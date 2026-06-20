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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'अल्फा' में सजी बॉलीवुड के धुरंधरों की टोली, आलिया भट्ट से अनिल कपूर तक, यहां देखें फर्स्ट लुक

'अल्फा' में सजी बॉलीवुड के धुरंधरों की टोली, आलिया भट्ट से अनिल कपूर तक, यहां देखें फर्स्ट लुक

अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में आलिया भट्ट, बॉबी देओल. शरवरी और अनिल कपूर एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म से इन सितारों का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है .

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Jun 2026 05:55 PM (IST)
अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में आलिया भट्ट, बॉबी देओल. शरवरी और अनिल कपूर एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म से इन सितारों का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है .

यशराज फिल्म्स की मचअवेटेड फिल्म 'अल्फा' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. फिल्म की दमदार स्टारकास्ट ने पहले ही फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. 'अल्फा' में आलिया भट्ट, बॉबी देओल, शरवरी, अनिल कपूर और ऋतिक रोशन अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. हाल ही में फिल्म से इन सितारों के फर्स्ट लुक सामने आए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है.

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फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट 'सीता' नाम की एक युवा अल्फा किलर के किरदार में नजर आने वाली हैं। उनका ये दमदार और इंटेंस लुक देख फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर आलिया के इस नए अवतार की जमकर चर्चा हो रही है.
फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट 'सीता' नाम की एक युवा अल्फा किलर के किरदार में नजर आने वाली हैं। उनका ये दमदार और इंटेंस लुक देख फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर आलिया के इस नए अवतार की जमकर चर्चा हो रही है.
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फिल्म 'अल्फा' में शरवरी वाघ एक जांबाज, निडर और खतरनाक सीक्रेट एजेंट के किरदार में नजर आने वाली हैं. फिल्म में शरवरी जबरदस्त एक्शन करती दिखेंगी, जिसके लिए उन्होंने खास ट्रेनिंग भी ली है. उनका ये दमदार अवतार दर्शकों के लिए काफी खास होने वाला है.
फिल्म 'अल्फा' में शरवरी वाघ एक जांबाज, निडर और खतरनाक सीक्रेट एजेंट के किरदार में नजर आने वाली हैं. फिल्म में शरवरी जबरदस्त एक्शन करती दिखेंगी, जिसके लिए उन्होंने खास ट्रेनिंग भी ली है. उनका ये दमदार अवतार दर्शकों के लिए काफी खास होने वाला है.
Published at : 20 Jun 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Anil Kapoor Alpha Alia Bhatt Sharvari

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