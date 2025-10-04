एक्सप्लोरर
फ्रंटकट ऑफ शोल्डर ड्रेस में अंकिता लोखंडे ने बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख आप भी हार बैठेंगे दिल
Ankita Lokhande Pics: अंकिता लोखंडे की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा रही हैं. जिसमें एक्ट्रेस वेस्टर्न लुक में कहर ढहाती नजर आई.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे हर दिन सोशल मीडिया पर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती हैं. जिनमें कभी वो साड़ी तो कभी ग्लैमरस लुक में पोज देती नजर आती हैं. आज भी एक्ट्रेस ने कई फोटोज शेयर की हैं. जो अब काफी वायरल हो रही हैं.
Published at : 04 Oct 2025 09:23 PM (IST)
Ankita Lokhande
