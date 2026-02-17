एक्सप्लोरर
50 की उम्र में कहर ढाती हैं अमीषा पटेल, एक्ट्रेस की इन 10 फोटोज से नजरें हटाना हो जाएगा मुश्किल
Ameesha Patel Photos: एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज भी बेहद ग्लैमरस और फिट हैं. वो अपनी फिटनेस और खूबसूरती से यंग एक्ट्रेसेस को मात दे देती हैं. उनकी तस्वीरें देख कोई भी नहीं कह सकता की वो 50 साल कीं हैं.
अमीषा पटेल उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने उम्र को सिर्फ एक नंबर बना दिया है. वो आज भी उतनी ही ग्लैमरस और खूबसूरत लगती हैं, जितनी करियर के शुरुआती दिनों में. फिटनेस और स्टाइल के मामले में वो यंग एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ देती हैं. इस उम्र में भी उनका फैशन सेंस लोगो को दीवाना बना देता है.
