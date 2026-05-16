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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘जंजीर’ के अमिताभ बच्चन से ‘इंस्पेक्टर अविनाश’ के रणदीप हुड्डा तक, पर्दे पर पूरी तरह बदल गया पुलिस अफसरों का स्वैग

‘जंजीर’ के अमिताभ बच्चन से ‘इंस्पेक्टर अविनाश’ के रणदीप हुड्डा तक, पर्दे पर पूरी तरह बदल गया पुलिस अफसरों का स्वैग

Bollywood Police Officers: बॉलीवुड में कई सितारों ने दमदार पुलिस ऑफिसर बनकर दर्शकों का दिल जीता है. तो आइए जानिए ऐसे 6 आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर्स के बारे में जिन्होंने पर्दे पर अपनी अलग छाप छोड़ी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 May 2026 08:09 AM (IST)
Bollywood Police Officers: बॉलीवुड में कई सितारों ने दमदार पुलिस ऑफिसर बनकर दर्शकों का दिल जीता है. तो आइए जानिए ऐसे 6 आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर्स के बारे में जिन्होंने पर्दे पर अपनी अलग छाप छोड़ी.

बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन से लेकर रणवीर सिंह तक, कई कलाकारों ने पुलिस ऑफिसर्स के किरदार निभाते हैं. 70 के दशक से लेकर अब तक इस किरदार में कई बड़े बदलाव लाए, जिनकी कहानियों ने हर पीढ़ी को बांधे रखा हैं. इसी बीच आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ 6 पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, जिन्होंने एक नई परिभाषा पेश की हैं.

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अमिताभ बच्चन - सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने जंजीर फिल्म में 'एंग्री यंग मैन' पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थीं. फिल्म में वो बहुत ही गुस्सैल, ईमानदार और दर्द से भरे हुए इंसान थे.
अमिताभ बच्चन - सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने जंजीर फिल्म में 'एंग्री यंग मैन' पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थीं. फिल्म में वो बहुत ही गुस्सैल, ईमानदार और दर्द से भरे हुए इंसान थे.
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अक्षय कुमार - अक्षय कुमार ने राउडी राठौर में एक पुलिस अफसर के दमदार किरदार से वापसी की थीं. इसमें एक्शन और कॉमेडी का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिला था और अक्षय की भी बहुत तारीफ हुई थीं.
अक्षय कुमार - अक्षय कुमार ने राउडी राठौर में एक पुलिस अफसर के दमदार किरदार से वापसी की थीं. इसमें एक्शन और कॉमेडी का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिला था और अक्षय की भी बहुत तारीफ हुई थीं.
Published at : 16 May 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Ajay Devgn Ranveer SIngh SALMAN KHAN

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