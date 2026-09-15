अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में छाई बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस, अनन्या-शनाया से राशा तक ने लूटी महफिल

गणपति उत्सव के दौरान एक्ट्रेस शनाया कपूर भी ट्रैडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने कॉर्सेट स्टाइल गोल्डन वर्क वाला ब्लाउज कैरी किया. लुक और भी खास बनाने के लिए उन्होंने गोल्डन एक्सेसरीज भी पेयर की. शनाया ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए.