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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: अनिल कपूर से लेकर इशिता दत्ता तक, 'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में सेलेब्स ने जमाया रंग

Photos: अनिल कपूर से लेकर इशिता दत्ता तक, 'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में सेलेब्स ने जमाया रंग

अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की. अनिल कपूर से लेकर श्रिया सरन और इशिता दत्ता तक, कई सेलेब्स इस खास मौके पर नजर आए. आइए, तस्वीरें देखते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 03 Oct 2026 10:03 AM (IST)
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की. अनिल कपूर से लेकर श्रिया सरन और इशिता दत्ता तक, कई सेलेब्स इस खास मौके पर नजर आए. आइए, तस्वीरें देखते हैं.

अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन जैसे सितारों से सजी फिल्म 'दृश्यम द कन्क्लूजन' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की ये तीसरी और आखिरी फिल्म है. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में अनिल कपूर अपने स्टाइलिश ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक वर्टिकल स्ट्राइप्ड शर्ट को मैचिंग ब्लैक ट्राउजर के साथ पेयर किया था. अपने लुक को उन्होंने डार्क सनग्लासेस और ब्लैक स्नीकर्स के साथ कंप्लीट किया.
'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में अनिल कपूर अपने स्टाइलिश ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक वर्टिकल स्ट्राइप्ड शर्ट को मैचिंग ब्लैक ट्राउजर के साथ पेयर किया था. अपने लुक को उन्होंने डार्क सनग्लासेस और ब्लैक स्नीकर्स के साथ कंप्लीट किया.
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अपने इस डैपर अंदाज में अनिल कपूर काफी स्टाइलिश लग रहे थे. उन्होंने पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
अपने इस डैपर अंदाज में अनिल कपूर काफी स्टाइलिश लग रहे थे. उन्होंने पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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इस इवेंट में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता सिंपल और खूबसूरत एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट और ब्लू कलर का स्ट्राइप्ड कॉटन कुर्ता पहना था. इसके साथ उन्होंने ब्लू फ्लोरल प्रिंट वाला दुपट्टा कैरी किया था.
इस इवेंट में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता सिंपल और खूबसूरत एथनिक लुक में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट और ब्लू कलर का स्ट्राइप्ड कॉटन कुर्ता पहना था. इसके साथ उन्होंने ब्लू फ्लोरल प्रिंट वाला दुपट्टा कैरी किया था.
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'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में इशिता दत्ता अपने पति वत्सल सेठ के साथ नजर आईं. दोनों हाथों में हाथ डाले पैपराजी के सामने पहुंचे और कैमरे के लिए एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस दौरान दोनों साथ में काफी प्यारे लग रहे थे.
'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में इशिता दत्ता अपने पति वत्सल सेठ के साथ नजर आईं. दोनों हाथों में हाथ डाले पैपराजी के सामने पहुंचे और कैमरे के लिए एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस दौरान दोनों साथ में काफी प्यारे लग रहे थे.
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इस दौरान इशिता दत्ता डार्क डेनिम ट्यूब मिडी ड्रेस में काफी स्टाइलिश लग रही थीं. उन्होंने व्हाइट हील्स और सिंपल रिस्टवॉच के साथ अपने लुक को पूरा किया.
इस दौरान इशिता दत्ता डार्क डेनिम ट्यूब मिडी ड्रेस में काफी स्टाइलिश लग रही थीं. उन्होंने व्हाइट हील्स और सिंपल रिस्टवॉच के साथ अपने लुक को पूरा किया.
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वहीं, वत्सल सेठ डेनिम जैकेट, व्हाइट टी-शर्ट और मैचिंग रिप्ड जींस में नजर आए. चंकी स्नीकर्स ने उनके कैजुअल लुक को कंप्लीट किया.
वहीं, वत्सल सेठ डेनिम जैकेट, व्हाइट टी-शर्ट और मैचिंग रिप्ड जींस में नजर आए. चंकी स्नीकर्स ने उनके कैजुअल लुक को कंप्लीट किया.
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'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में श्रिया सरन बेहद खूबसूरत फ्लोरल ऑफ-शोल्डर मिडी ड्रेस में नजर आईं. पेस्टल पिंक और व्हाइट ड्रेस पर फ्लोरल प्रिंट उनके लुक को काफी एलिगेंट बना रहा था.
'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में श्रिया सरन बेहद खूबसूरत फ्लोरल ऑफ-शोल्डर मिडी ड्रेस में नजर आईं. पेस्टल पिंक और व्हाइट ड्रेस पर फ्लोरल प्रिंट उनके लुक को काफी एलिगेंट बना रहा था.
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उन्होंने स्ट्रैपी न्यूड हील्स और मैचिंग शोल्डर बैग के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया. खुले वेवी बाल और मिनिमल मेकअप में श्रिया काफी स्टाइलिश लग रही थीं.
उन्होंने स्ट्रैपी न्यूड हील्स और मैचिंग शोल्डर बैग के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया. खुले वेवी बाल और मिनिमल मेकअप में श्रिया काफी स्टाइलिश लग रही थीं.
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इस इवेंट में संवेदना सुवालका अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक पोलका डॉट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसमें थाई-हाई स्लिट उनके लुक को स्टाइलिश टच दे रही थी. उन्होंने मैटेलिक ब्रेसलेट, खुले कर्ली बाल और रेड लिपस्टिक के साथ अपना लुक कंप्लीट किया.
इस इवेंट में संवेदना सुवालका अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक पोलका डॉट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसमें थाई-हाई स्लिट उनके लुक को स्टाइलिश टच दे रही थी. उन्होंने मैटेलिक ब्रेसलेट, खुले कर्ली बाल और रेड लिपस्टिक के साथ अपना लुक कंप्लीट किया.
Published at : 03 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Drishyam 3

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