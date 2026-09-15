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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअंबानी गणपति सेलिब्रेशन में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा, सलमान नए लुक में छाए तो विक्की-कैटरीना ने लूटी लाइमलाइट

अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा, सलमान नए लुक में छाए तो विक्की-कैटरीना ने लूटी लाइमलाइट

बीते दिन अंबानी फैमिली ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति उत्सव रखा. इस उत्सव में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिकत की. सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Sep 2026 01:57 PM (IST)
बीते दिन अंबानी फैमिली ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति उत्सव रखा. इस उत्सव में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिकत की. सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

अंबानी परिवार के घर गणेश चतुर्थी के मौके पर सितारों का जमावड़ा देखने को मिला. बप्पा के दर्शन के लिए बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स पहुंचे, जिनकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. सलमान खान, संजय दत्त और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा समेत कई जाने-माने चेहरे इस सेलिब्रशेन में शामिल हुए.

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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी गणेश उत्सव में शामिल हुए. उन्होंने डेमिन जींस और लाइट कलर की शर्ट पहनी थी. एक्टर ने अपने मांथे पर रुमाल बांधा.
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी गणेश उत्सव में शामिल हुए. उन्होंने डेमिन जींस और लाइट कलर की शर्ट पहनी थी. एक्टर ने अपने मांथे पर रुमाल बांधा.
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कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मलहोत्रा ने भी शिरकत की. कियारा बेबी पिंक कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं. वहीं सिद्धार्थ को कुर्ता पायजामा में नजर आए.
कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मलहोत्रा ने भी शिरकत की. कियारा बेबी पिंक कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं. वहीं सिद्धार्थ को कुर्ता पायजामा में नजर आए.
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एक्टर संजय दत्त भी व्हाइट कुर्ता और ब्लैक पायजामा में दिखे. उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए.
एक्टर संजय दत्त भी व्हाइट कुर्ता और ब्लैक पायजामा में दिखे. उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए.
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एकता कपूर अपने पिता जीतेंद्र संग गणेश उत्सव में पहुंचीं. एकता को पिंक कलर के सूट में देखा गया. वहीं जीतेंद्र कुर्ता पायजामा में नजर आए.
एकता कपूर अपने पिता जीतेंद्र संग गणेश उत्सव में पहुंचीं. एकता को पिंक कलर के सूट में देखा गया. वहीं जीतेंद्र कुर्ता पायजामा में नजर आए.
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एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी अपने पति डॉ. श्रीराम नेने संग नजर आईं. एक्ट्रेस मल्टीकलर साड़ी में हमेशा की तरह खूबसूरत दिख रही थीं. वहीं उनके पति कुर्ता पहने नजर आए.
एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी अपने पति डॉ. श्रीराम नेने संग नजर आईं. एक्ट्रेस मल्टीकलर साड़ी में हमेशा की तरह खूबसूरत दिख रही थीं. वहीं उनके पति कुर्ता पहने नजर आए.
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एक्ट्रेस कृति सेनन को भी बहन नुपुर सेनन संग देखा गया. दोनों ने खूबसूरत साड़ी पहनी थी. कृति और नुपुर ने साथ में फोटोज भी क्लिक करवाई.
एक्ट्रेस कृति सेनन को भी बहन नुपुर सेनन संग देखा गया. दोनों ने खूबसूरत साड़ी पहनी थी. कृति और नुपुर ने साथ में फोटोज भी क्लिक करवाई.
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एक्टर अर्जुन कपूर अपने पिता बोनी कपूर संग उत्सव में पहुंचे. दोनों ने कुर्ता पायजामा पहन रखा था.
एक्टर अर्जुन कपूर अपने पिता बोनी कपूर संग उत्सव में पहुंचे. दोनों ने कुर्ता पायजामा पहन रखा था.
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विक्की कौशल और कैटरीना कैफ भी साथ नजर आए. कैटरीना ने ग्रीन कलर का हैवी सूट पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थीं. वहीं विक्की कौशल को व्हाइट कलर के कुर्ता और पायजामा में देखा गया.
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ भी साथ नजर आए. कैटरीना ने ग्रीन कलर का हैवी सूट पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थीं. वहीं विक्की कौशल को व्हाइट कलर के कुर्ता और पायजामा में देखा गया.
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काजोल भी अपने दोनों बच्चों संग नजर आईं. काजोल ने रेड साड़ी पहनी थी और हैवी नेकलेस पेयर किया.
काजोल भी अपने दोनों बच्चों संग नजर आईं. काजोल ने रेड साड़ी पहनी थी और हैवी नेकलेस पेयर किया.
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आलिया भट्ट अपने पति और एक्टर रणबीर कपूर का हाथ थामें नजर आईं. आलिया ग्रीन कलर की साड़ी में खूबसूरत लग रही थी. वहीं रणबीर ब्लू कुर्ते में दिखें.
आलिया भट्ट अपने पति और एक्टर रणबीर कपूर का हाथ थामें नजर आईं. आलिया ग्रीन कलर की साड़ी में खूबसूरत लग रही थी. वहीं रणबीर ब्लू कुर्ते में दिखें.
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दिग्गज एक्ट्रेस रेखा का हमेशा की तरह शादी अंदाज देखने को मिला. उन्होंने चेक पैटर्न वाली साड़ी पहनी थी, जिसके साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया. हैवी एक्सेसरीज के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.
दिग्गज एक्ट्रेस रेखा का हमेशा की तरह शादी अंदाज देखने को मिला. उन्होंने चेक पैटर्न वाली साड़ी पहनी थी, जिसके साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया. हैवी एक्सेसरीज के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.
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रितेश देशमुख और जेनेलिया भी गणेश उत्सव में शामिल हुए. जेनेलिया ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और ब्लू दुप्ट्टा कैरी किया. वहीं रितेश को ब्लैक कलर के धोती- कुर्ते में देखा गया. दोनों ने साथ में पोज दिए.
रितेश देशमुख और जेनेलिया भी गणेश उत्सव में शामिल हुए. जेनेलिया ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और ब्लू दुप्ट्टा कैरी किया. वहीं रितेश को ब्लैक कलर के धोती- कुर्ते में देखा गया. दोनों ने साथ में पोज दिए.
Published at : 15 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN

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