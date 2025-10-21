एक्सप्लोरर
फिरोजी ब्रालेट ब्लाउज और लहंगे में हुस्न परी लगीं अनन्या पांडे, देखें तस्वीरें
Ananya’s Diwali Glam: अनन्या पांडे ने इस दिवाली पर फ़िरोज़ी रंग का लहंगा पहनकर अपना स्टाइल दिखाया. इस खास मौके पर वह अपनी बेस्ट फ्रेंड्स सुहाना खान और नव्या नवेली नंदा के साथ नजर आईं.
बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे ने इस दिवाली अपने फैशन स्टेटमेंट से सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने फ़िरोज़ी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना और इसे अपने दोस्तों सुहाना खान और नव्या नवेली नंदा के साथ मिलकर मनाए गए दिवाली जश्न में स्टाइलिश अंदाज़ में कैरी किया.
Published at : 21 Oct 2025 08:34 PM (IST)
बॉलीवुड
