एक्सप्लोरर
Maha Shivratri 2026: अनन्या पांडे से लेकर रवीना टंडन तक, भक्ति भाव में लीन दिखे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें तस्वीरें
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि पर बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने-अपने अंदाज में भगवान शिव की आराधना की है. सभी ने पूजा-पाठ और प्रार्थना के जरिए इस पावन दिन को खास बनाया है.
महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया और बॉलीवुड सितारे भी इसमें पीछे नहीं रहे है. किसी ने मंदिर जाकर पूजा की तो किसी ने सेवा और प्रार्थना के जरिए भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था जताई. कई सेलेब्स इस खास मौके पर भक्तिमय अंदाज में नजर आए और उन्होंने अपनी झलकियां फैंस के साथ साझा कीं.
1/10
2/10
Published at : 16 Feb 2026 12:56 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
Maha Shivratri 2026: अनन्या पांडे से लेकर रवीना टंडन तक, भक्ति भाव में लीन दिखे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, बॉलीवुड के इन एलिजिबल बैचलर्स पर फिदा है दुनिया
बॉलीवुड
22 Photos
33 फिल्में और 180 गाने करने के बाद भी क्यों उदास थे ‘डिस्को किंग’? बोले थे - 'अब मजा नहीं आता'
बॉलीवुड
8 Photos
क्लासी और सिंपल फ्लोरल सूट में एयरपोर्ट पर पति विराट संग स्पॉट हुईं अनुष्का शर्मा, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
18 Photos
बेटी के जन्म के 15 मिनट बाद ही उजड़ गई थी राजपाल यादव की दुनिया, फैक्ट्री में किया था दर्जी का काम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
राजस्थान
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
विश्व
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
Maha Shivratri 2026: अनन्या पांडे से लेकर रवीना टंडन तक, भक्ति भाव में लीन दिखे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, बॉलीवुड के इन एलिजिबल बैचलर्स पर फिदा है दुनिया
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion