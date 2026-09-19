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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलिया भट्ट ने दिखाई गणेश उत्सव की झलक, राहा ने बनाया प्यारा स्केच, देखें इनसाइड फोटोज

आलिया भट्ट ने दिखाई गणेश उत्सव की झलक, राहा ने बनाया प्यारा स्केच, देखें इनसाइड फोटोज

आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ गणेश उत्सव की इनसाइड फोटोज को शेयर किया है. इसमें वो कपूर फैमिली और राहा के साथ नजर आ रही हैं. इसमें राहा को खूबसूरत स्केच बनाते हुए देखा गया. देखिए फोटोज

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 19 Sep 2026 09:16 PM (IST)
आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ गणेश उत्सव की इनसाइड फोटोज को शेयर किया है. इसमें वो कपूर फैमिली और राहा के साथ नजर आ रही हैं. इसमें राहा को खूबसूरत स्केच बनाते हुए देखा गया. देखिए फोटोज

गणेश उत्सव का जश्न देशभर में मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी खूब देखने के लिए मिल रहा है. बीते दिन ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने बीते दिन ही गणपति विसर्जन किया है. ऐसे में अब इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने गणेश उत्सव की इनसाइड तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गणेश उत्सव की झलक दिखाई है. देखिए फोटोज...

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आलिया भट्ट ने गणपति उत्सव की फोटोज को शेयर करने के साथ ही लिखा, 'इस हफ्ते गणपति बप्पा मोरया.' तस्वीरें सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं और इसे खूब लाइक्स दे रहे हैं.
आलिया भट्ट ने गणपति उत्सव की फोटोज को शेयर करने के साथ ही लिखा, 'इस हफ्ते गणपति बप्पा मोरया.' तस्वीरें सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं और इसे खूब लाइक्स दे रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में देखने के लिए मिल रहा है कि आलिया भट्ट ने 250 करोड़ के नए बंगले में गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया. इसे लाइटिंग और फूलों से शानदार तरीके से सजाया गया था.
सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में देखने के लिए मिल रहा है कि आलिया भट्ट ने 250 करोड़ के नए बंगले में गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया. इसे लाइटिंग और फूलों से शानदार तरीके से सजाया गया था.
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तस्वीरों में देख सकते हैं कि आलिया भट्ट पीले रंग और गोल्डन कलर के सूट सलवार में एथनिक लुक में नजर आ रही हैं. वो ट्रेडिशनल आउटफिट में कमाल लगीं.
तस्वीरों में देख सकते हैं कि आलिया भट्ट पीले रंग और गोल्डन कलर के सूट सलवार में एथनिक लुक में नजर आ रही हैं. वो ट्रेडिशनल आउटफिट में कमाल लगीं.
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इस दौरान आलिया और रणबीर कपूर साथ में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए. दोनों ने बप्पा की आरती भी की. उनके चेहरे पर भक्ति और सुकून साफ नजर आ रहा है.
इस दौरान आलिया और रणबीर कपूर साथ में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए. दोनों ने बप्पा की आरती भी की. उनके चेहरे पर भक्ति और सुकून साफ नजर आ रहा है.
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गणपति बप्पा की इस पूजा में रणबीर कपूर के साथ ही आलिया भट्ट और कपूर फैमिली पूरी नजर आई है. वहीं, बेटी राहा कपूर भी दिखीं.
गणपति बप्पा की इस पूजा में रणबीर कपूर के साथ ही आलिया भट्ट और कपूर फैमिली पूरी नजर आई है. वहीं, बेटी राहा कपूर भी दिखीं.
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हालांकि, आलिया ने इस दौरान तस्वीरों में राहा कपूर के चेहरे को रिवील नहीं किया है. उनके फेस पर हार्ट इमोजी लगाया है.
हालांकि, आलिया ने इस दौरान तस्वीरों में राहा कपूर के चेहरे को रिवील नहीं किया है. उनके फेस पर हार्ट इमोजी लगाया है.
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इसके साथ ही एक तस्वीर में राहा कपूर गणपति बप्पा का प्यारा स्कैच बनाते हुए भी नजर आईं, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसने लोगों का ध्यान ही खींच लिया है.
इसके साथ ही एक तस्वीर में राहा कपूर गणपति बप्पा का प्यारा स्कैच बनाते हुए भी नजर आईं, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसने लोगों का ध्यान ही खींच लिया है.
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आपको बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म 'लव एंड वॉर' के जरिए शादी के बाद पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. इसमें वो विक्की कौशल के साथ भी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं.
आपको बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म 'लव एंड वॉर' के जरिए शादी के बाद पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. इसमें वो विक्की कौशल के साथ भी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं.
Published at : 19 Sep 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ganesh Chaturthi Alia Bhatt

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