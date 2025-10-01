हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आलिया भट्ट की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में भी हैं एकदम स्टाइलिश

आलिया भट्ट की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में भी हैं एकदम स्टाइलिश

Alia Bhatt Step Sister 10 Photos: आलिया भट्ट की सौतेली बहन 52 साल की उम्र में भी अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. आज भी अपने फैशन सेंस से वो लोगों को इंप्रेस करती नजर आती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 07:56 PM (IST)
Alia Bhatt Step Sister 10 Photos: आलिया भट्ट की सौतेली बहन 52 साल की उम्र में भी अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. आज भी अपने फैशन सेंस से वो लोगों को इंप्रेस करती नजर आती हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट, जो आलिया भट्ट की सौतेली बहन हैं, 52 साल की उम्र में भी अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से सभी को हैरान कर देती हैं. फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी पूजा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं. उनका फैशन सेंस और बिंदास अंदाज़ आज भी यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर देता है. चलिए देखते हैं पूजा भट्ट की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें, जिनमें उनका स्टाइल और ग्रेस साफ झलकता है.

1/10
बॉलीवुड फिल्म डैडी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस पूजा भट्ट आज किसी से कम नहीं.
बॉलीवुड फिल्म डैडी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस पूजा भट्ट आज किसी से कम नहीं.
2/10
52 साल की उम्र में भी वो बला की खूबसूरत और स्टाइलिश लगती हैं.
52 साल की उम्र में भी वो बला की खूबसूरत और स्टाइलिश लगती हैं.
3/10
फिल्मों के साथ-साथ पूजा अपने लुक्स और पर्सनेलिटी में आज भी फैंस को इंप्रेस करती नजर आती हैं.
फिल्मों के साथ-साथ पूजा अपने लुक्स और पर्सनेलिटी में आज भी फैंस को इंप्रेस करती नजर आती हैं.
4/10
इस तस्वीर में पूजा बेहद ही मॉडर्न और स्टाइलिश दिख रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर आउटफिट पहना है और सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है. साथ ही उन्होंने सिल्वर कलर का बैग लिया है जो उनके लुक को और भी मॉडर्न टच दे रहा है.
इस तस्वीर में पूजा बेहद ही मॉडर्न और स्टाइलिश दिख रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर आउटफिट पहना है और सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है. साथ ही उन्होंने सिल्वर कलर का बैग लिया है जो उनके लुक को और भी मॉडर्न टच दे रहा है.
5/10
इस तस्वीर में पूजा वेलवेट के सूट में नजर आ रही हैं. उनका ये ट्रेडिशनल अंदाज उन्हें और भी खूबसूरत बना रहा है. सटल मेकअप और शॉर्ट हेयर्स में एक्ट्रेस बेहद हसीन दिख रही हैं.
इस तस्वीर में पूजा वेलवेट के सूट में नजर आ रही हैं. उनका ये ट्रेडिशनल अंदाज उन्हें और भी खूबसूरत बना रहा है. सटल मेकअप और शॉर्ट हेयर्स में एक्ट्रेस बेहद हसीन दिख रही हैं.
6/10
इस तस्वीर में पूजा में ब्लू कलर का आउटफिट पहना है. नेचुरल ब्यूटी के साथ ओपन हेयर्स में पूजा और भी सुंदर दिख रही हैं.
इस तस्वीर में पूजा में ब्लू कलर का आउटफिट पहना है. नेचुरल ब्यूटी के साथ ओपन हेयर्स में पूजा और भी सुंदर दिख रही हैं.
7/10
पूजा का ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और क्लासी है. उन्होंने डार्क ब्लू कलर का ब्लेजर और पेंट कैरी किया है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सिल्वर एक्सेसरीज कैरी की है जो उनके लुक को और भी खास बना रही है.
पूजा का ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और क्लासी है. उन्होंने डार्क ब्लू कलर का ब्लेजर और पेंट कैरी किया है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सिल्वर एक्सेसरीज कैरी की है जो उनके लुक को और भी खास बना रही है.
8/10
इस तस्वीर में पूजा ट्राउजर और जैकेट पहने नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने बूट्स कैरी किए हैं.उनका ये सिंपल लुक बेहद ही स्टाइलिश है.
इस तस्वीर में पूजा ट्राउजर और जैकेट पहने नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने बूट्स कैरी किए हैं.उनका ये सिंपल लुक बेहद ही स्टाइलिश है.
9/10
इस तस्वीर ने पूजा ग्रीन कलर की प्लेन साड़ी में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउस कैरी किया है जो उनके लुक को यूनिक बना रहा है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों में पूजा बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर ने पूजा ग्रीन कलर की प्लेन साड़ी में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउस कैरी किया है जो उनके लुक को यूनिक बना रहा है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों में पूजा बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
10/10
इस तस्वीर में पूजा ने रेड कलर का स्टाइलिश आउटफिट पहना है. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को ओपन रखा है. साथ ही उन्होंने मिनी बैग भी कैरी किया है जो कि काफी खूबसूरत है.
इस तस्वीर में पूजा ने रेड कलर का स्टाइलिश आउटफिट पहना है. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को ओपन रखा है. साथ ही उन्होंने मिनी बैग भी कैरी किया है जो कि काफी खूबसूरत है.
Published at : 01 Oct 2025 07:56 PM (IST)
Tags :
Pooja Bhatt Alia Bhatt

Photo Gallery

View More
