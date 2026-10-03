इस इवेंट में संवेदना सुवालका अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक पोलका डॉट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसमें थाई-हाई स्लिट उनके लुक को स्टाइलिश टच दे रही थी. उन्होंने मैटेलिक ब्रेसलेट, खुले कर्ली बाल और रेड लिपस्टिक के साथ अपना लुक कंप्लीट किया.