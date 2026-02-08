एक्सप्लोरर
सैफ अली खान की एक्स वाइफ जवानी में दिखती थीं ऐसी, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अमृता सिंह 9 फरवरी को अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं. रॉयल बैकग्राउंड से आने वाली अमृता ने 1985 में फिल्म ‘बेताब’ से बॉलीवुड में शानदार डेब्यू किया और 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन गईं.
बॉलीवुड में जब भी स्ट्रॉन्ग और बेबाक एक्ट्रेस की बात होती है तो अमृता सिंह का नाम अपने आप सामने आ जाता है. 80 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाली अमृता 9 फरवरी को अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं. रॉयल बैकग्राउंड से लेकर सुपरहिट फिल्मों और फिर निजी जिंदगी के बड़े फैसलों तक अमृता सिंह का सफर हमेशा चर्चा में रहा है.
Published at : 08 Feb 2026 12:17 PM (IST)
