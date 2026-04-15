एक्सप्लोरर
एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद पति Ranbir Kapoor के साथ हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं Alia Bhatt, कपल के लुक पर फिदा हुए फैंस
Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को एपरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान ये कपल कैजुअल लुक में नजर आया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है. फैंस भी दोनों को साथ में देखना काफी पसंद करते हैं. इस कपल ने 14 अप्रैल को अपनी शादी की चौथी एनिवर्सरी मनाई. हाल ही में रणबीर और आलिया को हाल ही में एपरपोर्ट पर देखा गया. इस कपल ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए. अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 15 Apr 2026 12:26 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Alia Bhatt
बॉलीवुड
7 Photos
एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद पति रणबीर कपूर के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं आलिया भट्ट, फोटोज वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
कुब्रा सैत के इन 7 यूनिक लुक में दिखेगा ग्लैमर और क्लास का शानदार कॉम्बिनेशन, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
शाहिद से लेकर दीपिका तक, कभी बैकग्राउंड डांसर थे ये सेलेब्स, अब बॉलीवुड पर करते हैं राज
बॉलीवुड
8 Photos
बर्फिली वादियो में बेटी राहा संग आलिया-रणबीर मना रहे चौथी वेडिंग एनिवर्सरी, सामने आई इनसाइड तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
कीर्ति कुल्हारी ने रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड राजीव सिद्धार्थ को किया बर्थडे विश, देखें फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'मैं तबाह हूं तेरे इश्क में...', पवन सिंह की वाइफ ने बयां किया दर्द, 5 साल से कोर्ट में है तलाक का केस
मनोरंजन
कॉलेज फेस्ट में फरहान अख्तर ने आशा भोंसले को दिया खास ट्रिब्यूट, 'दम मारो दम' पर झूम उठी भीड़
मनोरंजन
बुधवार को 'धुरंधर 2' या 'डकैत' कौन मार रहा बाजी? यहां डानें सभी फिल्मों की कमाई और ऑक्यूपेंसी
मनोरंजन
मंगलवार को भी 'धुरंधर 2' ने मचाई धूम, 'डकैत' के छूटे पसीने, जानें बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद पति रणबीर कपूर के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं आलिया भट्ट, फोटोज वायरल
प्रेम कुमारJournalist
Opinion