अनन्या पांडे ने पहनी बांधनी साड़ी, पटोला कॉर्सेट ब्लाउज पर टिकी हर किसी की नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे के पास दो फिल्मों का लाइनअप है. लक्ष्य लालवानी के साथ हसीना 'चांद मेरा दिल' में नजर आएंगी तो वहीं कार्तिक आर्यन के साथ एक बार फिर उनकी जोड़ी जमने वाली है. दोनों को 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में देखा जाएगा.