Maha Shivratri 2026: अनन्या पांडे से लेकर रवीना टंडन तक, भक्ति भाव में लीन दिखे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें तस्वीरें

महाशिवरात्रि का पर्व इस साल भी पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया है. आम लोगों की तरह बॉलीवुड सितारे भी भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए है. किसी ने मंदिर जाकर पूजा की तो किसी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आस्था की झलक फैंस के साथ साझा की. बॉलीवुड सेलेब्स ने इस खास दिन को अपने-अपने अंदाज में मनाया है.