अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर से पानी में भी लगा देती हैं आग

अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर से पानी में भी लगा देती हैं आग

Arbaaz Khan Ex Girlfriend Pictures: अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड अपने ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं. उनकी तस्वीर में ऐसा कॉन्फिडेंस और स्टाइल दिखता है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 10:37 AM (IST)
Arbaaz Khan Ex Girlfriend Pictures: अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड अपने ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं. उनकी तस्वीर में ऐसा कॉन्फिडेंस और स्टाइल दिखता है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाए.

अरबाज खान और इटैलियन मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी साल 2018 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों अक्सर पार्टियों और इवेंट्स में साथ नजर आते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों का रिश्ता खत्म हो गया. बता दें कि, जॉर्जिया एंड्रियानी का चार्म और स्टाइल उन्हें बाकी से बिल्कुल अलग बनाता है. अरबाज खान की एक्स रह चुकीं जॉर्जिया का फैशन सेंस और उनकी फिटनेस अक्सर सुर्खियों में रहती है. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें जो उनके ग्लैमरस अंदाज़ को दिखाती हैं.

1/10
जॉर्जिया एंड्रियानी अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं.
जॉर्जिया एंड्रियानी अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं.
2/10
उनका हर एक फैशन सेंस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है.
उनका हर एक फैशन सेंस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है.
3/10
जॉर्जिया अक्सर इंस्ट्राग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जहां उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंट साफ झलकता है.
जॉर्जिया अक्सर इंस्ट्राग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जहां उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंट साफ झलकता है.
4/10
इस गोल्डन हाई स्लिट स्कर्ट और डीप नेक ब्लाउज में जॉर्जिया बला की हसीन दिख रही हैं. मिनिमल मेकअप और कर्ली हेयर्स करके उन्होंने अपने इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाया है.
इस गोल्डन हाई स्लिट स्कर्ट और डीप नेक ब्लाउज में जॉर्जिया बला की हसीन दिख रही हैं. मिनिमल मेकअप और कर्ली हेयर्स करके उन्होंने अपने इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाया है.
5/10
इस तस्वीर में जॉर्जिया पिंक कलर की मिनी ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये कॉन्फिडेंट पोज और ग्रेस उन्हें और भी खूबसूरत बना रहा है.
इस तस्वीर में जॉर्जिया पिंक कलर की मिनी ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये कॉन्फिडेंट पोज और ग्रेस उन्हें और भी खूबसूरत बना रहा है.
6/10
चाहे वर्स्टन हो या एथनिक हर अंदाज में जॉर्जिया कहर ढाती है.
चाहे वर्स्टन हो या एथनिक हर अंदाज में जॉर्जिया कहर ढाती है.
7/10
इस ट्रेडिशनल लुक में जॉर्जिया बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं. उन्होंने येलो कलर का लहंगा कैरी किया है जो कि काफी स्टाइलिश है.
इस ट्रेडिशनल लुक में जॉर्जिया बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं. उन्होंने येलो कलर का लहंगा कैरी किया है जो कि काफी स्टाइलिश है.
8/10
जॉर्जिया का ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ही खास है. उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी हैं. अपने इस लुक को सिंपल रखकर जॉर्जिया ने इसे और भी मॉडर्न टच दिया है.
जॉर्जिया का ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ही खास है. उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी हैं. अपने इस लुक को सिंपल रखकर जॉर्जिया ने इसे और भी मॉडर्न टच दिया है.
9/10
इस ऑफ व्हाइट मिनी ड्रेस में जॉर्जिया एकदम कमाल को दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया हुआ उर हेयर्स ओपन रखे हैं. उनका ये अंदाज बेहद ही क्लासी है.
इस ऑफ व्हाइट मिनी ड्रेस में जॉर्जिया एकदम कमाल को दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया हुआ उर हेयर्स ओपन रखे हैं. उनका ये अंदाज बेहद ही क्लासी है.
10/10
इस तस्वीर में गॉर्जियस मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहने नजर आ रही हैं. अपने इस ग्लैमरस लुक के साथ वो बेहद ही स्टाइलिश दिख रही हैं
इस तस्वीर में गॉर्जियस मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहने नजर आ रही हैं. अपने इस ग्लैमरस लुक के साथ वो बेहद ही स्टाइलिश दिख रही हैं
Published at : 19 Oct 2025 10:37 AM (IST)
Arbaaz Khan Georgia Andriani

Photo Gallery

Embed widget