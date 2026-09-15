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अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में छाई बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस, अनन्या-शनाया से राशा तक ने लूटी महफिल
अंबानी फैमिली ने कल गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति उत्सव रखा. इस सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस ने भी शिकत की. इस दौरान सभी ने अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींचा.
अंबानी परिवार के एंटीलिया में आयोजित गणपति उत्सव में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई. इसी दौरान यंग डीवाज का भी खूबसूरत अंदाज देखने को मिला. अनन्या, शनाया और राशा तक, कई एक्ट्रेस ने अपने लुक से सुर्खियां बटोरी.
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Published at : 15 Sep 2026 04:26 PM (IST)
Tags :Ganesh Chaturthi Ananya Panday
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