एक्सप्लोरर
ब्लैक नेट साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन अनन्या पांडे ने गिराई बिजलियां, हर तस्वीर है कातिलाना
Ananya Panday Glamorous Photos: अनन्या पांडे की तस्वीरें एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. ब्लैक साड़ी में उन्होंने कई कातिलाना पोज दिए हैं. खूबसूरती देख आप भी भरेंगे आहें.
अनन्या पांडे की लेटेस्ट तस्वीरों ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. डिजाइनर प्रियंका कपाड़िया ने हसीना की लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो ब्लैक कलर की डिजाइनर साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Nov 2025 06:01 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक नेट साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन अनन्या पांडे ने गिराई बिजलियां, हर तस्वीर है कातिलाना
बॉलीवुड
7 Photos
मॉर्डन वाइब में शिल्पा शेट्टी ने फ्लॉन्ट किया रेट्रो चार्म, अदाएं देख फैंस बोले - ‘गॉर्जियस'
बॉलीवुड
8 Photos
प्रिंटेड बिकिनी में पलक तिवारी का ग्लैमरस अवतार, तस्वीरें देखकर भी तारीफ नहीं कर पा रहे फैंस
बॉलीवुड
8 Photos
दीपक चाहर की वाइफ की 8 तस्वीरें: खूबसूरती में मालती चाहर को टक्कर देती हैं उनकी भाभी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
बॉलीवुड
सानिया मिर्जा ने दूसरे बच्चे के लिए करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी को इसकी सलाह दूंगी'
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक नेट साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन अनन्या पांडे ने गिराई बिजलियां, हर तस्वीर है कातिलाना
बॉलीवुड
7 Photos
मॉर्डन वाइब में शिल्पा शेट्टी ने फ्लॉन्ट किया रेट्रो चार्म, अदाएं देख फैंस बोले - ‘गॉर्जियस'
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion