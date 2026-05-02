बॉबी देओल जल्द ही फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगे. ये यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं. अनिल कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का निर्देशन शिव रावेल कर रहे हैं.