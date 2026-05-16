अक्षय कुमार - अक्षय कुमार ने राउडी राठौर में एक पुलिस अफसर के दमदार किरदार से वापसी की थीं. इसमें एक्शन और कॉमेडी का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिला था और अक्षय की भी बहुत तारीफ हुई थीं.