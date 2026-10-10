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गौरी खान से आमिर-गौरी तक, अंबानी फैमिली के इवेंट में बॉलीवुड सेलेब्स ने बढ़ाई रौनक
नवरात्रि की शुरुआत से ठीक पहले अंबानी परिवार ने 'देवी शक्ति' इवेंट का आयोजन किया. इसमें बॉलीवुड के कई मशहूर चेहरों ने हिस्सा लिया.
नवरात्रि की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले अंबानी परिवार ने Swadesh Eros स्टोर की पहली एनिवर्सरी के मौके पर 'देवी शक्ति' इवेंट का आयोजन किया. इस दौरान स्वदेश की टीम और भारतीय शिल्पकारों के साथ अंबानी परिवार ने विशेष उत्सव मनाते हुए माता रानी की आराधना की. इस इवेंट में बॉलीवुड के भी कई मशहूर नामों ने शिरकत की.
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Published at : 10 Oct 2026 09:27 PM (IST)
Tags :Nita Ambani
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