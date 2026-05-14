खुशी कपूर ने ब्लैक को-ऑर्ड इंस्पायर्ड कट-आउट आउटफिट में अल्ट्रा-एजी लुक अपनाया है. ज्योमेट्रिक कट-आउट्स और बॉडी-हगिंग सिल्हूट ने उनके टोंड फ्रेम को खूबसूरती से हाईलाइट किया है. ये उनके अब तक के सबसे बोल्ड और स्टाइलिश फैशन मोमेंट्स में से एक साबित हुआ है.