'अल्फा' में सजी बॉलीवुड के धुरंधरों की टोली, आलिया भट्ट से अनिल कपूर तक, यहां देखें फर्स्ट लुक

फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट 'सीता' नाम की एक युवा अल्फा किलर के किरदार में नजर आने वाली हैं। उनका ये दमदार और इंटेंस लुक देख फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर आलिया के इस नए अवतार की जमकर चर्चा हो रही है.