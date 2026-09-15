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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअंबानी गणपति सेलिब्रेशन में छाई बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस, अनन्या-शनाया से राशा तक ने लूटी महफिल

अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में छाई बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस, अनन्या-शनाया से राशा तक ने लूटी महफिल

अंबानी फैमिली ने कल गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति उत्सव रखा. इस सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस ने भी शिकत की. इस दौरान सभी ने अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींचा.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Sep 2026 04:26 PM (IST)
अंबानी फैमिली ने कल गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति उत्सव रखा. इस सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस ने भी शिकत की. इस दौरान सभी ने अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींचा.

अंबानी परिवार के एंटीलिया में आयोजित गणपति उत्सव में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई. इसी दौरान यंग डीवाज का भी खूबसूरत अंदाज देखने को मिला. अनन्या, शनाया और राशा तक, कई एक्ट्रेस ने अपने लुक से सुर्खियां बटोरी.

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गणपति सेलिब्रेशन में एक्ट्रेस राशा थडानी ने शिरकत की. इस दौरान उनका शानदार लुक देखने को मिला. राशा रेड कलर के लहंगे में नजर आईं. उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज और दुपट्टा कैरी किया. राशा का ये न्यू हेयर स्टाइल उनपर खूब जंच रहा था.
गणपति सेलिब्रेशन में एक्ट्रेस राशा थडानी ने शिरकत की. इस दौरान उनका शानदार लुक देखने को मिला. राशा रेड कलर के लहंगे में नजर आईं. उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज और दुपट्टा कैरी किया. राशा का ये न्यू हेयर स्टाइल उनपर खूब जंच रहा था.
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गणपति उत्सव के दौरान एक्ट्रेस शनाया कपूर भी ट्रैडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने कॉर्सेट स्टाइल गोल्डन वर्क वाला ब्लाउज कैरी किया. लुक और भी खास बनाने के लिए उन्होंने गोल्डन एक्सेसरीज भी पेयर की. शनाया ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए.
गणपति उत्सव के दौरान एक्ट्रेस शनाया कपूर भी ट्रैडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने कॉर्सेट स्टाइल गोल्डन वर्क वाला ब्लाउज कैरी किया. लुक और भी खास बनाने के लिए उन्होंने गोल्डन एक्सेसरीज भी पेयर की. शनाया ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए.
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अनन्या पांडे भी सेलिब्रेशन में येलो साड़ी पहने दिखीं. येलो साड़ी के साथ उन्होंने ब्लू कलर के हैवी ईयररिंग्स पहने. बिंदी और खुले बालों वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
अनन्या पांडे भी सेलिब्रेशन में येलो साड़ी पहने दिखीं. येलो साड़ी के साथ उन्होंने ब्लू कलर के हैवी ईयररिंग्स पहने. बिंदी और खुले बालों वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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जाह्नवी कपूर का लुक भी देखने लायक था. गणपति उत्सव में जाह्नवी ब्लू और पिंक कॉम्बिनेशन वाला लहंगा पहने नजर आई. मैचिंग दुपट्टे को उन्होंने गुजराती स्टाइल में कैरी किया था. नेकलेस पहनने के बजाय जाह्नवी ने हैवी मांगटीका और ईयररिंग्स पेयर किए.
जाह्नवी कपूर का लुक भी देखने लायक था. गणपति उत्सव में जाह्नवी ब्लू और पिंक कॉम्बिनेशन वाला लहंगा पहने नजर आई. मैचिंग दुपट्टे को उन्होंने गुजराती स्टाइल में कैरी किया था. नेकलेस पहनने के बजाय जाह्नवी ने हैवी मांगटीका और ईयररिंग्स पेयर किए.
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गणपति सेलिब्रेशन में वरुण धवन की भांजी अंजनी धवन का भी खूबसूरत ट्रैडिशनल लुक देखने को मिला. उन्होंने ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन वाला लहंगा-साड़ी स्टाइल ऑउटफिट कैरी किया था . अपने आउटफिट को हाइलाइट करने के लिए अंजनी ने ईयररिंग्स पहने और बालों में मेसी ब्रेड बनाई.
गणपति सेलिब्रेशन में वरुण धवन की भांजी अंजनी धवन का भी खूबसूरत ट्रैडिशनल लुक देखने को मिला. उन्होंने ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन वाला लहंगा-साड़ी स्टाइल ऑउटफिट कैरी किया था . अपने आउटफिट को हाइलाइट करने के लिए अंजनी ने ईयररिंग्स पहने और बालों में मेसी ब्रेड बनाई.
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एक्ट्रेस खुशी कपूर को रेड कलर की साड़ी में देखा गया. उन्होंने साड़ी के साथ हॉल्टर ने ब्लाउज वियर किया. खुशी ने गले में चोकर और कानों में सिंपल ईयररिंग्स पहने. स्लीक बन हेयरस्टाइल में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी.
एक्ट्रेस खुशी कपूर को रेड कलर की साड़ी में देखा गया. उन्होंने साड़ी के साथ हॉल्टर ने ब्लाउज वियर किया. खुशी ने गले में चोकर और कानों में सिंपल ईयररिंग्स पहने. स्लीक बन हेयरस्टाइल में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी.
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दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर इस दौरान साड़ी पहने नजर आईं. उन्होंने अपने लुक को हैवी एक्सेसरीज और खुले बालों के साथ कंप्लीट किया.
दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर इस दौरान साड़ी पहने नजर आईं. उन्होंने अपने लुक को हैवी एक्सेसरीज और खुले बालों के साथ कंप्लीट किया.
Published at : 15 Sep 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Ganesh Chaturthi Ananya Panday

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