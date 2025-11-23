ब्लैक नेट साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन अनन्या पांडे ने गिराई बिजलियां, हर तस्वीर है कातिलाना

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक नेट साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन अनन्या पांडे ने गिराई बिजलियां, हर तस्वीर है कातिलाना

Ananya Panday Glamorous Photos: अनन्या पांडे की तस्वीरें एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. ब्लैक साड़ी में उन्होंने कई कातिलाना पोज दिए हैं. खूबसूरती देख आप भी भरेंगे आहें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Nov 2025 06:01 PM (IST)
अनन्या पांडे की लेटेस्ट तस्वीरों ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. डिजाइनर प्रियंका कपाड़िया ने हसीना की लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो ब्लैक कलर की डिजाइनर साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

सोशल मीडिया पर अनन्या पांडे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन लेटेस्ट पिक्चर्स में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.
ब्लैक डिजाइनर साड़ी और डीप नेक ब्लाउज में उनका लुक वाकई देखने लायक है. डिजाइनर प्रियंका कपाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हसीना की तस्वीरों को शेयर कर उनके फैंस को खुश कर दिया है.
सोशल मीडिया पर तो वैसे भी अनन्या पांडे का जलवा बरकरार रहता है अब एक बार फिर उन्होंने अपनी खूबसूरती से फैंस को अपना दीवाना बना लिया है. एक-एक तस्वीर में एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज आपका दिल चुरा ले जाएगा.
कभी बाजू में हाथ रखते तो कभी कमर पर हाथ रखते हुए अनन्या पांडे ने जमकर पोज दिए हैं. आउटफिट के अलावा सबसे ज्यादा जो ध्यान खींच रहा है वो अनन्या पांडे का स्नेक डिजाइन वाला ब्रेसलेट है.
उन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी कैरी की है जिसका पल्लू ब्लैक मोतियों का बना हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने डीप नेक ब्लाउज पेयर किया जो उनके आउटफिट को अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. वहीं उनका स्नेक शेप ब्रेसलेट भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.
मेकअप और हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने अपने आंखों में स्मोकी आइ मेकअप किया है जो उनपर काफी जच भी रहा है. शिमरी आईशैडो लगाते हुए उन्होंने इसे और भी हाइलाइट किया है. स्लीक बन हेयरस्टाइल और वाइट इयरिंग्स के साथ उन्होंने पूरा लुक कंप्लीट किया.
अनन्या पांडे के वर्कफ्रंट पर गौर करें तो लगातार वो अपने प्रोजेक्ट्स से दर्शकों को इंप्रेस कर रही हैं. जल्द ही वो कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी. इसके अलावा करण जौहर की फिल्म 'चांद मेरा दिल' भी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिस्ट में शामिल है.
Published at : 23 Nov 2025 06:01 PM (IST)
