आनंद सागर की प्रेयर मीट, जया बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक हुईं शामिल

आनंद सागर की प्रेयर मीट, जया बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक हुईं शामिल

आनंद सागर का 13 फरवरी 2026 को निधन हो गया. वो 84 साल के थे. आनंद सागर पिछले काफी समय से बीमार थे. उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Feb 2026 08:12 PM (IST)
आनंद सागर का 13 फरवरी 2026 को निधन हो गया. वो 84 साल के थे. आनंद सागर पिछले काफी समय से बीमार थे. उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

आनंद सागर की सोमवार को प्रेयर मीट रखी गई. इस प्रेयर मीट में इंडस्ट्री के एक्टर्स पहुंचे. जया बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक नजर आईं.

1/8
आनंद सागर की बात करें तो वो रामायण बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे थे. आनंद सागर का अंतिम संस्कार मुंबई के परमहंस श्मशान घाट में हुआ था. आनंद सागर ने पिता के काम को आगे बढ़ाया. वो रामायण में भी को-प्रोड्यूसर थे.
आनंद सागर की बात करें तो वो रामायण बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे थे. आनंद सागर का अंतिम संस्कार मुंबई के परमहंस श्मशान घाट में हुआ था. आनंद सागर ने पिता के काम को आगे बढ़ाया. वो रामायण में भी को-प्रोड्यूसर थे.
2/8
एक्टर रजा मुराद भी प्रेयर मीट में पहुंचे. रजा मुराद के अलावा सिंगर सोनू निगम भी नजर आए.
एक्टर रजा मुराद भी प्रेयर मीट में पहुंचे. रजा मुराद के अलावा सिंगर सोनू निगम भी नजर आए.
Published at : 16 Feb 2026 08:12 PM (IST)
Jaya Bachchan Hema Malini Anand Sagar

