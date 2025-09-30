हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अरबाज खान की दूसरी पत्नी की 10 तस्वीरें, ऐसी है शूरा संग लव स्टोरी

अरबाज खान की दूसरी पत्नी की 10 तस्वीरें, ऐसी है शूरा संग लव स्टोरी

Arbaaz Khan Love Story: अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान उनकी जिंदगी में प्यार और सुकून लेकर आईं. दोनों की लव स्टोरी बेहद खास है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 02:17 PM (IST)
Arbaaz Khan Love Story: अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान उनकी जिंदगी में प्यार और सुकून लेकर आईं. दोनों की लव स्टोरी बेहद खास है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं.

अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान उनकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आई हैं. दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प और फैंस के लिए इंस्पिरेशनल मानी जाती है. अरबाज और शूरा की जोड़ी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती है.उनकी तस्वीरें वायरल होकर फैन्स का दिल जीत लेती हैं.

1/10
बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं.सलमान खान के छोटे भाई अरबाज ने पहली शादी मलाइका अरोड़ा से की थी, लेकिन यह रिश्ता टिक नहीं सका और साल 2017 में दोनों का तलाक हो गया.
बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं.सलमान खान के छोटे भाई अरबाज ने पहली शादी मलाइका अरोड़ा से की थी, लेकिन यह रिश्ता टिक नहीं सका और साल 2017 में दोनों का तलाक हो गया.
2/10
तलाक के बाद अरबाज ने खुद को फिल्मों और अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रखा, लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात शूरा खान से हुई.
तलाक के बाद अरबाज ने खुद को फिल्मों और अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रखा, लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात शूरा खान से हुई.
3/10
शूरा खान एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. उनकी और अरबाज की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी.
शूरा खान एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. उनकी और अरबाज की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी.
4/10
धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई. शूरा और अरबाज को कई बार सोशल मीडिया पर और अलग-अलग जगहों पर साथ देखा गया, जिसके बाद इनके रिश्ते की चर्चा तेजी से फैलने लगी.
धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई. शूरा और अरबाज को कई बार सोशल मीडिया पर और अलग-अलग जगहों पर साथ देखा गया, जिसके बाद इनके रिश्ते की चर्चा तेजी से फैलने लगी.
5/10
आपको बता दें दिसंबर 2023 में अरबाज और शूरा ने गुपचुप शादी रचाकर दुनिया को चौंका दिया. इस शादी में खान परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे.
आपको बता दें दिसंबर 2023 में अरबाज और शूरा ने गुपचुप शादी रचाकर दुनिया को चौंका दिया. इस शादी में खान परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे.
6/10
उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं, जिन्हें फैन्स ने दिल से पसंद किया.
उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं, जिन्हें फैन्स ने दिल से पसंद किया.
7/10
शूरा और अरबाज की लव स्टोरी की सबसे खास बात यह है कि दोनों ने एक-दूसरे को अच्छे से समझने के बाद ही शादी का फैसला लिया.
शूरा और अरबाज की लव स्टोरी की सबसे खास बात यह है कि दोनों ने एक-दूसरे को अच्छे से समझने के बाद ही शादी का फैसला लिया.
8/10
अरबाज का कहना है कि शूरा उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आई हैं और उनके साथ उन्हें सुकून का एहसास होता है. वहीं, शूरा भी अरबाज के परिवार के साथ घुलमिल गई हैं और अक्सर खान परिवार के साथ समय बिताती नजर आती हैं.
अरबाज का कहना है कि शूरा उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आई हैं और उनके साथ उन्हें सुकून का एहसास होता है. वहीं, शूरा भी अरबाज के परिवार के साथ घुलमिल गई हैं और अक्सर खान परिवार के साथ समय बिताती नजर आती हैं.
9/10
आज दोनों अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी झलकियां फैन्स के साथ साझा करते रहते हैं.
आज दोनों अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी झलकियां फैन्स के साथ साझा करते रहते हैं.
10/10
उनकी यह लव स्टोरी साबित करती है कि सही समय पर सही साथी मिल ही जाता है.जून 2025 में अरबाज खान ने कन्फर्म किया की शूरा खान प्रेग्नेंट है और दोनों इस न्यू लाइफ के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
उनकी यह लव स्टोरी साबित करती है कि सही समय पर सही साथी मिल ही जाता है.जून 2025 में अरबाज खान ने कन्फर्म किया की शूरा खान प्रेग्नेंट है और दोनों इस न्यू लाइफ के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
Published at : 30 Sep 2025 02:17 PM (IST)
Embed widget