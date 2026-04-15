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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद पति Ranbir Kapoor के साथ हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं Alia Bhatt, कपल के लुक पर फिदा हुए फैंस

एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद पति Ranbir Kapoor के साथ हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं Alia Bhatt, कपल के लुक पर फिदा हुए फैंस

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को एपरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान ये कपल कैजुअल लुक में नजर आया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Apr 2026 12:26 PM (IST)
Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को एपरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान ये कपल कैजुअल लुक में नजर आया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है. फैंस भी दोनों को साथ में देखना काफी पसंद करते हैं. इस कपल ने 14 अप्रैल को अपनी शादी की चौथी एनिवर्सरी मनाई. हाल ही में रणबीर और आलिया को हाल ही में एपरपोर्ट पर देखा गया. इस कपल ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए. अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को 4 साल हो गए हैं. इस कपल ने 14 अप्रैल को अपनी शादी की चौथी एनिवर्सरी मनाई. एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद रणबीर और आलिया को हाल ही में एपरपोर्ट पर देखा गया.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को 4 साल हो गए हैं. इस कपल ने 14 अप्रैल को अपनी शादी की चौथी एनिवर्सरी मनाई. एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद रणबीर और आलिया को हाल ही में एपरपोर्ट पर देखा गया.
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फोटोज में आलिया को व्हाइट कलर की शर्ट और ग्रीन जैकेट पहने देखा गया. इसे उन्होंने ब्लू जीन्स के साथ पेयर किया था. वहीं, रणबीर ऑल ब्लैक लुक में डैशिंग नजर आए.
फोटोज में आलिया को व्हाइट कलर की शर्ट और ग्रीन जैकेट पहने देखा गया. इसे उन्होंने ब्लू जीन्स के साथ पेयर किया था. वहीं, रणबीर ऑल ब्लैक लुक में डैशिंग नजर आए.
Published at : 15 Apr 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt

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