आलिया भट्ट ने 'डोंट बी शाय' की स्क्रीनिंग में लूटी महफिल, रणबीर कपूर समेत पूरी फैमिली ने किया सपोर्ट
आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट की फिल्म 'डोंट बी शाय' की रिलीज से पहले मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस मौके पर दोनों बहनों को सपोर्ट करने के लिए पूरा परिवार पहुंचा.
Written By : दीक्षा शर्मा | Updated at : 25 Sep 2026 08:51 AM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन भट्ट के प्रोडक्शन की फिल्म 'डोंट बी शाय' 25 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है. फिल्म में दर्शकों को चार नए चेहरे देखने को मिलेंगे. इसमें आरुषि बजाज, पीयूष खाती, बियांका अरोड़ा और अंश दुग्गल लीड रोल में नजर आ रहे हैं.
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'डोंट बी शाय' की स्क्रीनिंग में आलिया भट्ट का ग्लैमरस अवतार देखने को मिला. इस दौरान वो सिल्वर सीक्विन्ड टॉप और स्कर्ट सेट में नजर आईं, जिस पर येलो, ब्लू और रेड कलर के 3D फ्लोरल पैटर्न बने थे.
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उन्होंने इसके साथ एमराल्ड ग्रीन क्रिस्टल पंप्स पहने और बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा. वहीं, न्यूड और ग्लोइंग मेकअप ने उनके लुक को और निखार दिया.
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'डोंट बी शाय' की स्क्रीनिंग में शाहीन भट्ट भी बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने वाइन कलर की फुल-लेंथ मैक्सी ड्रेस पहनी थी, जिसमें थाई-हाई स्लिट और मैचिंग चोकर स्टाइल नेक-बैंड था.
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इसके साथ उन्होंने स्ट्रैपी मेटैलिक हील्स कैरी की थी. वहीं, मिडिल पार्टिंग के साथ सॉफ्ट कर्ल्स और सटल, ग्लोइंग मेकअप ने उनके क्लासी ईवनिंग लुक को और निखार दिया.
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इस इवेंट में आलिया भट्ट के पति और बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भी पहुंचे. वहीं, आलिया की सास और दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर ने भी अपनी मौजूदगी से इवेंट की रौनक बढ़ा दी.
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इस दौरान नीतू कपूर और रणबीर कपूर ने पैपराजी के सामने आलिया भट्ट संग एक से बढ़कर एक पोज दिए. तीनों की शानदार बॉन्डिंग ने सबका ध्यान खींच लिया.
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रणबीर कपूर इस इवेंट में कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने लाइट ब्लू कलर की शर्ट के साथ व्हाइट पैंट पहनी थी. ब्राउन बेल्ट, लग्जरी वॉच और ब्राउन स्वेड शूज ने उनके लुक को कंप्लीट किया.
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वहीं, नीतू कपूर ने सेमी-फॉर्मल लुक चुना. वो व्हाइट टॉप के ऊपर ब्लैक ब्लेजर और बरगंडी वाइड-लेग ट्राउजर्स में नजर आईं. हाथ में ब्लैक हैंडबैग और मिनिमल ईयर स्टड्स उनके लुक को एलिगेंट टच दे रहे थे.
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आलिया को सपोर्ट करने के लिए पूरा भट्ट परिवार भी पहुंचा. 'डोंट बी शाय' की स्क्रीनिंग में महेश भट्ट और सोनी राजदान भी नजर आए. दोनों ने अपनी मौजूदगी से इस खास शाम की रौनक बढ़ा दी.
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इस दौरान भट्ट और कपूर परिवार ने साथ में कई तस्वीरें क्लिक कराईं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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फिल्ममेकर करण जौहर इस इवेंट में बेहद कूल और स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पिनस्ट्राइप ओवरसाइज़्ड सूट पहना था, जिसके साथ ब्लैक टी-शर्ट पेयर की थी.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस वेदांग रैना इस इवेंट में बेहद कूल और समरी लुक में नजर आए. उन्होंने पेस्टल लेमन येलो कलर का निटेड कार्डिगन पहना था. इसके अंदर उन्होंने व्हाइट हेनले टी-शर्ट और मिड-ब्लू स्ट्रेट-फिट डेनिम जींस पेयर की थी.
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'डोंट बी शाय' की स्पेशल स्क्रीनिंग में ओरी अपने सिग्नेचर फंकी अंदाज में नजर आए. उन्होंने डार्क ग्रे बेस पर व्हाइट पोल्का डॉट्स वाला को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें हाई-नेक टॉप और वाइड-लेग सैटिन पैंट शामिल थी.
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'डोंट बी शाय' की स्पेशल स्क्रीनिंग में समय रैना भी नजर आए. इस दौरान उन्होंने नेवी ब्लू कलर की कॉलर वाली स्वेटशर्ट के साथ क्लासिक ब्लू डेनिम जींस पहनी थी. उन्होंने आलिया भट्ट संग कई पोज दिए.
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'डोंट बी शाय' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शरवरी वाघ बेहद फ्रेश और स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने मैरीगोल्ड और ग्रीन प्रिंट वाली फ्लोरल मिनी ड्रेस पहनी थी, जिसमें पफ स्लीव्स, टियर रफल्स और कट-आउट वेस्टलाइन उनके लुक को खास बना रहे थे. इसके साथ उन्होंने व्हाइट स्ट्रैपी हील्स पहनीं.