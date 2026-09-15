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अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा, सलमान नए लुक में छाए तो विक्की-कैटरीना ने लूटी लाइमलाइट
बीते दिन अंबानी फैमिली ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति उत्सव रखा. इस उत्सव में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिकत की. सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
अंबानी परिवार के घर गणेश चतुर्थी के मौके पर सितारों का जमावड़ा देखने को मिला. बप्पा के दर्शन के लिए बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स पहुंचे, जिनकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. सलमान खान, संजय दत्त और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा समेत कई जाने-माने चेहरे इस सेलिब्रशेन में शामिल हुए.
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Published at : 15 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :SALMAN KHAN
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