आलिया भट्ट ने दिखाई गणेश उत्सव की झलक, राहा ने बनाया प्यारा स्केच, देखें इनसाइड फोटोज

आपको बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म 'लव एंड वॉर' के जरिए शादी के बाद पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. इसमें वो विक्की कौशल के साथ भी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं.