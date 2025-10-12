एक्सप्लोरर
अनन्या पांडे ने पहनी बांधनी साड़ी, पटोला कॉर्सेट ब्लाउज पर टिकी हर किसी की नजर
Ananya Panday Photos : अनन्या पांडे का ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया है. ट्रेडिशनल आउटफिट को परफेक्टली मॉडर्न टच देते हुए एक्ट्रेस ने अपने लुक को फैंस के लिए इंस्पिरेशन बना दिया है.
11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ. इस दौरान अनन्या पांडे ने भी अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. अदाकारा ने अपने स्पेशल आउटफिट से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
Published at : 12 Oct 2025 06:34 PM (IST)
