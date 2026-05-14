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अनन्या पांडे से खुशी कपूर तक,जब इन हसीनाओं ने ब्लैक कट-आउट ड्रेस में ढाया कहर, तस्वीरों से नजरें हटाना होगा मुश्किल
स्टाइल स्टेटमेंट में बॉलीवुड की नई पीढ़ी की एक्ट्रेसेस ने अपनी अलग पहचान बनाई है. स्टाइलिश कट-आउट्स स्लिट्स के साथ एक्ट्रेसेस ने ड्रेस ट्रेंड को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनाया है.
बॉलीवुड की हसीनाएं ट्रेंड सेट करने के लिए जानी जाती हैं. खुशी से लेकर अनन्या पांडे तक तमाम यंग एक्ट्रेसेस अपने स्टाइलिश आउटफिट से कहर ढाती रहती हैं. अगर आप ब्लैक आउटफिट की फैन हैं तो यहां आप इन एक्ट्रेसेस के ब्लैक कटआउट कलेक्शन से इंस्पिरेशल लेकर खुद को ग्लैम दिखा सकती हैं.
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Published at : 14 May 2026 11:27 AM (IST)
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अनन्या पांडे से लेकर खुशी कपूर तक, ब्लैक कट-आउट ड्रेस में इन एक्ट्रेसेस ने ढाया कहर
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