हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडक्लासी और सिंपल फ्लोरल सूट में एयरपोर्ट पर पति Virat Kohli संग स्पॉट हुईं Anushka Sharma, पावर कपल की सादगी ने जीता फैंस का दिल

क्लासी और सिंपल फ्लोरल सूट में एयरपोर्ट पर पति Virat Kohli संग स्पॉट हुईं Anushka Sharma, पावर कपल की सादगी ने जीता फैंस का दिल

Anushka-Virat Pics: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली सोमवार की सुबह एयरपोर्ट पर व्हाइट में ट्विनिंग करते हुए स्पॉट हुए. पावर कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Feb 2026 10:33 AM (IST)
Anushka-Virat Pics: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली सोमवार की सुबह एयरपोर्ट पर व्हाइट में ट्विनिंग करते हुए स्पॉट हुए. पावर कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बॉलीवुड के पावर कपल हैं और इस जोड़ी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है. वहीं सोमवार सुबह ये अनुष्का और विराट एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री करते नजर आए, और हमेशा की तरह, कपल ने अपने एयरपोर्ट लुक को सिंपल और स्टाइलिश रखा.

1/8
अनुष्का और विराट कोहली दोनों एक साथ सफेद एसयूवी से एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. इस दौरान ये जोड़ी काफी सिंपल लेकिन क्लासी अंदाज में दिखा.
अनुष्का और विराट कोहली दोनों एक साथ सफेद एसयूवी से एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. इस दौरान ये जोड़ी काफी सिंपल लेकिन क्लासी अंदाज में दिखा.
2/8
विराट एक बड़ा टोट बैग लेकर आगे चल रहे थे, जबकि अनुष्का उनके ठीक पीछे चल रही थीं.
विराट एक बड़ा टोट बैग लेकर आगे चल रहे थे, जबकि अनुष्का उनके ठीक पीछे चल रही थीं.
Published at : 16 Feb 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Anushka Sharma VIRAT KOHLI

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

AI Revolution या IT Crisis? Bharat का अगला Challenge | Paisa Live
India vs Pakistan: Cricket से ज़्यादा पैसो का Game! | Paisa Live
Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy
India Vs Pakistan Match: पाकिस्तान हाथ मलता रह गया! | IND Vs PAK | Shoaib Akhtar
Akhilesh Yadav के साथ सिद्दीकी...'27' में साइकिल दौड़ेगी? | UP Politics | CM Yogi | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
O'Romeo BO Day 3 Worldwide: तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन
तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड कलेक्शन
फैशन
Stylish Outfit For Men: ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
यूटिलिटी
रेस्तरां जबरन वसूल रहा सर्विस चार्ज, जानें उस पर कैसे लगवा सकते हैं 50 हजार की पेनाल्टी?
रेस्तरां जबरन वसूल रहा सर्विस चार्ज, जानें उस पर कैसे लगवा सकते हैं 50 हजार की पेनाल्टी?
जनरल नॉलेज
Fastest Internet: इस देश में चलता है सबसे तेज इंटरनेट, स्पीड जानकर चौंक जाएंगे आप
इस देश में चलता है सबसे तेज इंटरनेट, स्पीड जानकर चौंक जाएंगे आप
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget