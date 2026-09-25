'डोंट बी शाय' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शरवरी वाघ बेहद फ्रेश और स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने मैरीगोल्ड और ग्रीन प्रिंट वाली फ्लोरल मिनी ड्रेस पहनी थी, जिसमें पफ स्लीव्स, टियर रफल्स और कट-आउट वेस्टलाइन उनके लुक को खास बना रहे थे. इसके साथ उन्होंने व्हाइट स्ट्रैपी हील्स पहनीं.