हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडMaha Shivratri 2026: अनन्या पांडे से लेकर रवीना टंडन तक, भक्ति भाव में लीन दिखे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें तस्वीरें

Maha Shivratri 2026: अनन्या पांडे से लेकर रवीना टंडन तक, भक्ति भाव में लीन दिखे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें तस्वीरें

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि पर बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने-अपने अंदाज में भगवान शिव की आराधना की है. सभी ने पूजा-पाठ और प्रार्थना के जरिए इस पावन दिन को खास बनाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Feb 2026 12:56 PM (IST)
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि पर बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने-अपने अंदाज में भगवान शिव की आराधना की है. सभी ने पूजा-पाठ और प्रार्थना के जरिए इस पावन दिन को खास बनाया है.

महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया और बॉलीवुड सितारे भी इसमें पीछे नहीं रहे है. किसी ने मंदिर जाकर पूजा की तो किसी ने सेवा और प्रार्थना के जरिए भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था जताई. कई सेलेब्स इस खास मौके पर भक्तिमय अंदाज में नजर आए और उन्होंने अपनी झलकियां फैंस के साथ साझा कीं.

1/10
महाशिवरात्रि का पर्व इस साल भी पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया है. आम लोगों की तरह बॉलीवुड सितारे भी भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए है. किसी ने मंदिर जाकर पूजा की तो किसी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आस्था की झलक फैंस के साथ साझा की. बॉलीवुड सेलेब्स ने इस खास दिन को अपने-अपने अंदाज में मनाया है.
महाशिवरात्रि का पर्व इस साल भी पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया है. आम लोगों की तरह बॉलीवुड सितारे भी भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए है. किसी ने मंदिर जाकर पूजा की तो किसी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आस्था की झलक फैंस के साथ साझा की. बॉलीवुड सेलेब्स ने इस खास दिन को अपने-अपने अंदाज में मनाया है.
2/10
अनन्या पांडे ने महाशिवरात्रि के मौके पर राजस्थान के एक मंदिर में भगवान शिव की पूजा की है. वो बेहद सिंपल कॉटन कुर्ता-पजामा में नजर आईं और पूरी सादगी के साथ पूजा-अर्चना करती दिखीं. उन्होंने अपनी पूजा की कुछ झलकियां भी शेयर कीं जिनमें उनका शांत और भक्तिमय अंदाज साफ दिखाई दे रहा था.
अनन्या पांडे ने महाशिवरात्रि के मौके पर राजस्थान के एक मंदिर में भगवान शिव की पूजा की है. वो बेहद सिंपल कॉटन कुर्ता-पजामा में नजर आईं और पूरी सादगी के साथ पूजा-अर्चना करती दिखीं. उन्होंने अपनी पूजा की कुछ झलकियां भी शेयर कीं जिनमें उनका शांत और भक्तिमय अंदाज साफ दिखाई दे रहा था.
Published at : 16 Feb 2026 12:56 PM (IST)
