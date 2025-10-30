हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिकिनी में अनन्या पांडे जैसा कहर कोई नहीं ढा सकता, क्लिक करके खुद देख लीजिए 10 सबूत

बिकिनी में अनन्या पांडे जैसा कहर कोई नहीं ढा सकता, क्लिक करके खुद देख लीजिए 10 सबूत

Ananya Panday Bikini Looks: अनन्या पांडे की कुछ ग्लैमरस बिकिनी फोटोज ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. फैंस उनकी इन खूबसूरत तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Ananya Panday Bikini Looks: अनन्या पांडे की कुछ ग्लैमरस बिकिनी फोटोज ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. फैंस उनकी इन खूबसूरत तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

बॉलीवुड की यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी स्टाइल, कॉन्फिडेंस और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कम उम्र में ही इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. अनन्या की ये बिकिनी तस्वीरें देखते ही इंटरनेट पर वायरल हो गईं और फैंस उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

1/10
इस तस्वीर में अनन्या पांडे सफ़ेद रंग की फ्लोरल बिकिनी में नजर आ रही हैं, जिस पर ऑरेंज और हरे रंग के फूलों का प्रिंट है. बिकिनी का बॉटम हाई-वेस्ट है और उसमें कमर पर हल्की फ्रिल लगी हुई है. उन्होंने अपने लुक को काले रंग के सनग्लासेस और गले में पतली चेन वाला एक पेंडेंट पहनकर एक्सेसराइज़ किया है. उनका हेयरस्टाइल बंधा हुआ है और वह धूप का मज़ा लेते हुए कैज़ुअल और स्टाइलिश वेकेशन वाइब्स दे रही हैं.
इस तस्वीर में अनन्या पांडे सफ़ेद रंग की फ्लोरल बिकिनी में नजर आ रही हैं, जिस पर ऑरेंज और हरे रंग के फूलों का प्रिंट है. बिकिनी का बॉटम हाई-वेस्ट है और उसमें कमर पर हल्की फ्रिल लगी हुई है. उन्होंने अपने लुक को काले रंग के सनग्लासेस और गले में पतली चेन वाला एक पेंडेंट पहनकर एक्सेसराइज़ किया है. उनका हेयरस्टाइल बंधा हुआ है और वह धूप का मज़ा लेते हुए कैज़ुअल और स्टाइलिश वेकेशन वाइब्स दे रही हैं.
2/10
इस तस्वीर में अनन्या ब्राइट ग्रीन रंग की बिकिनी में नज़र आ रही हैं, जिस पर पर्पल रंग के फूलों का प्रिंट है. उन्होंने अपनी आँखों पर ट्रेंडी ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए हैं और उनका चेहरा धूप की तरफ है, जिससे यह पूरा लुक सन-किस्ड लग रहा है. उन्होंने अपने एक्सेसरीज़ में कई तरह के एलिमेंट्स ऐड किए हैं, ⁠एक हाथ में ढेर सारे रंग-बिरंगे, ख़ासकर नियॉन पीले और गुलाबी रंग के ब्रेसलेट पहने हुए हैं, गले में छोटी-छोटी चेन्स और पेंडेंट्स पहने हैं, कानों में एक छोटा हार्ट-शेप ईयररिंग भी दिखाई दे रहा है.
इस तस्वीर में अनन्या ब्राइट ग्रीन रंग की बिकिनी में नज़र आ रही हैं, जिस पर पर्पल रंग के फूलों का प्रिंट है. उन्होंने अपनी आँखों पर ट्रेंडी ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए हैं और उनका चेहरा धूप की तरफ है, जिससे यह पूरा लुक सन-किस्ड लग रहा है. उन्होंने अपने एक्सेसरीज़ में कई तरह के एलिमेंट्स ऐड किए हैं, ⁠एक हाथ में ढेर सारे रंग-बिरंगे, ख़ासकर नियॉन पीले और गुलाबी रंग के ब्रेसलेट पहने हुए हैं, गले में छोटी-छोटी चेन्स और पेंडेंट्स पहने हैं, कानों में एक छोटा हार्ट-शेप ईयररिंग भी दिखाई दे रहा है.
