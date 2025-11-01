एक्सप्लोरर
50 की उम्र में भी अमीषा पटेल की फिटनेस देख फैंस रह जाते हैं हैरान, जानें उनका रूटीन
Ameesha Patel Fitness: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज भी बेहद ग्लैमरस और फिट हैं. उनकी तस्वीरें देख कोई भी नहीं कह सकता की वो 50 साल कीं हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस की फिटनेस का राज.
अमीषा पटेल उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो उम्र बढ़ने के साथ और भी ज्यादा फिट और ग्लोइंग नजर आती हैं. 50 की उम्र में भी उनकी फिटनेस और एनर्जी देखकर फैंस हैरान रह जाते हैं. अमीषा अपने हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट रूटीन को लेकर काफी नियमित रहती हैं. उनका मानना है कि फिट रहना सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, बल्कि पॉजिटिव लाइफ के लिए ज़रूरी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Tags :Ameesha Patel
बॉलीवुड
7 Photos
50 की उम्र में भी अमीषा पटेल की फिटनेस देख फैंस रह जाते हैं हैरान, जानें उनका रूटीन
बॉलीवुड
10 Photos
आज भी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के आगे सब फेल है, 10 फोटोज मे देखें एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
मिस्ट्री मैन संग रिलेशनशिप में हैं हार्दिक पांड्या की Ex गर्लफ्रेंड, रिश्ता किया कंफर्म
बॉलीवुड
10 Photos
करण औजला से ट्रैविस स्कॉट मुंबई में मचाएंगे धमाल, मुंबई में होने जा रहा है ग्रैंड कॉन्सर्ट
बॉलीवुड
7 Photos
'बाहुबली द एपिक' ने उन 6 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, जिन्होंने री-रिलीज के बाद की थी जमकर कमाई
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion