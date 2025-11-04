हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिस जाति के हैं अमिताभ बच्चन? जया बच्चन से शादी के टाइम पंडित ने किया था ड्रामा

किस जाति के हैं अमिताभ बच्चन? जया बच्चन से शादी के टाइम पंडित ने किया था ड्रामा

Amitabh-Jaya Wedding: क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने जब जया से शादी करने का फैसला लिया था, तब पंडित ने शादी के दौरान एक बड़ा ड्रामा कर दिया था? आइए जानते हैं उनकी शादी से जुड़ा वो किस्सा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 07:27 PM (IST)
Amitabh-Jaya Wedding: क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने जब जया से शादी करने का फैसला लिया था, तब पंडित ने शादी के दौरान एक बड़ा ड्रामा कर दिया था? आइए जानते हैं उनकी शादी से जुड़ा वो किस्सा.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों, डायलॉग्स और स्टाइल के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी में इनकी जाति भी एक अहम मुद्दा बनी थी. दरअसल शादी करवाने वाले पंडित ने ये रिश्ता करने से मना कर दिया था. और इस बारे में जया बच्चन के पिता और मशहूर लेखक तरुण कुमार भादुड़ी ने खुलकर बात की थी. शादी करवाने वाले बंगाली पंडित ने अमिताभ के ब्राह्मण नहीं होने पर सवाल उठाए थे.

1/7
जया बच्चन के पिता और मशहूर लेखक तरुण कुमार भादुड़ी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 70 के दशक में वो अमिताभ से पहली बार मिले थे. ये वही दौर था जब उनकी बेटी जया बच्चन उन्हें डेट कर रही थीं.
जया बच्चन के पिता और मशहूर लेखक तरुण कुमार भादुड़ी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 70 के दशक में वो अमिताभ से पहली बार मिले थे. ये वही दौर था जब उनकी बेटी जया बच्चन उन्हें डेट कर रही थीं.
2/7
डेटिंग के कुछ समय बाद अमिताभ ने जया से शादी की बात उनके परिवार को फोन पर बताई.
डेटिंग के कुछ समय बाद अमिताभ ने जया से शादी की बात उनके परिवार को फोन पर बताई.
3/7
ये एक सीक्रेट शादी थी तो भादुड़ी परिवार शादी में शामिल होने भोपाल से बॉम्बे पहुंच गए. लेकिन शादी में बंगाली पंडित ने कई दिक्कतें खड़ी कर दी थीं.
ये एक सीक्रेट शादी थी तो भादुड़ी परिवार शादी में शामिल होने भोपाल से बॉम्बे पहुंच गए. लेकिन शादी में बंगाली पंडित ने कई दिक्कतें खड़ी कर दी थीं.
4/7
इस बारे में तरुण कुमार भादुड़ी ने कहा था,
इस बारे में तरुण कुमार भादुड़ी ने कहा था, "मैं नास्तिक हूं, लेकिन मेरी पत्नी नास्तिक नहीं है. उसने ज़ोर देकर कहा कि यह एक बंगाली शादी होनी चाहिए.
5/7
उन्होनें बताया, बंगाली पंडित जिन्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया था, उन्होंने पहले तो एक बंगाली ब्राह्मण जया और एक नॉन -बंगाली नॉन -ब्राह्मण अमित के बीच शादी करवाने का विरोध किया.
उन्होनें बताया, बंगाली पंडित जिन्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया था, उन्होंने पहले तो एक बंगाली ब्राह्मण जया और एक नॉन -बंगाली नॉन -ब्राह्मण अमित के बीच शादी करवाने का विरोध किया.
6/7
बहुत परेशानियों के बाद, इसे सुलझा लिया गया. अमित ने बिना किसी को नाराज किए सभी रस्में पूरी कीं, और सेरेमनी अगली सुबह तक चलती रहीं. उसने पूरी ईमानदारी से वह सब किया जो उसे करने के लिए कहा गया था.
बहुत परेशानियों के बाद, इसे सुलझा लिया गया. अमित ने बिना किसी को नाराज किए सभी रस्में पूरी कीं, और सेरेमनी अगली सुबह तक चलती रहीं. उसने पूरी ईमानदारी से वह सब किया जो उसे करने के लिए कहा गया था.
7/7
अगले दिन, दोनों ने लंदन के लिए रवाना हुए. उनके लौटने पर मैंने भोपाल में एक वेलकम सेरेमनी की और अमित ने फिर वही किया जो उसे करने को कहा गया. इस तरह अमिताभ और जया बच्चन की शादी हुई.
अगले दिन, दोनों ने लंदन के लिए रवाना हुए. उनके लौटने पर मैंने भोपाल में एक वेलकम सेरेमनी की और अमित ने फिर वही किया जो उसे करने को कहा गया. इस तरह अमिताभ और जया बच्चन की शादी हुई.
Published at : 04 Nov 2025 07:27 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Jaya Bachchan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
Live: बिलासपुर में मालगाड़ी-पैसेंजर ट्रेन की टक्कर, 4 की मौत, मुआवजे का ऐलान
इंडिया
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
पहलगाम आतंकी हमले पर भारत से इजरायल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई....
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
बॉलीवुड
Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट आउट, जानें कब आ सकती है सलमान खान की फिल्म
यूटिलिटी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
शिक्षा
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget