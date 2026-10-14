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अनीत पड्डा के गॉर्जियस लुक्स का जलवा, हर अंदाज में दिखीं बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड अभिनेत्री अनीत पड्डा अपने गॉर्जियस लुक्स और शानदार स्टाइल से फैंस का दिल जीत रही हैं. साड़ी, एथनिक और वेस्टर्न आउटफिट में उनका खूबसूरत अंदाज देखते ही बनता है.
अनीत पड्डा अपने साड़ी, एथनिक और वेस्टर्न लुक से सबका ध्यान खींच रही हैं. उनका हर अंदाज खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आता है.
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Published at : 14 Oct 2026 12:39 PM (IST)
Tags :Aneet Padda
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