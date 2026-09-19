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आलिया भट्ट ने दिखाई गणेश उत्सव की झलक, राहा ने बनाया प्यारा स्केच, देखें इनसाइड फोटोज
आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ गणेश उत्सव की इनसाइड फोटोज को शेयर किया है. इसमें वो कपूर फैमिली और राहा के साथ नजर आ रही हैं. इसमें राहा को खूबसूरत स्केच बनाते हुए देखा गया. देखिए फोटोज
गणेश उत्सव का जश्न देशभर में मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी खूब देखने के लिए मिल रहा है. बीते दिन ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने बीते दिन ही गणपति विसर्जन किया है. ऐसे में अब इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने गणेश उत्सव की इनसाइड तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गणेश उत्सव की झलक दिखाई है. देखिए फोटोज...
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Published at : 19 Sep 2026 09:16 PM (IST)
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