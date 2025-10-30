बिकिनी में अनन्या पांडे जैसा कहर कोई नहीं ढा सकता, क्लिक करके खुद देख लीजिए 10 सबूत

अनन्या इस तस्वीर में पीले और ऑरेंज रंग की चेक बिकिनी में नज़र आ रही हैं. उन्होंने इसके ऊपर ऑरेंज रंग की एक ओवरशर्ट पहनी हुई है, जिसके बटन खुले हैं. यह पूरा लुक बहुत कैज़ुअल और बीच वेकेशन वाला है. गले में उन्होंने रंग-बिरंगे बीड्स वाला एक छोटा चोकर पहना है. इसके अलावा, वह मिरर सेल्फी ले रही हैं, और उनके फ़ोन कवर से रंग-बिरंगे, बीड्स वाले फ़ोन स्ट्रैप्स लटक रहे हैं जो पूरे लुक में एक मज़ेदार और फंकी टच दे रहे हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने न के बराबर मेकअप किया हुआ है.