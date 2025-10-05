एक्सप्लोरर
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला ने सगाई के बाद शेयर कीं खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में झलका ग्लो
Anshula Kapoor Engagement Look: अंशुला कपूर इन दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेर की है जो की तेजी से वायरल हो रही है.
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की 2 अक्टूबर को रोहन ठक्कर से सगाई हुई थी. हाल ही में अपनी सगाई के बाद अंशुला ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका ग्लो और खुशी साफ झलक रही है. सादगी और स्टाइल से भरे इन लुक्स में अंशुला बेहद एलिगेंट लग रही हैं. फैंस उनकी इन तस्वीरों पर लगातार प्यार बरसा रहे हैं और उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.
Published at : 05 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Tags :Anshula Kapoor Rohan Thakkar
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला ने सगाई के बाद शेयर कीं खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में झलका ग्लो
