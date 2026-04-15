आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को 4 साल हो गए हैं. इस कपल ने 14 अप्रैल को अपनी शादी की चौथी एनिवर्सरी मनाई. एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद रणबीर और आलिया को हाल ही में एपरपोर्ट पर देखा गया.