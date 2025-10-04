हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फ्रंटकट ऑफ शोल्डर ड्रेस में अंकिता लोखंडे ने बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख आप भी हार बैठेंगे दिल

फ्रंटकट ऑफ शोल्डर ड्रेस में अंकिता लोखंडे ने बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख आप भी हार बैठेंगे दिल

Ankita Lokhande Pics: अंकिता लोखंडे की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा रही हैं. जिसमें एक्ट्रेस वेस्टर्न लुक में कहर ढहाती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 04 Oct 2025 09:23 PM (IST)
Ankita Lokhande Pics: अंकिता लोखंडे की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा रही हैं. जिसमें एक्ट्रेस वेस्टर्न लुक में कहर ढहाती नजर आई.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे हर दिन सोशल मीडिया पर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती हैं. जिनमें कभी वो साड़ी तो कभी ग्लैमरस लुक में पोज देती नजर आती हैं. आज भी एक्ट्रेस ने कई फोटोज शेयर की हैं. जो अब काफी वायरल हो रही हैं.

1/7
अंकिता लोखंडे ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कई सारी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो अब चर्चा में बनी हुई हैं.
अंकिता लोखंडे ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कई सारी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो अब चर्चा में बनी हुई हैं.
2/7
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का बेहद ग्लैमरस लुक देखने को मिला. अंकिता फोटोज में ऑरेंज कलर की ड्रेस में इठलाती दिखी.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का बेहद ग्लैमरस लुक देखने को मिला. अंकिता फोटोज में ऑरेंज कलर की ड्रेस में इठलाती दिखी.
3/7
अंकिता की ये ड्रेस ऑफ शोल्डर है और इसपर आगे की तरफ कट वाला डिजाइन है. जो एक्ट्रेस के लुक को और स्टाइलिश बना रहा है.
अंकिता की ये ड्रेस ऑफ शोल्डर है और इसपर आगे की तरफ कट वाला डिजाइन है. जो एक्ट्रेस के लुक को और स्टाइलिश बना रहा है.
4/7
एक्ट्रेस ने अपना ये ग्लैमरस अवतार बालों में पोनीटेल, डार्क शेड की लिपस्टिक और हाई हील्स के साथ पूरा किया है.
एक्ट्रेस ने अपना ये ग्लैमरस अवतार बालों में पोनीटेल, डार्क शेड की लिपस्टिक और हाई हील्स के साथ पूरा किया है.
5/7
एक्ट्रेस ने आगे कहा, “कभी-कभी, सबसे खूबसूरत वापसी बस खुद को फिर से पाना होता है. वो रूप जो कभी निडरता से सपना देखा था..”
एक्ट्रेस ने आगे कहा, "कभी-कभी, सबसे खूबसूरत वापसी बस खुद को फिर से पाना होता है. वो रूप जो कभी निडरता से सपना देखा था.."
6/7
अंकिता की इन तस्वीरों पर अभी तक हजारों लाइक्स और कमेंट आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में फैंस एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
अंकिता की इन तस्वीरों पर अभी तक हजारों लाइक्स और कमेंट आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में फैंस एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
7/7
बता दें कि अंकिता लोखंडे की सोशल मीडिया पर काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 5 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
बता दें कि अंकिता लोखंडे की सोशल मीडिया पर काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 5 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
Published at : 04 Oct 2025 09:23 PM (IST)
Ankita Lokhande TV News

Photo Gallery

