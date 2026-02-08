हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सैफ अली खान की एक्स वाइफ जवानी में दिखती थीं ऐसी, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती

सैफ अली खान की एक्स वाइफ जवानी में दिखती थीं ऐसी, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती

अमृता सिंह 9 फरवरी को अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं. रॉयल बैकग्राउंड से आने वाली अमृता ने 1985 में फिल्म ‘बेताब’ से बॉलीवुड में शानदार डेब्यू किया और 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Feb 2026 12:17 PM (IST)
अमृता सिंह 9 फरवरी को अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं. रॉयल बैकग्राउंड से आने वाली अमृता ने 1985 में फिल्म ‘बेताब’ से बॉलीवुड में शानदार डेब्यू किया और 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन गईं.

बॉलीवुड में जब भी स्ट्रॉन्ग और बेबाक एक्ट्रेस की बात होती है तो अमृता सिंह का नाम अपने आप सामने आ जाता है. 80 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाली अमृता 9 फरवरी को अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं. रॉयल बैकग्राउंड से लेकर सुपरहिट फिल्मों और फिर निजी जिंदगी के बड़े फैसलों तक अमृता सिंह का सफर हमेशा चर्चा में रहा है.

1/12
बॉलीवुड की जानी-मानी और दमदार अदाकारा अमृता सिंह 9 फरवरी को अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 9 फरवरी 1958 में हुआ था.
बॉलीवुड की जानी-मानी और दमदार अदाकारा अमृता सिंह 9 फरवरी को अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 9 फरवरी 1958 में हुआ था.
2/12
अमृता एक रॉयल बैकग्राउंड से आती हैं. उनके पिता सरदार सविंदर सिंह आर्मी में थे जबकि मां रुख्शाना सुल्तान एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थीं. यही वजह है कि अमृता की पर्सनैलिटी शुरू से ही काफी स्ट्रॉन्ग रही है.
अमृता एक रॉयल बैकग्राउंड से आती हैं. उनके पिता सरदार सविंदर सिंह आर्मी में थे जबकि मां रुख्शाना सुल्तान एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थीं. यही वजह है कि अमृता की पर्सनैलिटी शुरू से ही काफी स्ट्रॉन्ग रही है.
Published at : 08 Feb 2026 12:17 PM (IST)
Amrita Singh Sara Ali Khan SAIF ALI KHAN

