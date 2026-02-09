एक्सप्लोरर
मां अमृता सिंह के बर्थडे पर सारा अली खान ने लुटाया प्यार, फोटोज शेयर कर लिखा ये
Amrita Singh Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह आप यानि 9 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर उनकी बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान ने पोस्ट शेयर अपनी मां को विश किया है.
एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपनी मां और एक्ट्रेस अमृता सिंह को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर कर एक खास नोट लिखा. आइए देखते है उनकी शेयर की गई तस्वीरें.
1/7
2/7
Published at : 09 Feb 2026 09:28 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
Chocolate Day 2026: आलिया-दीपिका से लेकर करीना तक, चॉकलेट खाने के शौकीन हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
11 Photos
'धुरंधर' की एक्ट्रेस से बहुत पीछे रह गए सनी देओल, पॉपुलैरिटी स्टार्स की लिस्ट देख लें
बॉलीवुड
13 Photos
वैलेंटाइन वीक में छाया ‘चॉकलेट ब्राउन’ ट्रेंड, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर तक ने ऐसे बदला स्टाइल गेम
बॉलीवुड
10 Photos
रूही सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, वॉट्सऐप पर शख्स कर रहा था गंदी बातें, कराया केस दर्ज
बॉलीवुड
7 Photos
आलिया-रणवीर से सिद्धार्थ-कियारा तक, जब इन स्टार्स को सेट पर हुआ एक दूजे से प्यार, मजेदार है लव स्टोरी
बॉलीवुड
10 Photos
ब्लैक टीशर्ट के साथ कोट और ट्रैक पैंट में आमिर खान ने एयरपोर्ट पर ली स्टाइलिश एंट्री, तस्वीरें वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? हुआ बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
बॉलीवुड
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
Chocolate Day 2026: आलिया-दीपिका से लेकर करीना तक, चॉकलेट खाने के शौकीन हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion