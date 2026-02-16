एक्सप्लोरर
क्लासी और सिंपल फ्लोरल सूट में एयरपोर्ट पर पति Virat Kohli संग स्पॉट हुईं Anushka Sharma, पावर कपल की सादगी ने जीता फैंस का दिल
Anushka-Virat Pics: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली सोमवार की सुबह एयरपोर्ट पर व्हाइट में ट्विनिंग करते हुए स्पॉट हुए. पावर कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बॉलीवुड के पावर कपल हैं और इस जोड़ी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है. वहीं सोमवार सुबह ये अनुष्का और विराट एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री करते नजर आए, और हमेशा की तरह, कपल ने अपने एयरपोर्ट लुक को सिंपल और स्टाइलिश रखा.
1/8
2/8
Published at : 16 Feb 2026 10:33 AM (IST)
Tags :Anushka Sharma VIRAT KOHLI
बॉलीवुड
8 Photos
क्लासी और सिंपल फ्लोरल सूट में एयरपोर्ट पर पति विराट संग स्पॉट हुईं अनुष्का शर्मा, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
18 Photos
बेटी के जन्म के 15 मिनट बाद ही उजड़ गई थी राजपाल यादव की दुनिया, फैक्ट्री में किया था दर्जी का काम
बॉलीवुड
8 Photos
Slap Day 2026: इन बॉलीवुड फिल्मों में लगे हैं सेलेब्स को जोड़दार थप्पड़, देख आप भी हो जाएंगे हैरान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion