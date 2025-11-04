एक्सप्लोरर
किस जाति के हैं अमिताभ बच्चन? जया बच्चन से शादी के टाइम पंडित ने किया था ड्रामा
Amitabh-Jaya Wedding: क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने जब जया से शादी करने का फैसला लिया था, तब पंडित ने शादी के दौरान एक बड़ा ड्रामा कर दिया था? आइए जानते हैं उनकी शादी से जुड़ा वो किस्सा.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों, डायलॉग्स और स्टाइल के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी में इनकी जाति भी एक अहम मुद्दा बनी थी. दरअसल शादी करवाने वाले पंडित ने ये रिश्ता करने से मना कर दिया था. और इस बारे में जया बच्चन के पिता और मशहूर लेखक तरुण कुमार भादुड़ी ने खुलकर बात की थी. शादी करवाने वाले बंगाली पंडित ने अमिताभ के ब्राह्मण नहीं होने पर सवाल उठाए थे.
Published at : 04 Nov 2025 07:27 PM (IST)
Tags :Amitabh Bachchan Jaya Bachchan