3/10
अनन्या इस तस्वीर में पीले और ऑरेंज रंग की चेक बिकिनी में नज़र आ रही हैं. उन्होंने इसके ऊपर ऑरेंज रंग की एक ओवरशर्ट पहनी हुई है, जिसके बटन खुले हैं. यह पूरा लुक बहुत कैज़ुअल और बीच वेकेशन वाला है. गले में उन्होंने रंग-बिरंगे बीड्स वाला एक छोटा चोकर पहना है. इसके अलावा, वह मिरर सेल्फी ले रही हैं, और उनके फ़ोन कवर से रंग-बिरंगे, बीड्स वाले फ़ोन स्ट्रैप्स लटक रहे हैं जो पूरे लुक में एक मज़ेदार और फंकी टच दे रहे हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने न के बराबर मेकअप किया हुआ है.
अनन्या इस तस्वीर में पीले और ऑरेंज रंग की चेक बिकिनी में नज़र आ रही हैं. उन्होंने इसके ऊपर ऑरेंज रंग की एक ओवरशर्ट पहनी हुई है, जिसके बटन खुले हैं. यह पूरा लुक बहुत कैज़ुअल और बीच वेकेशन वाला है. गले में उन्होंने रंग-बिरंगे बीड्स वाला एक छोटा चोकर पहना है. इसके अलावा, वह मिरर सेल्फी ले रही हैं, और उनके फ़ोन कवर से रंग-बिरंगे, बीड्स वाले फ़ोन स्ट्रैप्स लटक रहे हैं जो पूरे लुक में एक मज़ेदार और फंकी टच दे रहे हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने न के बराबर मेकअप किया हुआ है.
4/10
इस तस्वीर में अनन्या स्काई ब्लू रंग की बिकिनी पहने हुए हैं. यह बिकिनी वन-शोल्डर स्टाइल की है, जिसमें बीच में एक छोटा सा रिंग डिटेल्स है. धूप से बचने के लिए उन्होंने ओवरसाइज़्ड एविएटर स्टाइल के चश्मे पहने हुए हैं. उनके बाल खुले हैं और उनका यह लुक सन बाथिंग वाइब दे रहा है.
इस तस्वीर में अनन्या स्काई ब्लू रंग की बिकिनी पहने हुए हैं. यह बिकिनी वन-शोल्डर स्टाइल की है, जिसमें बीच में एक छोटा सा रिंग डिटेल्स है. धूप से बचने के लिए उन्होंने ओवरसाइज़्ड एविएटर स्टाइल के चश्मे पहने हुए हैं. उनके बाल खुले हैं और उनका यह लुक सन बाथिंग वाइब दे रहा है.
5/10
इस तस्वीर में अनन्या पिंक रंग की बिकिनी में दिखाई दे रही हैं, जिसके पतले स्ट्रैप्स हैं. उन्होंने अपने बाल ऊपर एक मेसी बन में बांध रखे हैं. एक्सेसरीज़ के नाम पर, उन्होंने गले में कई लेयर्ड चेन्स पहनी हुई हैं और हाथों में कुछ पतले ब्रेसलेट्स भी पहने हैं. उनका पूरा लुक बहुत फ़्रेश और वेकेशन-रेडी है.
इस तस्वीर में अनन्या पिंक रंग की बिकिनी में दिखाई दे रही हैं, जिसके पतले स्ट्रैप्स हैं. उन्होंने अपने बाल ऊपर एक मेसी बन में बांध रखे हैं. एक्सेसरीज़ के नाम पर, उन्होंने गले में कई लेयर्ड चेन्स पहनी हुई हैं और हाथों में कुछ पतले ब्रेसलेट्स भी पहने हैं. उनका पूरा लुक बहुत फ़्रेश और वेकेशन-रेडी है.
6/10
इस लुक में अनन्या नीले रंग की वन-शोल्डर बिकिनी पहने हुए हैं. उन्होंने अपने इस बीच लुक को स्ट्रॉ हैट से पूरा किया है, जिसे उन्होंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है. यह लुक चिल, स्टाइलिश और समंदर के लिए परफेक्ट है.
इस लुक में अनन्या नीले रंग की वन-शोल्डर बिकिनी पहने हुए हैं. उन्होंने अपने इस बीच लुक को स्ट्रॉ हैट से पूरा किया है, जिसे उन्होंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है. यह लुक चिल, स्टाइलिश और समंदर के लिए परफेक्ट है.
