद पहली सब एक साथ आए है यहां पर. इस दौरान उनके बेटों की पार्टनर्स योगिता और समीक्षा भी मौजूद थी.
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अर्चना पूरन का ये घर काफी बड़ा है. घर में काफी ग्रीनरी है.
अर्चना पूरन का ये घर काफी बड़ा है. घर में काफी ग्रीनरी है.
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बंगले में घुसते ही एक बड़ा सा गार्डन है. जहां कई पेड़-पोधै लगे हैं.
बंगले में घुसते ही एक बड़ा सा गार्डन है. जहां कई पेड़-पोधै लगे हैं.
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नए बंगले के एक कमरे में स्टोरेज वाला बेड और पुल-आउट बेड दिया गया है. परिवार को घर का डिजाइन काफी पसंद आया.
नए बंगले के एक कमरे में स्टोरेज वाला बेड और पुल-आउट बेड दिया गया है. परिवार को घर का डिजाइन काफी पसंद आया.
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घर में एक मास्टर बेड रूम भी है, जिसे देख अर्चना हैरान रह गई. घर के सारे रूम काफी बड़े हैं. रूम में खिड़कियां भी है, जहां से बाहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है.
घर में एक मास्टर बेड रूम भी है, जिसे देख अर्चना हैरान रह गई. घर के सारे रूम काफी बड़े हैं. रूम में खिड़कियां भी है, जहां से बाहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है.
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घर का किचन ओपन है, यहां बर्नर और चिमनी लगी है, जबकि व्हाइट काउंटर के साथ ग्रीन टाइल्स और ब्राउन कैबिनेट्स हैं.
घर का किचन ओपन है, यहां बर्नर और चिमनी लगी है, जबकि व्हाइट काउंटर के साथ ग्रीन टाइल्स और ब्राउन कैबिनेट्स हैं.
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बंगले की बालकनी भी काफी बड़ी है. अर्चना के इस नए घर की कीमत करोड़ों में हैं.
बंगले की बालकनी भी काफी बड़ी है. अर्चना के इस नए घर की कीमत करोड़ों में हैं.
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अर्चना के इस नए बंगले का लिविंग रूम आलीशान है. घर में एक खूबसूरत गजेबो भी है, जहां परिवार ने होम टूर के बाद बैठकर खाना एंजॉय किया.
अर्चना के इस नए बंगले का लिविंग रूम आलीशान है. घर में एक खूबसूरत गजेबो भी है, जहां परिवार ने होम टूर के बाद बैठकर खाना एंजॉय किया.
Published at : 03 Oct 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh

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