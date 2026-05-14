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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनन्या पांडे से खुशी कपूर तक,जब इन हसीनाओं ने ब्लैक कट-आउट ड्रेस में ढाया कहर, तस्वीरों से नजरें हटाना होगा मुश्किल

अनन्या पांडे से खुशी कपूर तक,जब इन हसीनाओं ने ब्लैक कट-आउट ड्रेस में ढाया कहर, तस्वीरों से नजरें हटाना होगा मुश्किल

स्टाइल स्टेटमेंट में बॉलीवुड की नई पीढ़ी की एक्ट्रेसेस ने अपनी अलग पहचान बनाई है. स्टाइलिश कट-आउट्स स्लिट्स के साथ एक्ट्रेसेस ने ड्रेस ट्रेंड को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 May 2026 11:32 AM (IST)
स्टाइल स्टेटमेंट में बॉलीवुड की नई पीढ़ी की एक्ट्रेसेस ने अपनी अलग पहचान बनाई है. स्टाइलिश कट-आउट्स स्लिट्स के साथ एक्ट्रेसेस ने ड्रेस ट्रेंड को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनाया है.

बॉलीवुड की हसीनाएं ट्रेंड सेट करने के लिए जानी जाती हैं. खुशी से लेकर अनन्या पांडे तक तमाम यंग एक्ट्रेसेस अपने स्टाइलिश आउटफिट से कहर ढाती रहती हैं. अगर आप ब्लैक आउटफिट की फैन हैं तो यहां आप इन एक्ट्रेसेस के ब्लैक कटआउट कलेक्शन से इंस्पिरेशल लेकर खुद को ग्लैम दिखा सकती हैं.

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खुशी कपूर ने ब्लैक को-ऑर्ड इंस्पायर्ड कट-आउट आउटफिट में अल्ट्रा-एजी लुक अपनाया है. ज्योमेट्रिक कट-आउट्स और बॉडी-हगिंग सिल्हूट ने उनके टोंड फ्रेम को खूबसूरती से हाईलाइट किया है. ये उनके अब तक के सबसे बोल्ड और स्टाइलिश फैशन मोमेंट्स में से एक साबित हुआ है.
खुशी कपूर ने ब्लैक को-ऑर्ड इंस्पायर्ड कट-आउट आउटफिट में अल्ट्रा-एजी लुक अपनाया है. ज्योमेट्रिक कट-आउट्स और बॉडी-हगिंग सिल्हूट ने उनके टोंड फ्रेम को खूबसूरती से हाईलाइट किया है. ये उनके अब तक के सबसे बोल्ड और स्टाइलिश फैशन मोमेंट्स में से एक साबित हुआ है.
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खुशी कपूर का यह लेटेस्ट अवतार 'जेन-जी हाई-ग्लेमर का एक शानदार मेल है. इस अल्ट्रा-एजी ब्लैक आउटफिट ने यह साबित कर दिया है कि वे एक्सपेरिमेंट्स करने से कतराती नहीं हैं.
खुशी कपूर का यह लेटेस्ट अवतार 'जेन-जी हाई-ग्लेमर का एक शानदार मेल है. इस अल्ट्रा-एजी ब्लैक आउटफिट ने यह साबित कर दिया है कि वे एक्सपेरिमेंट्स करने से कतराती नहीं हैं.
Published at : 14 May 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
KHUSHI KAPOOR Shanaya Kapoor Ananya Panday Pashmina Roshan Sharvari

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