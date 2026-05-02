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Bobby Deol Upcoming Movies: बॉक्स ऑफिस के 'किंग' बनेंगे बॉबी देओल! इन अपकमिंग फिल्मों से मचाएंगे धमाल
Bobby Deol Upcoming Movies: बॉबी देओल आने वाले समय में एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे. वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. आइए उनकी अपकमिंग फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर बॉबी देओल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. बॉबी देओल की फिल्मों का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. फिलहाल उनके पास मूवीज की लंबी लिस्ट है. वो आने वाले समय में एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे. वो बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं. आइए बॉबी देओल की अपकमिंग मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट चेक करते हैं.
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Published at : 02 May 2026 01:52 PM (IST)
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