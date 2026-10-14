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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनीत पड्डा के गॉर्जियस लुक्स का जलवा, हर अंदाज में दिखीं बेहद खूबसूरत

अनीत पड्डा के गॉर्जियस लुक्स का जलवा, हर अंदाज में दिखीं बेहद खूबसूरत

बॉलीवुड अभिनेत्री अनीत पड्डा अपने गॉर्जियस लुक्स और शानदार स्टाइल से फैंस का दिल जीत रही हैं. साड़ी, एथनिक और वेस्टर्न आउटफिट में उनका खूबसूरत अंदाज देखते ही बनता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2026 12:39 PM (IST)
बॉलीवुड अभिनेत्री अनीत पड्डा अपने गॉर्जियस लुक्स और शानदार स्टाइल से फैंस का दिल जीत रही हैं. साड़ी, एथनिक और वेस्टर्न आउटफिट में उनका खूबसूरत अंदाज देखते ही बनता है.

अनीत पड्डा अपने साड़ी, एथनिक और वेस्टर्न लुक से सबका ध्यान खींच रही हैं. उनका हर अंदाज खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आता है.

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बॉलीवुड में धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अनीत पड्डा अपने खूबसूरत अंदाज़ और एक्टिंग से लोगो का दिल जीत रही है. उनकी प्यारी मुस्कान , सादगी और अंदाज़ फैन्स का ध्यान खींचती हैं और उनकी लुक को और भी ख़ास बना देती है.
बॉलीवुड में धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अनीत पड्डा अपने खूबसूरत अंदाज़ और एक्टिंग से लोगो का दिल जीत रही है. उनकी प्यारी मुस्कान , सादगी और अंदाज़ फैन्स का ध्यान खींचती हैं और उनकी लुक को और भी ख़ास बना देती है.
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अनीत पड्डा जब साड़ी पहनती है तो बहुत खूबसूरत लगती है , उनका स्टाइल ,चेहरे की प्यारी मुस्कान उनके लुक को और भी ख़ास बना देता है. साड़ी का लुक अनीत के ग्लैमर में एक अलग रंग जोड़ता है.
अनीत पड्डा जब साड़ी पहनती है तो बहुत खूबसूरत लगती है , उनका स्टाइल ,चेहरे की प्यारी मुस्कान उनके लुक को और भी ख़ास बना देता है. साड़ी का लुक अनीत के ग्लैमर में एक अलग रंग जोड़ता है.
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एथनिक आउटफिट में भी अनीता पड्डा की ख़ूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है. उनके ट्रेडिशनल कपड़े और उन्हें कैरी करने का अंदाज़ उनकी ख़ूबसूरती को और बड़ा देता है.
एथनिक आउटफिट में भी अनीता पड्डा की ख़ूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है. उनके ट्रेडिशनल कपड़े और उन्हें कैरी करने का अंदाज़ उनकी ख़ूबसूरती को और बड़ा देता है.
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वेस्टर्न आउटफिट में भी अनीत पड्डा का अंदाज़ काफी स्टाइलिश देखने को मिलता है. उनका स्टाइलिश अंदाज़ और मॉडर्न लुक उनके लुक को और भी ज़्यादा ख़ास बना देता है.
वेस्टर्न आउटफिट में भी अनीत पड्डा का अंदाज़ काफी स्टाइलिश देखने को मिलता है. उनका स्टाइलिश अंदाज़ और मॉडर्न लुक उनके लुक को और भी ज़्यादा ख़ास बना देता है.
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ब्लैक आउटफिट में अनीत पड्डा का अंदाज़ बेहद क्लासी और ग्लैमरस लगता है. यह रंग उनकी ख़ूबसूरती को और भी ज्यादा निखार देता है.
ब्लैक आउटफिट में अनीत पड्डा का अंदाज़ बेहद क्लासी और ग्लैमरस लगता है. यह रंग उनकी ख़ूबसूरती को और भी ज्यादा निखार देता है.
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अनीत पड्डा का स्टाइल और ग्लैमर उनके हर लुक को खास बनाता है. उनका कॉन्फिडेंस और खूबसूरत पर्सनैलिटी तस्वीरों में साफ नज़र आती है.
अनीत पड्डा का स्टाइल और ग्लैमर उनके हर लुक को खास बनाता है. उनका कॉन्फिडेंस और खूबसूरत पर्सनैलिटी तस्वीरों में साफ नज़र आती है.
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अनीत पड्डा के अलग-अलग लुक्स उनकी खूबसूरती और स्टाइल की झलक दिखाते हैं. ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न लुक तक, उनकी तस्वीरें उनके फैशन सेंस को साफ़ दिखाती हैं.
अनीत पड्डा के अलग-अलग लुक्स उनकी खूबसूरती और स्टाइल की झलक दिखाते हैं. ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न लुक तक, उनकी तस्वीरें उनके फैशन सेंस को साफ़ दिखाती हैं.
Published at : 14 Oct 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Aneet Padda

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