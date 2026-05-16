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‘जंजीर’ के अमिताभ बच्चन से ‘इंस्पेक्टर अविनाश’ के रणदीप हुड्डा तक, पर्दे पर पूरी तरह बदल गया पुलिस अफसरों का स्वैग
Bollywood Police Officers: बॉलीवुड में कई सितारों ने दमदार पुलिस ऑफिसर बनकर दर्शकों का दिल जीता है. तो आइए जानिए ऐसे 6 आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर्स के बारे में जिन्होंने पर्दे पर अपनी अलग छाप छोड़ी.
बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन से लेकर रणवीर सिंह तक, कई कलाकारों ने पुलिस ऑफिसर्स के किरदार निभाते हैं. 70 के दशक से लेकर अब तक इस किरदार में कई बड़े बदलाव लाए, जिनकी कहानियों ने हर पीढ़ी को बांधे रखा हैं. इसी बीच आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ 6 पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, जिन्होंने एक नई परिभाषा पेश की हैं.
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Published at : 16 May 2026 08:09 AM (IST)
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‘जंजीर’ के अमिताभ बच्चन से ‘इंस्पेक्टर अविनाश’ के रणदीप हुड्डा तक, पर्दे पर बदल गया पुलिस अफसरों का स्वैग
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एपी सिंहएडवोकेट
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