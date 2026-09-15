रितेश देशमुख और जेनेलिया भी गणेश उत्सव में शामिल हुए. जेनेलिया ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और ब्लू दुप्ट्टा कैरी किया. वहीं रितेश को ब्लैक कलर के धोती- कुर्ते में देखा गया. दोनों ने साथ में पोज दिए.