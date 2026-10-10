गौरी खान से आमिर-गौरी तक, अंबानी फैमिली के इवेंट में बॉलीवुड सेलेब्स ने बढ़ाई रौनक

शाहरुख खान, चंकी पांडे और संजय कपूर चाहे इस इवेंट का हिस्सा न एबीएन पाए हो, लेकिन तीनों ही एक्टर्स की पत्नियों ने इवेंट में एक साथ एंट्री ली. शाहरुख की पत्नी गौरी खान, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर और चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे को साथ में देखा गया.