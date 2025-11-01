हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
50 की उम्र में भी अमीषा पटेल की फिटनेस देख फैंस रह जाते हैं हैरान, जानें उनका रूटीन

Ameesha Patel Fitness: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज भी बेहद ग्लैमरस और फिट हैं. उनकी तस्वीरें देख कोई भी नहीं कह सकता की वो 50 साल कीं हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस की फिटनेस का राज.

01 Nov 2025 04:14 PM (IST)
अमीषा पटेल उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो उम्र बढ़ने के साथ और भी ज्यादा फिट और ग्लोइंग नजर आती हैं. 50 की उम्र में भी उनकी फिटनेस और एनर्जी देखकर फैंस हैरान रह जाते हैं. अमीषा अपने हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट रूटीन को लेकर काफी नियमित रहती हैं. उनका मानना है कि फिट रहना सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, बल्कि पॉजिटिव लाइफ के लिए ज़रूरी है.

50 साल की अमीषा पटेल अब भी पहले की तरह बेहद खूबसूरत और फिट दिखती हैं. इतनी उम्र में भी खूबसूरत दिखने के पीछे एक्ट्रेस की कड़ी मेहनत है जो वो जिम में करती हैं.
50 साल की अमीषा पटेल अब भी पहले की तरह बेहद खूबसूरत और फिट दिखती हैं. इतनी उम्र में भी खूबसूरत दिखने के पीछे एक्ट्रेस की कड़ी मेहनत है जो वो जिम में करती हैं.
अमीषा फिट रहने के लिए कभी अपना खाना-पीना नहीं छोड़तीं, वो बस एक काम करती है, जिम में पसीना बहाना.
अमीषा फिट रहने के लिए कभी अपना खाना-पीना नहीं छोड़तीं, वो बस एक काम करती है, जिम में पसीना बहाना.
एक्ट्रेस कभी भी जिम जाना मिस नहीं करतीं. शूट के कारण जिम जाने का उनका टाइम बदलता रहता है.
एक्ट्रेस कभी भी जिम जाना मिस नहीं करतीं. शूट के कारण जिम जाने का उनका टाइम बदलता रहता है.
वो कहती हैं कि जब शेड्यूल काफी बिजी रहता है तब वो शूट के पहले जिम के लिए वक्त निकाल लेती हैं या शूट के बाद जिम चली जाती हैं.
वो कहती हैं कि जब शेड्यूल काफी बिजी रहता है तब वो शूट के पहले जिम के लिए वक्त निकाल लेती हैं या शूट के बाद जिम चली जाती हैं.
एक्ट्रेस कम से कम हफ्ते में चार दिन जिम जाती हैं. वो हफ्ते में दो दिन अपने लोअर और अपर बॉडी के लिए इंटेंस वर्क आउट करती हैं.
एक्ट्रेस कम से कम हफ्ते में चार दिन जिम जाती हैं. वो हफ्ते में दो दिन अपने लोअर और अपर बॉडी के लिए इंटेंस वर्क आउट करती हैं.
बता दें, एक्ट्रेस अपने खाने पर किसी तरह की पाबंदी पसंद नहीं करतीं और हर चीज खाती हैं. वो अपने खाने में प्रोटीन, मल्टीविटामिन शामिल करती हैं.
बता दें, एक्ट्रेस अपने खाने पर किसी तरह की पाबंदी पसंद नहीं करतीं और हर चीज खाती हैं. वो अपने खाने में प्रोटीन, मल्टीविटामिन शामिल करती हैं.
अमीषा खाने में फिश, चिकन, अंडे, दाल, साबूत अनाज और हरी सब्जियां लेती हैं. और बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब सारा पानी पीती हैं.
अमीषा खाने में फिश, चिकन, अंडे, दाल, साबूत अनाज और हरी सब्जियां लेती हैं. और बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब सारा पानी पीती हैं.
01 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Ameesha Patel

Photo Gallery

