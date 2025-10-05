हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला ने सगाई के बाद शेयर कीं खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में झलका ग्लो

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Anshula Kapoor Engagement Look: अंशुला कपूर इन दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेर की है जो की तेजी से वायरल हो रही है.

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की 2 अक्टूबर को रोहन ठक्कर से सगाई हुई थी. हाल ही में अपनी सगाई के बाद अंशुला ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका ग्लो और खुशी साफ झलक रही है. सादगी और स्टाइल से भरे इन लुक्स में अंशुला बेहद एलिगेंट लग रही हैं. फैंस उनकी इन तस्वीरों पर लगातार प्यार बरसा रहे हैं और उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

अंशुला कपूर ने अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मिडिया पर शेयर की. जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
उन्होंने इस खास दिन पर अर्पिता मेहता का डिजाइन किया हुआ पर्पल लहंगा पहना. वहीं रोहन ब्लैक कलर के शेरवानी में बेहद हैंडसम नजर आए.
अंशुला के लहंगे की डिटेलिंग के बार में बता करें तो उन्होंने हैवी एंब्रॉयडेड वर्क का लहंगा कैरी किया था. जो कि काफी स्टाइलिश था.
लुक को कंप्लीट करने के लिए अंशुला ने हैवी इयरिंग्स और मांगटिका कैरी किया साथ ही मेकअप को सटल रखा.
अंशुला के हेयरलटाइल की बात करें तो उन्होंने ब्रेड्स बनाई थी जिसको उन्होंने मैचिंग एक्सेसरीज के साथ डेकोरेट किया था.
अंशुला का ये इंगेजमेंट लुक बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस था.
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. जहां फैंस उनकी तरीके करते नहीं थक रहे.
Published at : 05 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Anshula Kapoor Rohan Thakkar

Photo Gallery

