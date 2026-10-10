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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगौरी खान से आमिर-गौरी तक, अंबानी फैमिली के इवेंट में बॉलीवुड सेलेब्स ने बढ़ाई रौनक

गौरी खान से आमिर-गौरी तक, अंबानी फैमिली के इवेंट में बॉलीवुड सेलेब्स ने बढ़ाई रौनक

नवरात्रि की शुरुआत से ठीक पहले अंबानी परिवार ने 'देवी शक्ति' इवेंट का आयोजन किया. इसमें बॉलीवुड के कई मशहूर चेहरों ने हिस्सा लिया.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 10 Oct 2026 09:44 PM (IST)
नवरात्रि की शुरुआत से ठीक पहले अंबानी परिवार ने 'देवी शक्ति' इवेंट का आयोजन किया. इसमें बॉलीवुड के कई मशहूर चेहरों ने हिस्सा लिया.

नवरात्रि की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले अंबानी परिवार ने Swadesh Eros स्टोर की पहली एनिवर्सरी के मौके पर 'देवी शक्ति' इवेंट का आयोजन किया. इस दौरान स्वदेश की टीम और भारतीय शिल्पकारों के साथ अंबानी परिवार ने विशेष उत्सव मनाते हुए माता रानी की आराधना की. इस इवेंट में बॉलीवुड के भी कई मशहूर नामों ने शिरकत की.

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देवी शक्ति इवेंट के दौरान पूरा अंबानी परिवार एक साथ पारंपरिक परिधान में नजर आया. मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, राधिका अंबानी, अनंत अंबानी, श्लोका अंबानी और आकाश अंबानी ने एक साथ पैपराजी को पोज दिए.
देवी शक्ति इवेंट के दौरान पूरा अंबानी परिवार एक साथ पारंपरिक परिधान में नजर आया. मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, राधिका अंबानी, अनंत अंबानी, श्लोका अंबानी और आकाश अंबानी ने एक साथ पैपराजी को पोज दिए.
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शाहरुख खान, चंकी पांडे और संजय कपूर चाहे इस इवेंट का हिस्सा न एबीएन पाए हो, लेकिन तीनों ही एक्टर्स की पत्नियों ने इवेंट में एक साथ एंट्री ली. शाहरुख की पत्नी गौरी खान, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर और चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे को साथ में देखा गया.
शाहरुख खान, चंकी पांडे और संजय कपूर चाहे इस इवेंट का हिस्सा न एबीएन पाए हो, लेकिन तीनों ही एक्टर्स की पत्नियों ने इवेंट में एक साथ एंट्री ली. शाहरुख की पत्नी गौरी खान, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर और चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे को साथ में देखा गया.
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त ही कार्यक्रम में शामिल हुए. वो अपने चिर-परिचित अंदाज में पैपराजी को पोज देते हुए दिखाई दिए.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त ही कार्यक्रम में शामिल हुए. वो अपने चिर-परिचित अंदाज में पैपराजी को पोज देते हुए दिखाई दिए.
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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ भी अंबानी परिवार के इस इवेंट में शामिल हुए. हालांकि वो अकेले नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी आयशा श्रॉफ के साथ एंट्री ली.
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ भी अंबानी परिवार के इस इवेंट में शामिल हुए. हालांकि वो अकेले नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी आयशा श्रॉफ के साथ एंट्री ली.
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साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं. एक्ट्रेस गोल्डन और पर्पल कलर की साड़ी में बेहद खूसूरत नजर आईं.
साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं. एक्ट्रेस गोल्डन और पर्पल कलर की साड़ी में बेहद खूसूरत नजर आईं.
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अभिनेता आमिर खान ने अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ एंट्री ली. इस दौरान एक्टर ने गौरी का हाथ थाम रखा था.
अभिनेता आमिर खान ने अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ एंट्री ली. इस दौरान एक्टर ने गौरी का हाथ थाम रखा था.
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संजय कपूर की पत्नी के अलावा उनकी बेटी और एक्ट्रेस शनाया कपूर भी इस इवेंट में पहुंची थीं.
संजय कपूर की पत्नी के अलावा उनकी बेटी और एक्ट्रेस शनाया कपूर भी इस इवेंट में पहुंची थीं.
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बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर और डाटरेक्टर फराह खान भी इवेंट में शामिल हुईं. जबकि मशहूर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.
बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर और डाटरेक्टर फराह खान भी इवेंट में शामिल हुईं. जबकि मशहूर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.
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एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी इस इवेंट में नजर आईं. वहीं जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी इस इवेंट में नजर आईं. वहीं जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
Published at : 10 Oct 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
Nita Ambani

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