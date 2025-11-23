ब्लैक नेट साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन अनन्या पांडे ने गिराई बिजलियां, हर तस्वीर है कातिलाना

अनन्या पांडे के वर्कफ्रंट पर गौर करें तो लगातार वो अपने प्रोजेक्ट्स से दर्शकों को इंप्रेस कर रही हैं. जल्द ही वो कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी. इसके अलावा करण जौहर की फिल्म 'चांद मेरा दिल' भी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिस्ट में शामिल है.