7/10
इस लुक में अनन्या हरे रंग की कैमोफ्लाज प्रिंट वाली बिकिनी में दिखाई दे रही हैं. यह बिकिनी स्ट्रिंग-स्टाइल की है, जिसे साइड्स में बाँधा जाता है. उन्होंने अपने बाल ऊपर एक मेसी बन में बाँध रखे हैं और अपने सिर पर हल्के रंग के सनग्लासेस लगा रखे हैं.
इस लुक में अनन्या हरे रंग की कैमोफ्लाज प्रिंट वाली बिकिनी में दिखाई दे रही हैं. यह बिकिनी स्ट्रिंग-स्टाइल की है, जिसे साइड्स में बाँधा जाता है. उन्होंने अपने बाल ऊपर एक मेसी बन में बाँध रखे हैं और अपने सिर पर हल्के रंग के सनग्लासेस लगा रखे हैं.
8/10
अनन्या ने इस लुक में एक रिलैक्स और स्टाइलिश बीच लुक कैरी किया हैं. उन्होंने मैरून कलर का ब्रांडेड स्कार्फ-टॉप और ऑलिव ग्रीन टाई-अप बिकिनी बॉटम पहना है. खुले बाल, हल्का मेकअप और नैचुरल ग्लो उनके लुक को बेहद फ्रेश बना रहा है.
अनन्या ने इस लुक में एक रिलैक्स और स्टाइलिश बीच लुक कैरी किया हैं. उन्होंने मैरून कलर का ब्रांडेड स्कार्फ-टॉप और ऑलिव ग्रीन टाई-अप बिकिनी बॉटम पहना है. खुले बाल, हल्का मेकअप और नैचुरल ग्लो उनके लुक को बेहद फ्रेश बना रहा है.
9/10
इस लुक में अनन्या एक कंफर्टेबल और ग्लैमरस बीच लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने हॉट पिंक बिकिनी पहनी है, जो उनके फ्रेश और ट्रेंडी स्टाइल को दिखा रही है. उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस लगाए हैं, जो उनके लुक में एक कूल टच दे रहे हैं. ये लुक सिंपल, चियरफुल और वेकेशन के लिए एकदम परफेक्ट है.
इस लुक में अनन्या एक कंफर्टेबल और ग्लैमरस बीच लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने हॉट पिंक बिकिनी पहनी है, जो उनके फ्रेश और ट्रेंडी स्टाइल को दिखा रही है. उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस लगाए हैं, जो उनके लुक में एक कूल टच दे रहे हैं. ये लुक सिंपल, चियरफुल और वेकेशन के लिए एकदम परफेक्ट है.
10/10
अनन्या ने इस तस्वीर में ऑफ-व्हाइट रंग की टेक्सचर्ड बिकिनी पहनी हुए हैं, जिसके दोनों बॉटम और टॉप साइड में स्ट्रिंग्स से बंधे हुए हैं. उन्होंने अपने बाल ऊपर बांधे हैं और गुलाबी फ्रेम वाले सनग्लासेस लगाए हैं. उनका यह लुक बहुत कंफर्टेबल, ट्रेंडी और मालदीव-रेडी है.
अनन्या ने इस तस्वीर में ऑफ-व्हाइट रंग की टेक्सचर्ड बिकिनी पहनी हुए हैं, जिसके दोनों बॉटम और टॉप साइड में स्ट्रिंग्स से बंधे हुए हैं. उन्होंने अपने बाल ऊपर बांधे हैं और गुलाबी फ्रेम वाले सनग्लासेस लगाए हैं. उनका यह लुक बहुत कंफर्टेबल, ट्रेंडी और मालदीव-रेडी है.
Published at : 30 Oct 2025 03:19 PM (IST)
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
शिल्पा शेट्टी की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: फलोदी सट्टा बाजार में कैसे तय होते हैं रेट, जानें नीतीश, तेजस्वी से लेकर BJP-RJD तक के भाव?
फलोदी सट्टा बाजार में कैसे तय होते हैं रेट, जानें नीतीश, तेजस्वी से लेकर BJP-RJD तक के भाव?
शिक्षा
Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
ट्रेंडिंग
पैसा वसूल हो गया... दूल्हे की गाड़ी के आगे भाभी ने किया 'जहरीला डांस', लटके-झटके देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश
पैसा वसूल हो गया... दूल्हे की गाड़ी के आगे भाभी ने किया 'जहरीला डांस', लटके-झटके देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
