आलिया भट्ट की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में भी हैं एकदम स्टाइलिश
Alia Bhatt Step Sister 10 Photos: आलिया भट्ट की सौतेली बहन 52 साल की उम्र में भी अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. आज भी अपने फैशन सेंस से वो लोगों को इंप्रेस करती नजर आती हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट, जो आलिया भट्ट की सौतेली बहन हैं, 52 साल की उम्र में भी अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से सभी को हैरान कर देती हैं. फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी पूजा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं. उनका फैशन सेंस और बिंदास अंदाज़ आज भी यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर देता है. चलिए देखते हैं पूजा भट्ट की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें, जिनमें उनका स्टाइल और ग्रेस साफ झलकता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Oct 2025 07:56 PM (IST)
