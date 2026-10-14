अनीत पड्डा के गॉर्जियस लुक्स का जलवा, हर अंदाज में दिखीं बेहद खूबसूरत

बॉलीवुड में धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अनीत पड्डा अपने खूबसूरत अंदाज़ और एक्टिंग से लोगो का दिल जीत रही है. उनकी प्यारी मुस्कान , सादगी और अंदाज़ फैन्स का ध्यान खींचती हैं और उनकी लुक को और भी ख़ास बना देती है.