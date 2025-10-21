हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिरोजी ब्रालेट ब्लाउज और लहंगे में हुस्न परी लगीं अनन्या पांडे, देखें तस्वीरें

फिरोजी ब्रालेट ब्लाउज और लहंगे में हुस्न परी लगीं अनन्या पांडे, देखें तस्वीरें

Ananya’s Diwali Glam: अनन्या पांडे ने इस दिवाली पर फ़िरोज़ी रंग का लहंगा पहनकर अपना स्टाइल दिखाया. इस खास मौके पर वह अपनी बेस्ट फ्रेंड्स सुहाना खान और नव्या नवेली नंदा के साथ नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Ananya’s Diwali Glam: अनन्या पांडे ने इस दिवाली पर फ़िरोज़ी रंग का लहंगा पहनकर अपना स्टाइल दिखाया. इस खास मौके पर वह अपनी बेस्ट फ्रेंड्स सुहाना खान और नव्या नवेली नंदा के साथ नजर आईं.

बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे ने इस दिवाली अपने फैशन स्टेटमेंट से सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने फ़िरोज़ी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना और इसे अपने दोस्तों सुहाना खान और नव्या नवेली नंदा के साथ मिलकर मनाए गए दिवाली जश्न में स्टाइलिश अंदाज़ में कैरी किया.

1/7
बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे ने इस दिवाली पर अपने स्टाइलिश लुक से सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने खूबसूरत फ़िरोज़ी रंग का लहंगा पहना, जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ मॉडर्न और ट्रेंडी भी है. लहंगे का रंग फ्रेश और अट्रैक्टिव था, जिसने दिवाली की रात को एक अलग ही चमक दी.
बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे ने इस दिवाली पर अपने स्टाइलिश लुक से सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने खूबसूरत फ़िरोज़ी रंग का लहंगा पहना, जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ मॉडर्न और ट्रेंडी भी है. लहंगे का रंग फ्रेश और अट्रैक्टिव था, जिसने दिवाली की रात को एक अलग ही चमक दी.
2/7
अनन्या का लहंगा सिल्क फैब्रिक का था, जो लाईच और शाइनी दिखाई दे रहा था. स्कर्ट पर गोल्डन और हल्के फ़िरोज़ी रंग की कढ़ाई की गई थी, जिसमें मिरर वर्क और सीक्विन्स का भी इस्तेमाल किया गया था. लहंगे का बड़ा घेर इसे रॉयल और फेस्टिव लुक दे रहा था.
अनन्या का लहंगा सिल्क फैब्रिक का था, जो लाईच और शाइनी दिखाई दे रहा था. स्कर्ट पर गोल्डन और हल्के फ़िरोज़ी रंग की कढ़ाई की गई थी, जिसमें मिरर वर्क और सीक्विन्स का भी इस्तेमाल किया गया था. लहंगे का बड़ा घेर इसे रॉयल और फेस्टिव लुक दे रहा था.
3/7
लहंगे के साथ अनन्या ने ब्रालेट स्टाइल की फ़िरोज़ी ब्लाउज पहनी थी. इसमें पतली स्ट्रैप्स थीं और ब्लाउज पर लहंगे जैसी ही बारीक कढ़ाई और मोती का काम था. यह ब्लाउज उनके टोन्ड फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही थी और पूरे आउटफिट को एक ट्रेंडी लुक दे रही थी.
लहंगे के साथ अनन्या ने ब्रालेट स्टाइल की फ़िरोज़ी ब्लाउज पहनी थी. इसमें पतली स्ट्रैप्स थीं और ब्लाउज पर लहंगे जैसी ही बारीक कढ़ाई और मोती का काम था. यह ब्लाउज उनके टोन्ड फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही थी और पूरे आउटफिट को एक ट्रेंडी लुक दे रही थी.
4/7
अनन्या ने अपने लुक को पूरा करने के लिए मैचिंग फ़िरोज़ी दुपट्टा कैरी किया. इसे उन्होंने एक कंधे पर ड्रेप किया था. दुपट्टे के किनारों पर भी स्कर्ट जैसी कढ़ाई और मिरर वर्क था.
अनन्या ने अपने लुक को पूरा करने के लिए मैचिंग फ़िरोज़ी दुपट्टा कैरी किया. इसे उन्होंने एक कंधे पर ड्रेप किया था. दुपट्टे के किनारों पर भी स्कर्ट जैसी कढ़ाई और मिरर वर्क था.
5/7
इस पूरे लुक का एक मेन हिस्सा उनकी ज्वेलरी भी थी. अनन्या ने गले में हैवी मल्टी-कलर्ड चोकर नेकलेस पहना, जिसमें कलरफुल पत्थर और मोती लगे थे. कानों में छोटे स्टड्स पहने थे, ताकि ध्यान केवल चोकर पर ही रहे और लुक रॉयल टच वाला दिखाई दे.
इस पूरे लुक का एक मेन हिस्सा उनकी ज्वेलरी भी थी. अनन्या ने गले में हैवी मल्टी-कलर्ड चोकर नेकलेस पहना, जिसमें कलरफुल पत्थर और मोती लगे थे. कानों में छोटे स्टड्स पहने थे, ताकि ध्यान केवल चोकर पर ही रहे और लुक रॉयल टच वाला दिखाई दे.
6/7
मेकअप में उन्होंने नैचुरल और ग्लैम लुक चुना, लाइट काजल और आईशैडो, न्यूड पिंक लिप शेड. बाल हल्के कर्ल में खुले थे, जिससे चेहरा खूबसूरती से फ्रेम हो रहा था और पूरा लुक सॉफ्ट और एलिगेंट लग रहा था.
मेकअप में उन्होंने नैचुरल और ग्लैम लुक चुना, लाइट काजल और आईशैडो, न्यूड पिंक लिप शेड. बाल हल्के कर्ल में खुले थे, जिससे चेहरा खूबसूरती से फ्रेम हो रहा था और पूरा लुक सॉफ्ट और एलिगेंट लग रहा था.
7/7
फोटो में अनन्या अपनी बेस्ट फ्रेंड्स, सुहाना खान और नव्या नवेली नंदा के साथ भी नजर आईं. सुहाना ने लाल-पीले रंग का लहंगा और नव्या ने मल्टी-कलर्ड टॉप के साथ ब्लू पैंट पहना था. तीनों दोस्तों ने मिलकर दिवाली की रात को स्टाइल और मस्ती से भरपूर बना दिया.
फोटो में अनन्या अपनी बेस्ट फ्रेंड्स, सुहाना खान और नव्या नवेली नंदा के साथ भी नजर आईं. सुहाना ने लाल-पीले रंग का लहंगा और नव्या ने मल्टी-कलर्ड टॉप के साथ ब्लू पैंट पहना था. तीनों दोस्तों ने मिलकर दिवाली की रात को स्टाइल और मस्ती से भरपूर बना दिया.
Published at : 21 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Tags :
Navya Naveli Nanda Suhana Khan Ananya Panday

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'छिछोरे लोग...'
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
विराट कोहली के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
विराट के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'छिछोरे लोग...'
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
विराट कोहली के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
विराट के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
यूटिलिटी
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
ट्रेंडिंग
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget