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Photos: अनिल कपूर से लेकर इशिता दत्ता तक, 'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में सेलेब्स ने जमाया रंग
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की. अनिल कपूर से लेकर श्रिया सरन और इशिता दत्ता तक, कई सेलेब्स इस खास मौके पर नजर आए. आइए, तस्वीरें देखते हैं.
अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन जैसे सितारों से सजी फिल्म 'दृश्यम द कन्क्लूजन' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की ये तीसरी और आखिरी फिल्म है. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
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Published at : 03 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Tags :Anil Kapoor Drishyam 3
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