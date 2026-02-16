एक्सप्लोरर
आनंद सागर की प्रेयर मीट, जया बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक हुईं शामिल
आनंद सागर का 13 फरवरी 2026 को निधन हो गया. वो 84 साल के थे. आनंद सागर पिछले काफी समय से बीमार थे. उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है.
आनंद सागर की सोमवार को प्रेयर मीट रखी गई. इस प्रेयर मीट में इंडस्ट्री के एक्टर्स पहुंचे. जया बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक नजर आईं.
Published at : 16 Feb 2026 08:12 PM (IST)
Tags :Jaya Bachchan Hema Malini Anand Sagar
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
