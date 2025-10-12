हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनन्या पांडे ने पहनी बांधनी साड़ी, पटोला कॉर्सेट ब्लाउज पर टिकी हर किसी की नजर

अनन्या पांडे ने पहनी बांधनी साड़ी, पटोला कॉर्सेट ब्लाउज पर टिकी हर किसी की नजर

Ananya Panday Photos : अनन्या पांडे का ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया है. ट्रेडिशनल आउटफिट को परफेक्टली मॉडर्न टच देते हुए एक्ट्रेस ने अपने लुक को फैंस के लिए इंस्पिरेशन बना दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 06:51 PM (IST)
Ananya Panday Photos : अनन्या पांडे का ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया है. ट्रेडिशनल आउटफिट को परफेक्टली मॉडर्न टच देते हुए एक्ट्रेस ने अपने लुक को फैंस के लिए इंस्पिरेशन बना दिया है.

11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ. इस दौरान अनन्या पांडे ने भी अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. अदाकारा ने अपने स्पेशल आउटफिट से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

1/7
अनन्या पांडे ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें अनन्या पांडे बला की खूबसूरत लग रही हैं.
अनन्या पांडे ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें अनन्या पांडे बला की खूबसूरत लग रही हैं.
2/7
हसीना की ये वायरल तस्वीरें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की है. इस दौरान उन्होंने गुजरात के बांधनी साड़ी की पटोला कोरसेट ब्लाउज के साथ पेयर किया. इस लुक में अनन्या पांडे की देख नजरे हटाए नहीं हट रही हैं.
हसीना की ये वायरल तस्वीरें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की है. इस दौरान उन्होंने गुजरात के बांधनी साड़ी की पटोला कोरसेट ब्लाउज के साथ पेयर किया. इस लुक में अनन्या पांडे की देख नजरे हटाए नहीं हट रही हैं.
3/7
अब अदाकारा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. एक्ट्रेस की खूबसूरती ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है. अबू जानी संदीप खोसला की इस स्पेशल बांधनी साड़ी ने अनन्या के रेड कार्पेट लुक में चार चांद लगा दिए.
अब अदाकारा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. एक्ट्रेस की खूबसूरती ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है. अबू जानी संदीप खोसला की इस स्पेशल बांधनी साड़ी ने अनन्या के रेड कार्पेट लुक में चार चांद लगा दिए.
4/7
अपनी बांधनी साड़ी के साथ अनन्या ने कलरफुल बीडेड कॉरसेट ब्लाउज कैरी किया. साड़ी से ज्यादा हसीना के इस पटोला कॉरसेट ब्लाउज ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. ट्रेडिशनल बांधनी साड़ी को उन्होंने इस ब्लाउज के साथ मॉडर्न टच दिया है.
अपनी बांधनी साड़ी के साथ अनन्या ने कलरफुल बीडेड कॉरसेट ब्लाउज कैरी किया. साड़ी से ज्यादा हसीना के इस पटोला कॉरसेट ब्लाउज ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. ट्रेडिशनल बांधनी साड़ी को उन्होंने इस ब्लाउज के साथ मॉडर्न टच दिया है.
5/7
मेकअप और जूलरी की बात करें तो अनन्या ने स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया. हसीना का मेकअप मिनिमल ही नजर आया. स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
मेकअप और जूलरी की बात करें तो अनन्या ने स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ अपना ये लुक कंप्लीट किया. हसीना का मेकअप मिनिमल ही नजर आया. स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
6/7
वैसे तो अनन्या पांडे हर बार ही अपने खूबसूरत लुक्स से कहर ढाती हैं. इस बार भी उनका ये लुक सभी का दिल चुरा ले गया. 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड की शाम में अनन्या पांडे ने अपने इस स्टाइलिश अंदाज से फैंस को इंप्रेस कर दिया है.
वैसे तो अनन्या पांडे हर बार ही अपने खूबसूरत लुक्स से कहर ढाती हैं. इस बार भी उनका ये लुक सभी का दिल चुरा ले गया. 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड की शाम में अनन्या पांडे ने अपने इस स्टाइलिश अंदाज से फैंस को इंप्रेस कर दिया है.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे के पास दो फिल्मों का लाइनअप है. लक्ष्य लालवानी के साथ हसीना 'चांद मेरा दिल' में नजर आएंगी तो वहीं कार्तिक आर्यन के साथ एक बार फिर उनकी जोड़ी जमने वाली है. दोनों को 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में देखा जाएगा.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे के पास दो फिल्मों का लाइनअप है. लक्ष्य लालवानी के साथ हसीना 'चांद मेरा दिल' में नजर आएंगी तो वहीं कार्तिक आर्यन के साथ एक बार फिर उनकी जोड़ी जमने वाली है. दोनों को 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में देखा जाएगा.
Published at : 12 Oct 2025 06:34 PM (IST)
Tags :
Filmfare Awards Kartik Aaryan Ananya Panday

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
बिहार
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
क्रिकेट
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
बिहार
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
क्रिकेट
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रेंडिंग
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
हेल्थ
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget